Wyoming, sobre la rebeldía de Ayuso con el Gobierno: "Es casi una guerrillera, deberíamos empezar a llamarla 'La Cheguevirra'"  

Wyoming cree que Ayuso, últimamente, "está hecha un rebelde". "Ahora se niega a cumplir la Ley de Memoria Democrática", señala el presentador, "pero, es que también se ha negado a compartir con el ministerio de Sanidad los datos sobre los cribados de cáncer". "Es una auténtica insumisa", destaca, "es casi una guerrillera". "Deberíamos empezar a llamarla 'La Cheguevirra'"
| etiquetas: wyoming , ayuso , cheguevirra
El gobierno de España ha dejado tanta veces claro su falta de competencias en todo que lo hemos entendido
Nos pasamos sus resoluciones por el forro de los cojones
Son como el Benelux
Que cada uno haga lo que quiera
Los Reinos Unidos de Castilla y de León con doble capital en Burgos y León
Ya está bien de convivir con napolitanos sin gracia
Pero bien, sigue pasándote la Benelux por donde te de la gana, como buen nazi.