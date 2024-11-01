En 1982, Jeffrey Epstein ya vivía bajo una identidad de pasaporte falso y viajaba por todo el mundo [Eng]  

Este documento del Departamento de Justicia cambia la forma en que debemos leer todo lo que viene después. El Departamento de Justicia publicó imágenes de un pasaporte austriaco auténtico vinculado a Epstein. Lleva la foto de Epstein, pero indica un nombre diferente: Marius (Robert) Fortelni . Indica que el titular reside en Dammam, Arabia Saudita . Lo cataloga como "gerente". Y, lo que es más importante, varios medios que describen la filtración del Departamento de Justicia afirman que el pasaporte incluye sellos de entrada y un sello de visa
Los viajes pueden ser del auténtico Marius Fortelni, la foto de Epstein está pegada de una manera muy burda, medio levantada, y no incluye el preceptivo sello de goma. Ninguna frontera te dejaría pasar así, es todo como muy raro.