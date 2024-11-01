Wyoming, sobre la rebeldía de Ayuso con el Gobierno: "Es casi una guerrillera, deberíamos empezar a llamarla 'La Cheguevirra'"  

Wyoming cree que Ayuso, últimamente, "está hecha un rebelde". "Ahora se niega a cumplir la Ley de Memoria Democrática", señala el presentador, "pero, es que también se ha negado a compartir con el ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados de cáncer". "Es una auténtica insumisa", destaca, "es casi una guerrillera". "Deberíamos empezar a llamarla 'La Cheguevirra'"