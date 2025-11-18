Zelenski presenta los 20 puntos del plan de paz y plantea un posible compromiso en el Donbás

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos. Los 20 puntos del plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos,
| etiquetas: zelenski , paz , ucrania
¿No era un vasallo?
Y no está dispuesto a perder cuando ha aguantado casi 4 años contra muchos pronósticos, incluidos muchos sesudos meneantes que vendieron su piel antes de cazarle
Por último, no olvides que el anterior presidente yanki sí le ayudo bastante
Todo ello cuando van perdiendo la guerra y las expectativas son a mucho peor.
No es más que propaganda sin ningún incentivo para que Rusia acepte, y todos los incenticos para que la guerra siga. Absurdo.
Esto suena al tratado de Westfalia.
Ucrania (y occidente) tienen potencia económica y militar ... Rusia tiene carne humana.
Solo un subnormal profundo tendria la burda esperanza de que los nazis rusos negociaran algo o cediesen.
Si es que es para quereros ... para daros un beso a todos en los morros.
Sois tan adorables.
Y hace pocos minutos, ha habido un atentado con 3 muertos en Moscú.
Y la situación está en que cuanto más tarde Ucrania en rendirse más territorios formarán parte de Rusia, fin.
De 1ro de manual de guerra, vamos
Su "madato" finalizó ... vamos a ver, alma de cántaro ...
Celebrar elecciones bajo la ley marcial también está prohibido por la Constitución ucraniana, que no puede ser modificada en tiempos de guerra.
– Tras un breve debate en otoño de 2023 en torno a esta cuestión, en Ucrania se llegó al consenso de que Zelenski conservaría el cargo hasta que las circunstancias permitieran unas elecciones seguras y competitivas. Este consenso, apoyado también por la oposición y la población, sigue manteniéndose.
Payaso, y a mucha honra. Mejor payado, que no que los opositores se caigan de un 10º piso mientras limpian ventanas.
A ver si lo entiendes para Rusia el payaso neonazi que alabas nunca será un interlocutor legítimo para firmar nada. Lo pillas?
Fuente: DW share.google/3uqehgH3mzZd6kQp7
Zelensky se ha reído en tu jeta, ha robado dinero de las ayudas, ha traficado con las armas que se les ha entregado. No tienes ni puta idea de nada y estas aqui rebuznado… » ver todo el comentario