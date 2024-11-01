6 de marzo ¡A la huelga estudiantil feminista!

Estamos en 2026 y la violencia contra las mujeres sigue siendo insoportable. El acoso, las agresiones, las violaciones y los asesinatos nos persiguen cada día. El machismo nos golpea en nuestros institutos y facultades, en el trabajo, en la familia y en las calles. Y ya estamos hartas. Hartas de soportar a los machirulos, que se creen que nos van a amordazar como hace cuarenta años y que piensan que es divertido crear falsos desnudos con nuestras fotos y compartirlos en redes sociales.