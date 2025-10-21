"Voy a trabajar con ganas de llorar": el grito invisible de la profesora Ana Lirio ante el acoso escolar en las aulas

La imagen del docente como pilar fundamental de la sociedad, una figura vocacional con horarios estables y largas vacaciones, se desvanece a marchas forzadas en el sistema educativo español. Detrás de las puertas de los institutos, una realidad muy distinta se impone: un campo de batalla emocional donde el agotamiento, la falta de respeto y la desmotivación se han convertido en la norma para miles de profesionales. Aunque España alcanzó una cifra récord de 784.425 docentes en el curso 2023-2024, el malestar es palpable.