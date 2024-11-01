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5 formas sencillas de perder grasa abdominal

Este problema no se limita al simple acto de vestir ropa que se ajuste a los gustos personales. Se ha demostrado que la grasa abdominal puede poner en peligro la salud. Puede causar numerosos y graves problemas de salud, entre ellos presión arterial alta, niveles elevados de azúcar en la sangre y problemas relacionados con el colesterol. Asimismo, aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

| etiquetas: salud , nutrición , deporte , grasa abdominal
3 1 1 K 31 ciencia
24 comentarios
3 1 1 K 31 ciencia
Comentarios destacados:    
Bombástico #1 Bombástico
- Comiendo menos
- Comiendo menos
- Comiendo menos
- Comiendo menos
- Comiendo menos
4 K -15
camvalf #3 camvalf
#1 Comer lo que necesites, el comer menos no garantiza que pierdas grasa abdominal, lo digas las veces que lo digas.
4 K 52
#8 srskiner
#3 comer lo que necesitas evita cogerla, pero no la reduce.
1 K 23
#19 Archaic_Abattoir
#3 Entonces ¿cuando hago ayunos porque baja mi barriga?
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Priorat #4 Priorat
#1 Prueba a decirle a alguien que fuma un paquete al día que tiene que fumar menos, solo 1 cigarrillo al día, el resto de su vida. No puede dejar de fumar completamente, pero tampoco puede fumar más de 1 al día.

A que termina volviendo a fumar su paquete por mucha fuerza de voluntad que le ponga.

Pues esto es un régimen. Es imposible mantener de por vida el peso ideal una vez has engordado con la fuerza de voluntad.
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ostiayajoder #6 ostiayajoder
#4 haz deporte, cria musculo y vigila la dieta

Generalmente, si quieres, puedes.

Sino quieres o no lo quieres con suficiente fuerza, no lo conseguiras.... generalmente, vaya
1 K 23
Skiner #22 Skiner
#6 Generalmente, si quieres, puedes.
Sino quieres o no lo quieres con suficiente fuerza, no lo conseguiras.... generalmente, vaya
Esta frase es una bobada de los gurus ridículos papanatas vendehumos.
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BastardWolf #24 BastardWolf *
#4 el problema son los régimenes drasticos, los que buscan conseguir un cambio express pero no hay intencion de integrarlos para siempre en tu vida, o lo que comúnmente llamanos "operacion bikini". Cuando se dejan se vuelve a engordar porque la persona realmente no ha aprendido a comer ni a meter ejercicio de forma regular en su vida para no estar en constante superavit calorico que le vuelva a hacer engordar. Y no se pueden no dejar porque son dietas express, no son sostenibles a largo plazo porque son muy restrictivas
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#2 hackerman
Lanzallamas, picadora, trabajar en el hormiguero, Cross fit.
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The_Ignorator #7 The_Ignorator
#2 Son 5, te dejas la heroína
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#15 hackerman *
#7 cierto, la daba por incluida con lo de trabajar en el hormiguero
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strike5000 #5 strike5000
#Teahorrounclick Haciendo lo mismo que para reducir los demás tipos de grasa corporal. La única diferencia, y se sabe desde hace años, es no cenar justo antes de irte a dormir.
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#9 srskiner
#5 inlcuso en lo de no cenar antes de dormir soy un tanto esceptico, no creo que si comes las calorias que consumes vayas a acumulae grasa por la hora a las que las comes en un magico desafio a las leyes de la fisica.
Otra cosa es que para mucha gente esas calorías sean menos practicas por no tener una utilidad saciante y les lleven a comer mas a lo largo del dia, pero le juego lo que sea a que quien come 2.000 calorias y consume 2.000 calorias no engorda.
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Skiner #12 Skiner
#9 Efectivamente si comes lo que necesitas no engordas. {0x1f44f}
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#13 Pájaroloco
#9 No sé trata de " no cenar antes de dormir". Se trata de ayunar sufientes horas para que las células utilicen las reservas que tienen en las mitocondrias.Y aunque ingieras más calorías en dos comidas que en tres terminas reduciendo peso. Obviamente el plazo de ayuno debe ser largo, 18 horas sin consumir calorías.
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Skiner #17 Skiner *
#13 Hablas de mitocóndrias y me viene inmediatamente a la mente esta saga de juegos {0x1f61c}  media
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#10 kh4os
Falacia de libro, no se puede perder grasa localizada la pierdes sistémicamente o no la pierdes.
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Skiner #11 Skiner *
#0 Perogrullo presenta:
1. Evita cenar justo antes de la hora de dormir.
2. Adopta una dieta equilibrada. Come bien, variado y sano.
3. Evita los alimentos ricos en carbohidratos altamente procesados y refinados, Evita los alimentos ricos en azúcar y calorías.
Reduce tu consumo de alcohol y deja de fumar.
4. Duerme lo suficiente
5. Haz ejercicio
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#14 Garminger2.0
5 consejos básicos sobradamente conocidos.

Por otra parte, cualquiera que crear que perder grasa abdominal es sencillo, es que nunca ha estado gordo.
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Skiner #18 Skiner *
#14 Pierdes grasa de cualquier otra parte del cuerpo antes que de la zona abdominal, se resiste a abandonarte. :troll:
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oceanon3d #16 oceanon3d *
Comer sano y equilibrado y hacer ejercicio ... aunque sea un poco.

Y dejar que casi todo te resbale ... Si lo puedes solucionar lo solucionas y no se puedes ni te amarges.
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#20 pirat
Yo con hambre no puedo dormir.
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Skiner #21 Skiner
#20 Nadie te ha dicho que te vayas a la cama castigado sin cenar. :troll:
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#23 Zerjillo
5 formas sencillas:

+ Cambia la hora de la cena, es decir, reestructura todo tu horario y, probablemente el de tu familia.

+ Cambia tu dieta. Cocina más, aprende más recetas.

+ Evita alimentos a priori mucho más apetecibles por otros, a priori mucho menos apetecibles.

+ Dedica más tiempo a dormir, de ese que te sobra todos los días entre el trabajo, los quehaceres domésticos, la familia y, si tienes suerte, algún hobbie.

+ Dedícale tiempo, esfuerzo y, probablemente dinero (gimnasio o lugar…   » ver todo el comentario
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