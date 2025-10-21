edición general
"Voy a trabajar con ganas de llorar": el grito invisible de la profesora Ana Lirio ante el acoso escolar en las aulas

La imagen del docente como pilar fundamental de la sociedad, una figura vocacional con horarios estables y largas vacaciones, se desvanece a marchas forzadas en el sistema educativo español. Detrás de las puertas de los institutos, una realidad muy distinta se impone: un campo de batalla emocional donde el agotamiento, la falta de respeto y la desmotivación se han convertido en la norma para miles de profesionales. Aunque España alcanzó una cifra récord de 784.425 docentes en el curso 2023-2024, el malestar es palpable.

Tachy #1
Este curso doy clases en secundaria y lo que más me llama la atención es la absoluta falta de modales, ni un hola, ni un adiós, ni un buenos días, ni un por favor, ni un gracias, ni nada, Las normas las intentan incumplir todo el rato. La batalla con los móviles es continua.
9
neo1999 #2
#1 Mucho ánimo. Desde mi viejuno punto de vista siempre me parece que los jóvenes de ahora se esfuerzan por ir de cretinos sin escrúpulos: visten todos con gorra y ocultan su falta de madurez bajo una gruesa capa de oscuridad impostada.
2
ctrlaltsupr1 #8
#2 ¿Estoy equivocado o a todos los adolescentes les ha dado por vestir de negro riguroso?
0
neo1999 #12
#8 Veo a mis sobrinos y opino igual. No sé por qué hay que ir ahora de matón por la vida.
0
Rorschach_ #16
#8 #12 Canis, chonis, mierdaTV, reguetobasura, la mierda de las peleas como si fuesen héroes, los mierdas del furgol como si fueran dioses, gritones por todas partes, los putos móviles... de los jodidos progenitores, que no padres, hablamos otro día.
0
TripleXXX #6
#1 Mi ex volvió a medio opositar o no sé bien como iba la cosa para pasar a infantil.
No sé como no estoy comiendo talego por lo que pasó, seguramente porque ella me frenó.
Es muy fácil opinar para los que no lo han sufrido y me la pela las opiniones de los que no han pasado por eso.
1
neo1999 #14
#6 Qué pasó?
0
Ransa #13
#1 Claramente en el caso de la persona del artículo yo me saldría y pediría excedencia y a otra cosa. NO merece la pena. Esto explotará por algún lado, es insostenible. Y cuando alarguen la enseñanza obligatoria a los 18 será de traca.
0
Rorschach_ #15
#1 Ni educación, ni valores, ni VERGÜENZA.

Turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante.
dle.rae.es/vergüenza

"No es empatía, es educación, valores y sentido de la vergüenza; ninguna de las tres abundan en esta basura de sociedad, sobre todo la tercera."
www.meneame.net/story/empatia-segunda-parte/c010#c-10
0
#17 estreñido
#1 Bueno, yo trabajo en una empresa granda y cuando voy a comer me cruzo todos los días con las mismas personas (que no son precisamente adolescentes) y todavía estoy esperando que me contestes a mi hola diario.

La gente se ha vuelto maleducada en todos los registros de edad.
0
Tachy #19
#17 Exacto, pero yo igual que tú, sigo saludando aunque no me contesten.
0
emmett_brown #3
"La imagen del docente como pilar fundamental de la sociedad..." empezamos mal.

El pilar fundamental de la sociedad soy YO. Y MI hijo es perfecto, quién eres tú para ponerle deberes, ponerle un 4 o castigarlo? Que MI hijo le hace bullying a otro??? Imposible, mi hijo es un bendito y en MI casa NUNCA ha hecho eso. Te habrás confundido de crío, o le tienes MANÍA. MI hijo es un GENIO, figúrate que con menos de tres años ya manejaba la tablet que daba gusto, se quedaba super concentrado…   » ver todo el comentario
5
#11 Tronchador.
#7 xD Me meo. No duras dos días en un aula.
1
neo1999 #10
#7 Pues no te metas a profe por el bien de la humanidad.
La empatía no es una enfermedad.
0
#4 Kuruñes3.0
Vamos, que es inepta para su curro.
Pues que lo deje y se busque otra cosa.
2
neo1999 #5
#4 No eres profe, verdad?
0
#7 Kuruñes3.0
#5 No, aunque tengo titulación para serlo. Claro que yo no me pondría a llorarle a mis alumnos por no ser capaz de ponerles respeto.
0
Ransa #9
#5 Este usuario está bastante resentido con los profesores, no sé qué le hicieron en el pasado.
0

