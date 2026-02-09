4 claves que explican por qué los coches eléctricos serán más baratos que los de combustión en 5 años

Volvo prevé que los coches eléctricos serán más baratos que los de combustión en 5 años gracias a una profunda transformación industrial. Las nuevas plataformas permitirán fabricar modelos eléctricos escalables y más económicos. Las baterías estructurales reducirán peso, materiales y complejidad. Una arquitectura electrónica unificada abaratará el software y los sistemas internos. Además, la megafundición permitirá producir grandes piezas en una sola operación, reduciendo costes y tiempo. El Volvo EX60 ejemplifica esta estrategia.