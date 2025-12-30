edición general
La Vuelta 2026 deja fuera a las comunidades que se movilizaron por Palestina

Aunque la organización, que presentó el recorrido la semana pasada, no ha ofrecido ninguna explicación oficial al respecto, el trazado anunciado llama poderosamente la atención por la ausencia de territorios que han sido históricamente centrales en la carrera y que, además, destacaron en 2025 por una fuerte movilización social en apoyo a Palestina. Entre ellos sobresale Asturies, cuyas emblemáticas etapas de montaña han sido durante décadas uno de los clásicos de la ronda española.

21 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Quitan Asturias emblema de la vuelta con etapas de las más vistas y seguidas como son Lagos, Fito, Angliru, Cuetu Negru… por protestas contra un genocidio?

xD xD
6 K 95
angelitoMagno #13 angelitoMagno
Errónea. La Vuelta está alternando media España un año, media España el otro. Adjunto recorrido de 2025.
Este año pues le toca a los territorios por donde no pasó el año pasado. Y ese es el motivo, no las movilizaciones.

Que además, el recorrido ya estaba previsto desde antes de las protestas.

 media
3 K 50
#16 RaulUrdaci
#13 Pues no lo se, pero por Asturias, en este siglo XXI solo ha dejado de pasar en dos ocasiones...
0 K 19
#18 diablos_maiq
#13 ¿Y Madrid no repite? o_o
0 K 10
angelitoMagno #21 angelitoMagno
#18 No, este año la final es en Granada. En Madrid para esa fecha tienen la F1.
0 K 13
Ovlak #19 Ovlak
#13 Estoy parcialmente de acuerdo. A falta de una explicación oficial u oficiosa, achacarlo a las protestas es mera especulación. Los recorridos son perfectamente explícables como dices: un reparto del territorio en dos años, aunque también es cierto que casi siempre pasa por zonas del norte de España al contrario de lo que sucederá en 2026. Además, bastante idiotas serían los organizadores si piensan que lo que sucedió este año no habría sucedido en otras CCAA o que no sucederá si la situación del conflicto sigue siendo la misma.
1 K 21
#3 soberao
Va a ver la vuelta este año su puta madre. Ya está bien de blanquear al sionismo y el genocidio sionista gratis, que les cueste el dinero.
4 K 45
YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre *
Hum, pero hubo protestas en la mayoría: País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, CyL, Madrid, etc. Cualquiers que siguiera por Twitter la vuelta podía verlo en directo, y no eran 4 gatos, estaba el recorrido lleno en cualquiera de ellas. O ellos van dedidir qué CCAA se movilizaron y cuales no?

Es cierto que hasta llegar a País Vasco la cosa estuvo tranquila pero después desparon todas

Eso sí, si no quieren protestas que no dejen participar a un equipo que tenga relación con Israel y listo
2 K 28
plutanasio #10 plutanasio *
Es un bulazo, la vuelta el año que viene va a ser en las comunidades que no fue este año.

www.instagram.com/p/DSZwCGKjZYo/?img_index=1&igsh=M2J2bjV2Nmtycm9t

Además que el enlace da error, pero vamos que aquí ya han entrado unos cuántos como un elefante en una chatarrería
1 K 25
#1 power414
Perfecto, que vayan a joder, cortando carreteras, en medio del mar
1 K 22
IkkiFenix #5 IkkiFenix
Bueno, ¿y se se movilizaran las nuevas? ¿castigadas en 2027? Es absurdo.
1 K 21
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 acaban haciéndola en 2027 en los terrenos ocupados de Cisjordania xD
3 K 45
#9 diablos_maiq
#6 Esa será la etapa prólogo, ya lo veo venir.
0 K 10
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#9 la subida en puerto de 1ª pueden hacerla sobre los escombros de hospitales, es poner un poco de imaginación
0 K 20
#17 diablos_maiq
#12 También podrían hacer la ruta Jerusalén-Reim y comprobar cuánto se tarda

www.google.com/maps/dir/Jerusalem,+Israel/Re'im,+Israel/@31.58092,34.5
0 K 10
ehizabai #4 ehizabai
Por Euskal Herria no van a pasar rn la Vuelta a España, por protestar contra un genocidio.

Win-win. Que den la Vuelta a la meseta.
1 K 20
Find #11 Find
Me da que estas cosas se preparan con mucha antelación. No creo que tenga nada que ver con las movilizaciones. IMHO
0 K 16
XtrMnIO #15 XtrMnIO
En lugar de echar a los asesinos, echan a los españoles.

El dinero lo puede todo.
0 K 11
Battlestar #14 Battlestar
Y cuando el año que viene se repita, al siguiente... qué? Será la vuelta a la plaza de castilla? ¬¬
0 K 10
#20 Leon_Bocanegra
Viendo el recorrido,no parece ser ese el motivo.
0 K 10
#7 Garminger2.0 *
Pues mira, para los que estamos hartos que un deporte que no nos interesa, interrumpa el tráfico y genere molestias en muchos sitios llenos de gente a los que tampoco les importa un pimiento, me parece genial. Por mí como si la puta vuelta ciclista deja de existir mañana.

Si además es por protestar contra un genocidio, la vuelta ya se ha posicionado en qué lado está. Espero que en el futuro los gobiernos de esas regiones no les dejen pasar,
0 K 7

