Ya es oficial: los bancos endurecen el acceso a las hipotecas al reducir el importe financiado del 80% al 70%

A la par, el dinero que los interesados deben destinar a la entrada se ha elevado, según un estudio de Agencia Negociadora. Más información: La ley de arrendamientos lo avala: el inquilino puede irse de la vivienda de alquiler antes de acabar el contrato
Salvemos los bancos son muy grandes para caer!!! y nos dificultan el acceso al crédito
Vaya otra vez, otra vez, otra vez nos volvieron a mentir, como siempre
Yo iré a votar cuando toque, así tenga que ir arrastrando.
A ver si dejamos ya la gilipollez de que rescatamos bancos, vale?
Se rescato al sistema bancario formado por cajas y bancos.
Muchos bancos han comprado las cajas después de rescatarlas.
Así cualquiera.
Si no se hubiesen rescatado, las cajas habrían quebrado, y con ello, todo quisqui que tuviese su dinero en ellas. Punto redondo.
Culpa a Narcís Serra o Rato.
Ya basta.
No se quien te crees que eres para decirle a los demás lo que tienen o no que decir.
Decir las cosas "educadamente" no es un pussypass para decir gilipolleces o mentiras.
Entonces el trabajador ha de hacer caso a Adam Smith y eliminar competencia, mediante las redes creando y moviendo el contenido que elimina a gente de competir con su vivienda, trabajo...
Si te quejas de que donde vives es un asco, hace mal tiempo = menos turismo y gente que te suba precios = vives mejor
Si te quejas de tu trabajo y condiciones otros trabajadores no irán, haciendo que las empresas necesiten subir salarios para atraer trabajadores
Venid a mi bots de la secta de billonarios
Ah, que faltan pisos porque se los quedan los moros. Es raro, porque se compran a tocateja y a nombre de sociedades, pero qué sabré yo, que soy un rojeras.
Gracias Pedro J.
Se puede financiar la entrada a interés de préstamo al consumo y se restringe los compradores a operadores buitre. Y entre tanto, las VPO para amiguitos.
Prestar menos dinero hará que el precio de los pisos baje, tanto nuevos como usados, porque limita el número de compradores que pueden acceder.
Por otro lado, dificulta que la gente pueda comprar, lo cual aumentará el precio de los alquileres.
Y el problema es que la gente se traga que el PSOE es de izquierdas, cuando deberían haberle puesto coto a la especulación y la acumulación obscena de viviendas y lo único que han conseguido es dar prebendas a los rentistas si alquilan por más de un año.
Están prestando dinero a 25 años o más. Si, cobran intereses por ello, pero no van a asumir una cantidad de riesgo tan elevada otra vez.
Por otra parte las inmobiliarias y las financieras con las que trabajan si estaban dando el año pasado casi es 100%. Habrá que ver los intereses, que seguro que son más altos. Y la agencia de matones que mandan en caso de desahucio.
Así que ya te has retratado bastante bien tú solito.