edición general
18 meneos
15 clics
El 100% de las trabajadoras agrícolas extranjeras fueron agredidas sexualmente, dice experto (Israel)

El 100% de las trabajadoras agrícolas extranjeras fueron agredidas sexualmente, dice experto (Israel)

El informe, compilado por el experto en inmigración Dr. Yahel Kurlander y el Dr. Shahar Shoham, detalló que de los 654 trabajadores tailandeses cuestionados, todos dijeron haber sido expuestos a agresión sexual. "El Estado de Israel ha abandonado a estas mujeres", dijo Kurlander. "Una mujer que quiere presentar una queja no tiene un curso de acción claro". "Si a una trabajadora extranjera se le exige renunciar a su trabajo debido a una queja que presentó, en realidad también está perdiendo su lugar de residencia", señaló Shiri Lev-Ran, la com

| etiquetas: 100% , trabajadoras agrícolas , extranjeras , agredidas sexualmente , israel
16 2 0 K 170 actualidad
5 comentarios
16 2 0 K 170 actualidad
security_incident #1 security_incident
Joder con los Ayatolás
4 K 72
sotillo #2 sotillo
#1 Parece que hay una lucha encarnizada por ser más hijo puta que el resto
1 K 25
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Normal, para un buen sionista el resto del mundo es basura y pueden utilizarlos como quieran. No les afecta matar niños, como para que les impida algo violar mujeres.
3 K 55
cocolisto #5 cocolisto
... Y no los matan porque los necesitan para explotarlos.
1 K 37
Format_C #4 Format_C *
Un experto en agredir? En agresiones? :troll:
0 K 7

menéame