4
meneos
72
clics
Ya no hacen falta 500 páginas para decir algo importante: los 'minilibros' que arrasan
¿Cuántos meses voy a tardar en terminar una novela de 400 páginas? Los mini libros están arrasando porque gustan a todos: a los lectores, a los escritores y a las propias editoriales
|
etiquetas
:
literatura
,
libros
3
1
0
K
53
cultura
32 comentarios
3
1
0
K
53
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
elTieso
Si tardas meses en leer 400 páginas es que no te gusta leer.
6
K
81
#2
Pertinax
#1
Salvo que sea el Ulises de Joyce.
0
K
14
#6
Feindesland
#2
Ese tiene muchas más de 400 páginas...
0
K
19
#8
Pertinax
#6
Lo estás arreglando.
1
K
33
#12
Feindesland
*
#8
Ficha técnica
Traductor:
José María Valverde Pacheco
Editorial:
Lumen
ISBN:
9788426418418
Idioma:
Castellano
Número de páginas:
952
1
K
33
#15
Feindesland
#8
952. Acabo de editar
.
jajajaja
1
K
33
#16
Pertinax
#15
El coceto es el coceto.
1
K
33
#5
Feindesland
#1
A veint minutos diarios, tardaría yo unos 16 días. Joer... ¿tan lento lee la gente?
Y mira que 1,2 páginas por minuto tampoco es mucho, ¿eh?
0
K
19
#7
Desgastado
#1
A sus pies.
0
K
6
#9
Lupus
#1
tampoco hace falta que el libro llegue a las 800. Me leí alguno de Posteguillo y se notaba que había relleno por doquier, solo para hacer bulto. Y hace poco me he leido "La estrella de Pandora" y su continuación y me sobraba medio libro en cada caso.
Hay libros gordos por que toca que sea gordo, guerra y paz, el señor de los anillos, battlecry for freedom, it...
Pero los libros engordados como pollos para que abulten en la estantería son insufribles.
2
K
41
#14
Albarkas
#9
El señor de los anillos es insufrible con tanta canción y descripción detallada de cualquier detalle.
0
K
11
#18
Lupus
#14
las canciones se saltan, hombre!
El viaje de sam y frodo es un peñazo, pero es parte de su virtud como novela, poder transmitir lo interminable que es para ellos. Es como en Moby Dick, que cuando no sopla el viento el libro se vuelve plomizo, cambia el lenguaje, no ocurre nada y parece que no avanza. Al principio me pareció un pestiño, pero cuando supe la razón, me pareció una genialidad.
Lo de las canciones, eso si, no tienen un pase. Te las fumas y arreglao.
1
K
18
#20
Albarkas
#18
Yo le cogí tanto asco que no los acabé y no he querido ni ver las películas. Que se metan el anillo donde les quepa
0
K
11
#29
BastardWolf
#18
estoy ahora leyendome Moby Dick en los trayectos al curro... Llevo 200 paginas y recien acaban de hacerse a la mar... Espero que luego coja mas ritmo
0
K
12
#17
Feindesland
#9
Deberías leer "el jilguero" de Donna tart.
Fue un bestseller en su momento.
te despelotas.
1000 Páginas con una historia que cabe en 250.
Y posteguillo es unpesao, joer. Lo salva lo buen tío que es personalmente.
0
K
19
#23
Meconvirtióengrillo
#9
los últimos 4 libros de Harry Potter tienen bastante relleno en comparación con los primeros.
Y luego tienes Danza de dragones. Un libro que podía hasta haberse ahorrado escribir.
Creo que esa parte de la serie mejoro mucho el libro.
0
K
7
#26
BastardWolf
*
#1
yo me estoy leyendo Moby Dick en los 20 min de bus que tengo hasta el curro, osea que avanzo a paso muy lento. Me gusta leer (sino no me habria cogido un libro de 700 paginas), pero no tengo otro momento para hacerlo, asique llevare algo mas de un mes para 200 paginas
0
K
12
#13
pip
No me extraña. Habrá que acortar también las películas: un largometraje es demasiado tiempo para aguantarlo sin mirar el TikTok. Habrá que hacerlos de 15 minutos, y los cortometrajes, de 10 segundos.
En cuanto a los libros, toda la razón: 500 páginas ya no son necesarias. Ni una página, por Dios. Cómo vas a leer una página, así, del tirón. Una frase bien dicha seguro que puede resumirlo todo. Pregunta a ChatpGPT, verás como sí.
1
K
27
#24
Meconvirtióengrillo
#13
lo de las películas no sé, pero las series con capítulos de más de una hora es para hacérselo mirar.
0
K
7
#28
muerola
#24
las series actuales, especialmente las de Netflix , hacen en 8 capítulos lo que se hacía en una película de de dos horas y peor explicado
0
K
11
#11
Vodker
Literatura Tik-Tok.
1
K
25
#10
Nastar
Acaban de redescubrir las novelas de bolsillo de 90 pgs de hace 40 años,si, las de vaqueros, aunque habia de terror y scifi
Aun recuerdo algunos seudonimos
Ralph barby
Clark garrados
Ibas al quiosco con las tuyas y las cambiabas por unos pocos duros, y los comics tambien
He leido miles de esas paginas
1
K
25
#21
Meconvirtióengrillo
#10
yo tengo una de esas de scifi español de los 70 o así y la verdad es que da pena que sea tan corta.
0
K
7
#22
Nastar
#21
si, muchas se acababan en lo mejor
0
K
6
#27
mmlv
*
Así en un vistazo rápido a mi estantería: "El señor de los Anillos" (Tolkien), "El mundo de ayer" (Zweig), Rayuela (Cortázar), Ana Karenina (Tolstói), "Historia general de las drogas" (Escohotado), "La ciudad de los prodigios" (Mendoza"... todos buenos tochos que merece la pena leer
0
K
15
#30
Feindesland
*
#27
www.jotdown.es/2025/01/bestsellers-pavel-melnikov/
Eso sí que es un tochaco...
Espera...
www.jotdown.es/2025/07/bestsellers-los-thibault-martin-du-gard/
0
K
19
#32
mmlv
#30
Esos para la jubilación si acaso
1
K
34
#3
cosmonauta
Siempre ha habido libros de pocas paginas y letras gordas.
0
K
13
#4
Feindesland
#3
la literatura infantil, sobre todo
(Aunque alguno hay de los otros)
0
K
19
#31
Mediorco
400 es como cortito. Yo espero que al menos sea una trilogía.
0
K
10
#19
crissis
Un paso más hacia la decadencia de la sociedad.
0
K
7
#25
Gadfly
La generación tik tok...
0
K
6
Ver toda la conversación (
32
comentarios)
