edición general
Ya saben que existe lo que nos decían que no existe (Opi, Pablo Malo)

Para mí es bastante claro que Juan Soto Ivars es como el niño del cuento que dice que el emperador está desnudo al denunciar una realidad que estaba ahí pero que nadie quería ver. Se nos intentaba hacer creer que las denuncias falsas no existen de la misma manera que en el cuento nos intentaban convencer de que el emperador estaba vestido. Juan lo que ha conseguido es que la existencia real de las denuncias falsas ahora sea "conocimiento común”.

| etiquetas: esto no existe , soto ivars , denuncias falsas
strike5000 #2 strike5000
Es una lástima que estemos tan polarizados que ya sólo aceptemos, o mejor dicho que muchos sólo acepten, el "O conmigo, o contra mí". Juan Soto Ivars habla de un problema real existente. Hay muchísimas más denuncias falsas de las que están registradas. ¿Significa esto que todas las denuncias por VIOGEN son falsas? No, para nada. ¿Significa esto que todas las denuncias por VIOGEN que no terminan en condenas son falsas? No, para nada. Pero es innegable que el sistema político y…   » ver todo el comentario
#1 Marisadoro
Pip_ #3 Pip_
Me pareció interesante porque es un jarro de agua fría al triunfalismo de ciertos lectores de Soto Ivars. La elección de la nueva Fiscal General del Estado sugiere que el relato feminista que niega o minimiza las denuncias falsas se va a reafirmar y no hay signos de que haya un relato alternativo con potencial social. Si eso es bueno o malo para el feminismo y el progresismo y para la sociedad en general puede ser más complicado de lo que parece pues pueden apuntalarse legitimidades alternativas.
Bretenaldo #6 Bretenaldo
#3 Estoy de acuerdo en que es un artículo interesante y creo que el desencanto con el marco de realidad que ofrece feminismo no hace más que aumentar y, paradójicamente, la respuesta feminista es una defensa acérrima y completamente irracional de sus postulados. La intervención de Soto Ivars en el programa de Susana Griso es brutal: no soy capaz de imaginar un acto promocional de mayor impacto para su libro. Si lo hubiesen preparado no habría salido mejor.

Lo que quiero decir es que sí creo que la percepción del relato ha cambiado. No hace tanto que hablar de estas cosas era impensable. No obstante, es cierto que no existe todavía una alternativa de consenso como la que existía hasta hace poco con la violencia de género.
Pip_ #7 Pip_ *
#6 El relato feminista está siendo minado, pero la idea de que las demandas de un hombre solo son válidas en la medida que provee y protege son anteriores al feminismo que simplemente se apropia de eso. No veo que vaya a haber un relato social que asuma que el hombre puede ser víctima de mujeres. Lo ideal sería que hubiese un equilibrio donde la sociedad asuma que las mujeres pueden ser respetadas como los hombres protegidos. Pero nada indica que vaya a pasar. El chantaje emocional seguirá con argumentos de tipo "si te preocupan las denuncias falsas animas el asesinato de mujeres". Tal vez una opción sería poner el foco en los incentivos perversos de la ley, pero eso ya lo hace el propio Soto Ivars.
JackNorte #4 JackNorte
Es una lastima que los problemas solo existen cuando se esta en la oposicion o incluso gobernando autonomicamente donde se pueden plantear soluciones en vez de usarlo como ataque.
Cuando se intenta avanzar no hay consenso o si lo hay es en minimos , y a la minima oportunidad se retrocede.
Pero es lo que hay y es el pais que somos. Para lo bueno y para lo malo.
No somos capaces ni de vaciar las cunetas ni ponernos de acuerdo de que es una dictadura.
Y no es porque no lo sepamos sino porque una…   » ver todo el comentario
#5 LuigiR
La clave está en el foco.

Si en un contexto en el que cada semana una mujer es asesinada por causa de la violencia machista (¿"Esto no existe"?) ponemos el foco constantemente en las denuncias falsas, implícitamente estamos demostrando qué es lo que toleramos y lo que no.

Que una mujer sea quemada viva, apuñalada, atropellada, y un lamentable largo etcétera por su pareja o expareja, se ve como algo "tolerable" frente a la posibilidad de que nos denuncien falsamente. ¡Cómo…   » ver todo el comentario
