50 años después, “Wish you were here”, de Pink Floyd, estrena vídeo

Tras la publicación de la edición conmemorativa del 50 aniversario del álbum Wish you were here, de Pink Floyd, llega el vídeo oficial de la canción que le daba nombre, la más famosa de la banda británica. El videoclip ha sido realizado por Son&Heir. En 1975, Wish you were here, fue número uno en el Reino Unido a la semana de ser puesto a la venta, y 50 años después ha vuelto a lo más alto de la lista de álbumes británica.

#2 chavi
Enorme disco. El tercero mejor de la banda para mi gusto.
SantiH #5 SantiH
Te-ma-zo
Pontecorvo #4 Pontecorvo *
Hay pocas canciones que alcanzan la absoluta perfección y Wish you were here, sin duda, es una de ellas. Tiene esa impronta tan característica de lo eterno e inmarcesible.
