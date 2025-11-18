edición general
Zelenski presenta los 20 puntos del plan de paz y plantea un posible compromiso en el Donbás

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presentado por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y ha reiterado su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos. Los 20 puntos del plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos,

ElenaCoures1
¿Zelenksi poniendo sus condiciones en lugar de hacer lo que dice Trump?
¿No era un vasallo?
pascuaI
#22 Si no fuese un vasallo hubiese mandado a Trump a tomar viento después de todas las humillaciones a las que lo sometió. Sin embargo sigue ahí lamiéndole el culete hasta el fondo. Normal, sin EEUU se le acaba el chollo. Por eso ahora escribe esta carta a los reyes en las que todas las cesiones las hacen los rusos, para intentar decir "¡Putin no quiere paz, mándenme más dinero!". El problema es que ese cuento ya sólo cuela en la UE, y cada vez menos.
ElenaCoures1
#25 No es un vasallo, sino alguien necesitado porque su país está invadido por el fascista y criminal de Putin
Y no está dispuesto a perder cuando ha aguantado casi 4 años contra muchos pronósticos, incluidos muchos sesudos meneantes que vendieron su piel antes de cazarle
Por último, no olvides que el anterior presidente yanki sí le ayudo bastante
LikeaRollingStone
Proponen un alto el fuego y entrada en Ucrania de tropas de países de la OTAN, y luego si eso un referendo a ver si aceptan lo pactado o no. Todo a la vez que entra en vigor un acuerdo de iniciar una guerra total con los países de la OTAN en caso de que Ucrania no acepte los puntos en el referendo y la guerra continúe, que sería lo más previsible. Un Artículo 5, vamos.

Todo ello cuando van perdiendo la guerra y las expectativas son a mucho peor.

No es más que propaganda sin ningún incentivo para que Rusia acepte, y todos los incenticos para que la guerra siga. Absurdo.
Kuruñes3.0
Como llora la putinia carajos, se ve que andan escocidos y escasos de Hemoal.
pascuaI
¿No se habrá confundido con la carta a Papá Noel? Por eso de la fecha...
azathothruna
Tristemente, la realidad se impone.
Esto suena al tratado de Westfalia.
Daniel2000
Putin va a decir que "mis cojones morenos", meterá a unas cuantas miles de toneladas de carne humana en esa "operación especial", y a seguir 2-3 años ...

Ucrania (y occidente) tienen potencia económica y militar ... Rusia tiene carne humana.
pascuaI
#3 ¿Por qué va a decir eso Putin? Los ucranianos le están dando en Ucrania hasta en el carnet de identidad, mañana mismo ya recuperan Crimea. Además Rusia está a dos días de la bancarrota y a él mismo le quedan tres semanas de vida. ¿Cómo no va a aceptarlo si está acorralado por todas partes?
pozz
Putin no va a negociar nada, su aparato de propaganda oficial dice alto y claro que quieren toda Ucrania, que no van a parar hasta lograrlo, y que despues iran a por Moldavia, los balticos y los nordicos, tambien dicen que van a intentar destruir a la UE tanto moral como fisicamente por todos los medios a su alcance.
Solo un subnormal profundo tendria la burda esperanza de que los nazis rusos negociaran algo o cediesen.
pascuaI
#18 Jajaja, tu discurso ha pasado de "Ucrania no va a negociar nada, sólo un subnormal pensaría que Ucrania quiere negociar nada, le van a dar a esos nazis rusos hasta en el paladar" a "Putin no va a negociar nada, el muy cabrón quiere a toda Ucrania y después invadirnos a todos nosotros, será nazi!!!!" xD
cocolisto
No lo veo. Y menos los rusos.
Daniel2000
#27 Se te ha olvidado lo del trafico de órganos de niños, lo de los cientos de generales OTAN enterrados en bunkers a 300 metros de profundidad, y lo de los laboratorios de armas biológicas que tiene USA - OTAN - UE a pocos kilómetros del frente y que han sido destruidos.

