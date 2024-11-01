edición general
Una zarigüeya se lleva un susto de muerte por una diabólica decoración de Halloween

Una zarigüeya se lleva un susto de muerte por una diabólica decoración de Halloween

El marsupial pretendía ponerse las botas con los dulces y caramelos depositados en un cuenco de plástico.

Ludovicio #1 Ludovicio
El bicho tiene unos reflejos... que si llega a ser un depredador real ya era la cena.
Pacman #2 Pacman
Es IA
tienes lo mismo con un oso y un puma
Fuente 9gag (peores hay, al menos te ríes)
