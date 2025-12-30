La Vuelta 2026 deja fuera a las comunidades que se movilizaron por Palestina

Aunque la organización, que presentó el recorrido la semana pasada, no ha ofrecido ninguna explicación oficial al respecto, el trazado anunciado llama poderosamente la atención por la ausencia de territorios que han sido históricamente centrales en la carrera y que, además, destacaron en 2025 por una fuerte movilización social en apoyo a Palestina. Entre ellos sobresale Asturies, cuyas emblemáticas etapas de montaña han sido durante décadas uno de los clásicos de la ronda española.