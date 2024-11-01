edición general
Xi Jinping quiere dos cosas: la primera, crear un centro mundial que regule la IA. La segunda, que esté en Shanghai

El presidente chino ha presentado en la cumbre de APEC su propuesta para establecer una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial. Es la primera vez que Xi habla públicamente de esta iniciativa que Pekín lleva trabajando desde principios de año, y el mensaje es claro: China quiere liderar la gobernanza global de la IA frente a Estados Unidos.

powernergia
Me fío más de los chinos que de los americanos.

camvalf
#1 Los chinos todavía tienen el concepto de la honorabilidad como uno de los valores a tener en cuenta, ojo con esto no digo que no las "armamen", cosa que para los EE.UU es un concepto que usan mucho pero que hace años que va en decadencia, y para la administración que tiene ahora es un insulto.

Don_Pixote
#8 Han pasado de aplastar a manifestantes con tanques a tener honorabilidad para todo :-D

Vaya deriva en menéame

ostiayajoder
#14 Un mono con pistolas es mas fiable q USA.

Pruebame q me equivoco. Te leo.

camvalf
#14 NO te confundas, que que la población y para los acuerdos tenga usen el concepto honorabilidad, no quita que sea una dictadura con todo lo que ello conlleva.
Por cierto si viajaras por el país observarias lo que digo.

yarkyark
#1 Mal hecho. No debes fiarte de ninguno de los dos.

Ninguno de ellos tiene aliados. Solo tienen intereses.

DaniTC
#1 pues yo de ninguno.

Pájaroloco
#1 Se calcula que en China hay una cámara de vigilancia por cada dos habitantes . Divide su población por dos: terrorífico.Esto es lo que prefieres?

ostiayajoder
#13 En USA te detienen por la calle y desapareces.

Expulsan del pais a quie critica al presidente y su politica o critica un genocidio.

Te obligan a abrir las redes sociales para dejarte entrar al pais

.....

mcfgdbbn3
Si tenéis algún PFC, TFG o TFM colgado en la página de la universidad y tiene estadísticas, mirad desde dónde lo descargan. :-P

Eso sí, al menos DeepSeek es libre, no todos los que se bajan los trabajos pueden decir lo mismo. :roll:

Connect
Teniendo en cuenta que el 70% del tráfico mundial de Internet pasa por los centros de datos ubicados en Ashburn, Virginia (Estados Unidos), pues es lógico que algo se vaya a otro lado. Que no todo lo controlen los americanos

yarkyark
#5 El problema es quien controla al controlador.

mikhailkalinin
No sé inteliigente, pero listo si que es.

Jarod_mc
XATAKAMIERDA

maspipinobreve
Pues ya sabéis, pardillos mios.

Quillotro
#7 No como las dos primeras, que son absolutamente viables, ¿no? Anda que...

Quillotro
La tercera. Tener el control absoluto.

maspipinobreve
#2 Eso que dices es una imposibilidad.


