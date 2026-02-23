edición general
Ya es oficial: los bancos endurecen el acceso a las hipotecas al reducir el importe financiado del 80% al 70%

Ya es oficial: los bancos endurecen el acceso a las hipotecas al reducir el importe financiado del 80% al 70%

A la par, el dinero que los interesados deben destinar a la entrada se ha elevado, según un estudio de Agencia Negociadora. Más información: La ley de arrendamientos lo avala: el inquilino puede irse de la vivienda de alquiler antes de acabar el contrato

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Salvemos la hosteleria!!! y nos subieron mas los precios que irse al caribe

Salvemos los bancos son muy grandes para caer!!! y nos dificultan el acceso al crédito

Vaya otra vez, otra vez, otra vez nos volvieron a mentir, como siempre
6 K 64
#5 Mustela
#1 No, no nos mienten, el ciudadano acepta en mayoría este sistema. No votar nada es aceptarlo.
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#5 claro segun los archivos de epstein estamos distraidos con la cultura pop para aceptarlo
1 K 31
Spirito #16 Spirito *
#5 Votar en blanco o no ir a votar la gente de izquierdas es, por pasiva, darle la razón a los fascistas y cederles poder del Pueblo.

Yo iré a votar cuando toque, así tenga que ir arrastrando.
1 K 20
taSanás #23 taSanás
#16 “o votas izquierda o eres fascista”
0 K 7
Skiner #3 Skiner
Pero de los 66000 millones € que les "prestamos" para salvarlos, ni pio de devolverlos.
3 K 31
tdgwho #11 tdgwho
#3 Porque esos 66k millones, se los prestamos a cajas de ahorro. y de esos, el 30% lo pusieron bancos.

A ver si dejamos ya la gilipollez de que rescatamos bancos, vale?
4 K -4
Skiner #13 Skiner *
#11 No es ninguna gilipollez, no hace faltar contestar de manera tan grosera y agresiva.
Se rescato al sistema bancario formado por cajas y bancos.
Muchos bancos han comprado las cajas después de rescatarlas.
Así cualquiera.
3 K 9
tdgwho #15 tdgwho
#13 Es que aburre. "es que es que es que los 66k millones..."

Si no se hubiesen rescatado, las cajas habrían quebrado, y con ello, todo quisqui que tuviese su dinero en ellas. Punto redondo.

Culpa a Narcís Serra o Rato.
2 K 42
tdgwho #18 tdgwho
#13 Por otro lado, el rescate fue hace la friolera de 14 años. 66k millones entre 14 años sale a 4,7k millones anuales. Un estornudo de cualquier ministerio pocho es mas que eso.

Ya basta.
2 K 15
Skiner #19 Skiner *
#18 Puedo decir el argumento que me de la gana educadamente,
No se quien te crees que eres para decirle a los demás lo que tienen o no que decir.
1 K -5
tdgwho #20 tdgwho
#19 Me creo alguien aburrido leer la misma sandez desde hace 14 años.

Decir las cosas "educadamente" no es un pussypass para decir gilipolleces o mentiras.
1 K 22
g3_g3 #24 g3_g3 *
#18 Se creen sus mentiras. Están desconectados de la realidad y borrachos de falsa superioridad moral. Ya se darán cuenta de lo flipaos que van, dentro de mucho.
0 K 12
NATOstrófico #12 NATOstrófico
Parece ser que el precio ya está demasiado elevado, preburbuja, y los bancos quieren cubrirse ante impagos con un porcentaje de financiación inferior.
1 K 29
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Más de 50 años necesita un trabajador para comprar una vivienda

Entonces el trabajador ha de hacer caso a Adam Smith y eliminar competencia, mediante las redes creando y moviendo el contenido que elimina a gente de competir con su vivienda, trabajo...

Si te quejas de que donde vives es un asco, hace mal tiempo = menos turismo y gente que te suba precios = vives mejor

Si te quejas de tu trabajo y condiciones otros trabajadores no irán, haciendo que las empresas necesiten subir salarios para atraer trabajadores

Venid a mi bots de la secta de billonarios 8-D
1 K 26
shinjikari #9 shinjikari
¿Por qué? El principal motivo es la fuerte demanda a la que no ha podido hacer frente una oferta insuficiente. Demanda impulsada por una migración más elevada unida al desarrollo de más hogares unipersonales.

Ah, que faltan pisos porque se los quedan los moros. Es raro, porque se compran a tocateja y a nombre de sociedades, pero qué sabré yo, que soy un rojeras.

Gracias Pedro J.
1 K 22
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
Jugada perfecta:
Se puede financiar la entrada a interés de préstamo al consumo y se restringe los compradores a operadores buitre. Y entre tanto, las VPO para amiguitos.
0 K 10
#17 covacho
Esto es un arma de doble filo.

Prestar menos dinero hará que el precio de los pisos baje, tanto nuevos como usados, porque limita el número de compradores que pueden acceder.

Por otro lado, dificulta que la gente pueda comprar, lo cual aumentará el precio de los alquileres.
0 K 10
#2 harverto
Otro empujón más a la ultraderecha
0 K 10
Narmer #7 Narmer
#2 Tristemente, es así.

Y el problema es que la gente se traga que el PSOE es de izquierdas, cuando deberían haberle puesto coto a la especulación y la acumulación obscena de viviendas y lo único que han conseguido es dar prebendas a los rentistas si alquilan por más de un año.
1 K 16
#14 PerritaPiloto
Los bancos han aprendido algo de 2008. Dar hipotecas por encima del 100% del valor tasado porque "así haces también la reforma" no era un buen negocio.

Están prestando dinero a 25 años o más. Si, cobran intereses por ello, pero no van a asumir una cantidad de riesgo tan elevada otra vez.

Por otra parte las inmobiliarias y las financieras con las que trabajan si estaban dando el año pasado casi es 100%. Habrá que ver los intereses, que seguro que son más altos. Y la agencia de matones que mandan en caso de desahucio.
0 K 8
Skiner #21 Skiner *
el que dice insultos y no ofrece ninguna clase de argumentos eres tú que eres bastante impresentable.
Así que ya te has retratado bastante bien tú solito.
0 K 7
taSanás #22 taSanás
Pero qué mierda de entradilla es esa???
0 K 7
#10 JuanCB
Si esto se hace realidad, a volver a subir el precio de los alquileres.
0 K 6

