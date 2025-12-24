Ya se venden más coches eléctricos que de gasolina en Europa

El pasado mes de noviembre, los coches eléctricos se convirtieron en la segunda tecnología de propulsión más popular entre los consumidores europeos, adelantando a los modelos de gasolina. De acuerdo con los datos manejados por ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) para la Unión Europea, Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), en total se vendieron 253.768 turismos eléctricos en la región.