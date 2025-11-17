edición general
21 meneos
16 clics
Yolanda Díaz reclama al PSOE una “tasa Trump” para que las tecnológicas de EE UU tributen en España

Yolanda Díaz reclama al PSOE una “tasa Trump” para que las tecnológicas de EE UU tributen en España

Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que Sumar exigirá al PSOE en la negociación presupuestaria la instauración de lo que ha denominado “tasa Trump”, para que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen impuestos en España. “No puede ser que las cinco mayores tecnológicas estadounidenses [Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) y Microsoft] no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo. Es decir, lo que les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española”,

| etiquetas: yolanda díaz , psoe , tasa trump , tecnológicas , tributación , españa
19 2 0 K 117 actualidad
14 comentarios
19 2 0 K 117 actualidad
Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto *
A pesar de que lo diga Yolanda, lleva razón y no me explico que aún estemos así.Además de palabras tampoco vendría mal una proposición parlamentaria a ver que cojons votaban los de la banderita.
3 K 62
Mixtape96 #2 Mixtape96
#1 aranceles a todas las tecnológicas estadounidenses. No sé a qué esperamos.
5 K 76
#3 ContracomunistaCaudillo
#2 los aranceles siempre los pagan los ciudadanos, a ver cuando aprendemos.
0 K 6
Top_Banana #4 Top_Banana
#2 Con que paguen impuestos igual que el resto de empresas es suficiente.
1 K 30
#11 Juantxi
#2 #1 A todas las tecnológicas estadounidenses, incluido armamento, y a la producción audiovisual, música, videojuegos y cine. Y además limitar o impedir el doblaje, en recíprocidad con lo que hacen ellos.
0 K 11
eaglesight1 #12 eaglesight1
#1 Totalmente de acuerdo
0 K 18
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#9

Si están en Irlanda es por el dumping fiscal.
0 K 19
HeilHynkel #5 HeilHynkel
La cosa es más compleja de lo que parece.

Las multinacionales tienen filiales en España, pero resulta que "compran" los servicios (licencias o lo que sea) a su filial europea que suele estar en Irlanda (otros aprendices de piratas) al practicamente el mismo precio de venta con el que luego venden el servicio en España con lo que el margen de beneficio (aparte de más falso que un duro sevillano) es muy escaso.
0 K 19
#8 covacho
#5 Da igual. ¿Google le cobra 150€ a un cliente? Que cobre su 21%de iva y lo declare a hacienda. Porque hasta ahora no lo hacen
2 K 29
#13 Sigo_intentandolo
#8 no hablam del IVA, eso siempre se paga... hablamos de los beneficios que se declaran en Irlanda o Luxemburgo con % ridículo..
0 K 7
a69 #9 a69
#5 Salvando las distancias es como si compro cosas en china y las revenido aquí.
Acaso no pago impuestos al comprar en china?
0 K 11
#7 guillersk
Tocar los huevos a los amigos de Trump, plan sin fisuras
0 K 10
Ysinembargosemueve #6 Ysinembargosemueve
Esta de ha creído que es ministra de un país independiente.
0 K 10
#14 Sigo_intentandolo
A Irlanda y Luxemburgo no les gusta esta noticia...

Tenemos el enemigo dentro de la propia UE.
0 K 7

menéame