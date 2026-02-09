edición general
4 claves que explican por qué los coches eléctricos serán más baratos que los de combustión en 5 años

Volvo prevé que los coches eléctricos serán más baratos que los de combustión en 5 años gracias a una profunda transformación industrial. Las nuevas plataformas permitirán fabricar modelos eléctricos escalables y más económicos. Las baterías estructurales reducirán peso, materiales y complejidad. Una arquitectura electrónica unificada abaratará el software y los sistemas internos. Además, la megafundición permitirá producir grandes piezas en una sola operación, reduciendo costes y tiempo. El Volvo EX60 ejemplifica esta estrategia.

Gry #4 Gry
Porque se devalúan más rápido que los de gasolina. :troll:
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
#4 Al mejorar tan rápido y mucho, resulta poco atractivo comprarse un coche eléctrico de segunda mano, porque los nuevos son un poco más caros pero mucho mejores, por lo tanto no compensa comprarse uno de segunda mano. Llegará un momento que los eléctricos tengan una batería muy con mucha autonomía y pueden durar años y años sin necesidad de cambiar por otro.
#2 Marisadoro
Drill, baby, drill.
fofito #5 fofito
Porque se va a abandonar la fabricación de los de combustión por los eléctricos,lo que hará que los pocos de combustión que se fabriquen se conviertan en un objeto de capricho y,por ende,mucho más caro de comprar y mantener.
Supercinexin #6 Supercinexin
Seguro que no serán más baratos que mi BMW que funciona como una maquinita de coser y que, en vista de la actualidad bursátil y geopolítica, no voy a cambiar en probablemente el resto de mi vida laboral hasta que me jubile, jajaja
Priorat #8 Priorat
1) Están los chinos metidos y con interés.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Pues me espero 5 años para comprar
#9 cocococo
Serían más barato si no les metieran tanta eléctrica para pijos subnormales.
Enero2025 #1 Enero2025
Menos piezas
