5 formas sencillas de perder grasa abdominal

Este problema no se limita al simple acto de vestir ropa que se ajuste a los gustos personales. Se ha demostrado que la grasa abdominal puede poner en peligro la salud. Puede causar numerosos y graves problemas de salud, entre ellos presión arterial alta, niveles elevados de azúcar en la sangre y problemas relacionados con el colesterol. Asimismo, aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.