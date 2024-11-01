edición general
13 meneos
84 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Ya sabemos que existe lo que nos decían que no existe

(...) Juan [Soto Ivars] se desgañita en varios lugares del libro intentando transmitir al lector que la violencia de pareja por la que se ponen en torno a 200.000 denuncias al año no es el tipo de violencia de extrema gravedad, como el caso de Ana Orantes, sino que son pequeñas peleas por conflictos de la vida cotidiana como que una pareja se insulta y se empujan mutuamente.

| etiquetas: violencia , machismo , leyes , juan soto ivars , violencia de género
11 2 12 K 10 actualidad
14 comentarios
11 2 12 K 10 actualidad
Comentarios destacados:      
#12 EISev
#0 es duplicada, castigada a negativos pero abierta aún y se puede votar

www.meneame.net/story/ya-saben-existe-nos-decian-no-existe
1 K 23
#9 DenisseJoel
Lo importante es que la sociedad y las leyes tratan toda violencia de pareja como si fuera del tipo grave (violencia coercitiva de control), cuando en realidad la inmensa mayoría es situacional o leve. Esto lleva a intervenciones inadecuadas o incluso peligrosas: prohibir terapia de pareja, aplicar siempre el modelo Duluth, órdenes de alejamiento automáticas, etc., cuando en la mayoría de casos lo sensato sería precisamente terapia de pareja o mediación y no judicializar esos pequeños

…   » ver todo el comentario
0 K 11
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
#9 (Sin entrar en lo que es o deja de ser)

"Lo que esté individuo está diciendo es que los conflictos interpersonales existen,"

¿No existen?

"y que pueden resolverse con ayuda de una terapia o mediación."

¿Como soluccionas tus conflictos interpersonales? Porque yo veo 2 opciones igual de validas para soluccionarlos... (y mucho mejores que hacerlo a hostias, por cierto)

Pero, sobretodo, ¿como consigues llegar desde esa afirmacion a que es un negacionismo del machismo y votante de Vox? (aunque las 2 cosas van de la mano).

Porque yo creo que ambas afirmaciones son correctas y ni niego el machismo ni voto a Vox. Lo mismo me descubres algo que me hace abrir los ojos y cambiar mi voto a Vox...
1 K 27
tronchastiles #14 tronchastiles
"El fascismo se cura leyendo" Miguel de Unamuno.

Leer el libro si queréis opinar de él, el no hacerlo, solo os deja en evidencia.
0 K 10
#6 okeil
Una denuncia falsa sólo lo es si el juez dice que lo es, nadie más. Por tanto lo que diga Ivars y digan los fachas del universo que son denuncias falsas no se ajusta a la realidad ...
6 K -26
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo *
#6 Entonces el Fiscal General es culpable sin ningun tipo de duda porque asi lo han dictaminado los jueces, supongo.
6 K 76
maquingo #1 maquingo
Quisiera ver yo como trata este hijo de puta a las mujeres de su entorno...
12 K -70
#2 Sigo_intentandolo
#1 pues lo mismo es una bellísima persona.... quien sabe...
2 K 31
maquingo #3 maquingo
#2 Como Jose Bretón
4 K -18
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#1 Hijo de qué?
3 K 42
Pertinax #5 Pertinax
#1 Como las trate como las tratas tú...
5 K 64
Guanarteme #7 Guanarteme
#1 Igual es un felpudito incapaz de mirarles a la cara, no digamos de las tetas....
1 K 9
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#1 Eres el 1º que le falta al respeto a las mujeres usando, precisamente, un insulto como hijo de puta.

{0x1f44c}
3 K 43
#13 Empakus
#1 a mí me gustaría saber cómo tratan a las mujeres, los hijos de puta que llaman hijo de puta a Juan Soto Ivars...
Por lo que va saliendo ser de izquierdas es un buen indicativo de cómo las tratan...
1 K 17

menéame