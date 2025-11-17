Yolanda Díaz reclama al PSOE una “tasa Trump” para que las tecnológicas de EE UU tributen en España

Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que Sumar exigirá al PSOE en la negociación presupuestaria la instauración de lo que ha denominado “tasa Trump”, para que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen impuestos en España. “No puede ser que las cinco mayores tecnológicas estadounidenses [Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) y Microsoft] no paguen impuestos en nuestro país, no los paguen en Europa y no los paguen en el mundo. Es decir, lo que les vamos a pedir es que bajen de la nube y pasen por la Hacienda Pública española”,
| etiquetas: yolanda díaz , psoe , tasa trump , tecnológicas , tributación , españa
Si están en Irlanda es por el dumping fiscal.
Las multinacionales tienen filiales en España, pero resulta que "compran" los servicios (licencias o lo que sea) a su filial europea que suele estar en Irlanda (otros aprendices de piratas) al practicamente el mismo precio de venta con el que luego venden el servicio en España con lo que el margen de beneficio (aparte de más falso que un duro sevillano) es muy escaso.
Acaso no pago impuestos al comprar en china?
Tenemos el enemigo dentro de la propia UE.