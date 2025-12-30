La Vuelta 2026 deja fuera a las comunidades que se movilizaron por Palestina

Aunque la organización, que presentó el recorrido la semana pasada, no ha ofrecido ninguna explicación oficial al respecto, el trazado anunciado llama poderosamente la atención por la ausencia de territorios que han sido históricamente centrales en la carrera y que, además, destacaron en 2025 por una fuerte movilización social en apoyo a Palestina. Entre ellos sobresale Asturies, cuyas emblemáticas etapas de montaña han sido durante décadas uno de los clásicos de la ronda española.
Este año pues le toca a los territorios por donde no pasó el año pasado. Y ese es el motivo, no las movilizaciones.
Que además, el recorrido ya estaba previsto desde antes de las protestas.
Es cierto que hasta llegar a País Vasco la cosa estuvo tranquila pero después desparon todas
Eso sí, si no quieren protestas que no dejen participar a un equipo que tenga relación con Israel y listo
Además que el enlace da error, pero vamos que aquí ya han entrado unos cuántos como un elefante en una chatarrería
Win-win. Que den la Vuelta a la meseta.
El dinero lo puede todo.
Si además es por protestar contra un genocidio, la vuelta ya se ha posicionado en qué lado está. Espero que en el futuro los gobiernos de esas regiones no les dejen pasar,