Yolanda Díaz reclama al PSOE una “tasa Trump” para que las tecnológicas de EE UU tributen en España

Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que Sumar exigirá al PSOE en la negociación presupuestaria la instauración de lo que ha denominado “tasa Trump”, para que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen impuestos en España. “No puede ser que las cinco mayores tecnológicas estadounidenses [Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) y Microsoft] no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo. Es decir, lo que les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española”,