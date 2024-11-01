Ya sabemos que existe lo que nos decían que no existe

(...) Juan [Soto Ivars] se desgañita en varios lugares del libro intentando transmitir al lector que la violencia de pareja por la que se ponen en torno a 200.000 denuncias al año no es el tipo de violencia de extrema gravedad, como el caso de Ana Orantes, sino que son pequeñas peleas por conflictos de la vida cotidiana como que una pareja se insulta y se empujan mutuamente.
| etiquetas: violencia , machismo , leyes , juan soto ivars , violencia de género
www.meneame.net/story/ya-saben-existe-nos-decian-no-existe
… » ver todo el comentario
"Lo que esté individuo está diciendo es que los conflictos interpersonales existen,"
¿No existen?
"y que pueden resolverse con ayuda de una terapia o mediación."
¿Como soluccionas tus conflictos interpersonales? Porque yo veo 2 opciones igual de validas para soluccionarlos... (y mucho mejores que hacerlo a hostias, por cierto)
Pero, sobretodo, ¿como consigues llegar desde esa afirmacion a que es un negacionismo del machismo y votante de Vox? (aunque las 2 cosas van de la mano).
Porque yo creo que ambas afirmaciones son correctas y ni niego el machismo ni voto a Vox. Lo mismo me descubres algo que me hace abrir los ojos y cambiar mi voto a Vox...
Leer el libro si queréis opinar de él, el no hacerlo, solo os deja en evidencia.
Por lo que va saliendo ser de izquierdas es un buen indicativo de cómo las tratan...