Si es que es para quereros ... para daros un beso a todos en los morros.

Sois tan adorables.
rusito
Han matado en un atentado al jefe de operaciones del ejército ruso. Con lo del asesinato del jefe de operaciones, Putin se niega a negociar por lo que he escuchado. www.dw.com/es/coche-bomba-en-moscú-muere-jefe-de-operaciones-del-esta

Y hace pocos minutos, ha habido un atentado con 3 muertos en Moscú.
JuanCarVen
#2 Bueno,pues picadora de carne de nuevo.
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: después de tres años explicándonos, contra toda evidencia, que Rusia quiere la paz, los Zazis de MNM buscan desesperadamente excusas para justificar por qué Rusia no está dispuesta a negociar un acuerdo de paz.
Cyberbob
Pues tal y como está la situación firmar ese acuerdo, aunque sea lo que es, sería algo bueno.
manzitor
#4 Completamente, la pena es no haberlo hecho años antes, los muertos no han sido los de sus familias, no la pasta la van a poner de sus bolsillos.
rusito
#5 Pero Zelensky y sus amiguetes se han hecho con unos inodoros de oro que están que te cagas.
Daniel2000
#6 Dime las fuentes ...
Bravok1
#4 A ver...si os informáis un poco antes, no soltaríais comentarios como este. Que mierda de acuerdo va a firmar Rusia con Zelenski, un tipo corrupto que no es ni presidente? Su mandato finalizó hace rato, sus palabras no tienen ningún valor. Que van a firmar los rusos otro tratado como el de minsk que se pasaron por el forro de los cojones Ucrania eeuu y occidente? Por tus palabras seguro que no sabes ni de que hablo. En serio, informaos antes de hablar.

Y la situación está en que cuanto más tarde Ucrania en rendirse más territorios formarán parte de Rusia, fin.
JuanCarVen
#9 Rusia va a ir con paciencia reemplazando a los pocos ucranianos del Donbass por rusos, y como ha pasado en Crimea, o los expulsan o no van a querer ser parte de Ucrania de nuevo.
Marcus78
Un perdedor presentando sus condiciones?.

De 1ro de manual de guerra, vamos
Bravok1
Lo que diga el payaso neonazi, no le importa una puta mierda a nadie, y a Rusia ni te lo cuento, Zelenski que se haga sus pajas nazis mentales, no es nadie para proponer nada ni mucho menos firmar ningún acuerdo de nada. Su madato finalizó hace mucho. Para Rusia la firma o propuestas del payaso genocida nazi son irrelevantes, cero valor, cero importancia, con esa rata no van a firmar nada y todo el planeta lo sabe.
Daniel2000
#7 Putín atacó a un estado soberano ? (Como hizo Hitler y Stalin de la mano con Polonia en 1.939 )

Su "madato" finalizó ... vamos a ver, alma de cántaro ...



Celebrar elecciones bajo la ley marcial también está prohibido por la Constitución ucraniana, que no puede ser modificada en tiempos de guerra.

– Tras un breve debate en otoño de 2023 en torno a esta cuestión, en Ucrania se llegó al consenso de que Zelenski conservaría el cargo hasta que las circunstancias permitieran unas elecciones seguras y competitivas. Este consenso, apoyado también por la oposición y la población, sigue manteniéndose.


Payaso, y a mucha honra. Mejor payado, que no que los opositores se caigan de un 10º piso mientras limpian ventanas.
Bravok1
#13 Estudia un poco anda. Estudia los tratados como el de minsk, estudia que ha pasado en el dombass desde la primavera nazi oruestada por eeuu.

A ver si lo entiendes para Rusia el payaso neonazi que alabas nunca será un interlocutor legítimo para firmar nada. Lo pillas?

Fuente: DW share.google/3uqehgH3mzZd6kQp7

Zelensky se ha reído en tu jeta, ha robado dinero de las ayudas, ha traficado con las armas que se les ha entregado. No tienes ni puta idea de nada y estas aqui rebuznado…   » ver todo el comentario
