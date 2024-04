Publicado hace 28 minutos por MaKaNaS a kevinhester.live

"Si la fractura de nuestro otrora estable clima no te aterroriza, ¡entonces no lo entiendes del todo!".



“Si bien aquellos de nosotros que trabajamos en el campo de las ciencias climáticas conocemos el panorama real y comprendemos las implicaciones para nuestro mundo, la mayoría de los demás no lo saben”, escribió. "Y este es un problema, uno grande".

Científicos aterrorizados por cómo se está desmoronando el clima