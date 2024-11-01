Xi Jinping quiere dos cosas: la primera, crear un centro mundial que regule la IA. La segunda, que esté en Shanghai

El presidente chino ha presentado en la cumbre de APEC su propuesta para establecer una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial. Es la primera vez que Xi habla públicamente de esta iniciativa que Pekín lleva trabajando desde principios de año, y el mensaje es claro: China quiere liderar la gobernanza global de la IA frente a Estados Unidos.
| etiquetas: ia , china , eeuu
Eso sí, al menos DeepSeek es libre, no todos los que se bajan los trabajos pueden decir lo mismo.