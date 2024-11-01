edición general
6 de marzo ¡A la huelga estudiantil feminista!

Estamos en 2026 y la violencia contra las mujeres sigue siendo insoportable. El acoso, las agresiones, las violaciones y los asesinatos nos persiguen cada día. El machismo nos golpea en nuestros institutos y facultades, en el trabajo, en la familia y en las calles. Y ya estamos hartas. Hartas de soportar a los machirulos, que se creen que nos van a amordazar como hace cuarenta años y que piensan que es divertido crear falsos desnudos con nuestras fotos y compartirlos en redes sociales.

etiquetas: feminismo , huelga , sindicatos de estudiantes
Doisneau #6 Doisneau
Yo propongo una huelga porque aun hay robos. Y otra porque aun hay asesinatos. Y otra porque aun hay estafas... yo creo que si nos organizamos bien dejamos de trabajar todos...

De nada
mperdut #8 mperdut
#6 lo de los asesinatos parece que no se menciona mucho pero hubo 348 en el 2024.
tdgwho #2 tdgwho
Porqué mirar el género y no la situación económica o social de esos agresores?

Ah no, que eso solo vale cuando se habla de agresiones por parte de extranjeros...


Nada, ya me voy.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#0 Allí espero verte. :shit:
chu #7 chu *
el machismo no es de una clase social o de otra.
#_2
Propagandista detectado.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
La ultraderecha femista... divide y vencerás.
#5 PeloPene
El chiste se cuenta solo
#4 Dalecañatorete
Y peor que se va a poner con la importación actual, muy a mi pesar
