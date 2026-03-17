edición general
27 meneos
27 clics
Zelenski ofrece colaboración a Netanyahu y advierte de que Rusia ayuda a Teherán

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ofrecido públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cooperación para hacer frente a los ataques aéreos con drones y misiles iraníes, y ha insistido en que Rusia ayuda a Irán proporcionándole componentes para sus aparatos no tripulados de ataque. “Él (Netanyahu) tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Estoy listo para este diálogo, para este diálogo que es importante, creo”, dijo Zelenski en una entrevista con la cadena israelí i24NEWSs de la que el presidente

| etiquetas: zelenski , ofrece , ayuda , netanyahu
23 4 0 K 201 Guerras
20 comentarios
Comentarios destacados:      
#2 omega7767
lo que faltaba. la ayuda europea destinada a una guerra en la que solo EEUU se beneficia, se desvia a defender a genocidas

menudos pringados ursula y sus colegas
8 K 102
Mangione #14 Mangione
#2 Pringados no, traidores nazis.
2 K 42
javibaz #1 javibaz
Este todavía no se ha enterado de que ya no le aguanta nadie.
6 K 84
Alakrán_ #8 Alakrán_
#1 A no ser que seas de los amigos de Putin, Orbán o Trump, tu comentario no tiene mucho sentido.
2 K 33
#20 MenéameApesta
#8 A ver, que por aquí repetisteis mil veces que mandar ayuda militar a Ucrania era luchar contra el fascismo y ahora esa ayuda o parte de ella se la ofrece a un estado fascista y genocida. Eso sí que no tiene mucho sentido a no ser que seas de los amigos de EEUU, Israel y sus secuaces y necesites hacer piruetas para no admitirlo.
0 K 12
ombresaco #7 ombresaco
Necesito dinero, armamento y todo tipo de ayuda para defenderme porque yo solo no puedo... Oye, Netan, necesitas algo de ayuda? Tengo estas cosas que me han dado unos pringaos
1 K 32
ansiet #10 ansiet
Mi intuición al final no falla, nunca vi a este tipo como buena hierba... ahora me lo confirma.
No entro a valorar nada más solo a este "amigo" del genocida.
Ayuda dice, para que siga matando niños.
Por favor.
1 K 31
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Pues si que van sobrados en Ucrania. Creía que estaban cagando raquetas y por eso pedían más pasta a la UE...
Por otra parte, a ver Ze, no creo que Netanyahu quiera compartir su armamento contigo. No sois el pueblo elegido, como mucho puedes ofrecerle tu ayuda a cambio de un hueco en el tercer templo de Israhell.
1 K 22
josde #11 josde
Pidiendo dinero y material de guerra a los países de la UE, mañana viene a España a pedir, si ofrece ayuda al asesino Israeli, adiós a la UE
0 K 20
azathothruna #3 azathothruna
Con razon suppli no dice nada de Gaza
0 K 20
sotillo #4 sotillo
Tranquilo Z que vamos a comprar gas y petróleo a Rusia como nunca gracias a tus amigos
1 K 19
#13 alhambre
#4 Si Zelen se alinea con los genocidas, no queda más que abandonar a los ucronazis a su suerte, levantar sanciones a Rusia, arreglar tuberías y ser solidario con los ucranianos, no nos olvidemos de quién paga siempre los platos rotos de la guerra.
0 K 7
Glidingdemon #12 Glidingdemon
Parece que se os olvida que este lacayo pertenece al pueblo elegido.
1 K 17
#19 Suleiman
La rata se arrastra... Ya le han dado con el hocico desde EEUU y ahora va a por el otro...
0 K 13
eltxoa #6 eltxoa
Zelenski ofrece ayuda a Neta

Y yo ofrezco ayuda a Papa Noel :troll:
0 K 11
Malinke #18 Malinke
Como si lo lógico y ético no fuera colaborar con Irán.
0 K 11
aupaatu #16 aupaatu
Origen Familiar: Zelenski nació en una familia judía en Kryvyi Rih, una ciudad en el centro de Ucrania.
Contexto Familiar: Ha mencionado en diversas entrevistas que creció en un ambiente judío soviético típico, donde la religión no se practicaba abiertamente debido a las restricciones de la era soviética
0 K 9
Raúl_Rattlehead #9 Raúl_Rattlehead *
Le ha ofrecido sus cojones de escudo antimisiles.

Este tío está dejando al príncipe nigeriano de los emails a la altura de la alpargata, menudo meme andante.
0 K 7
#15 A_Ramos
Muy sobrado va este parguela.
0 K 7

menéame