Vox respalda a Trump frente a Sánchez por el gasto en Defensa: "Sólo le ha dicho que esto es una política de adultos" El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha expresado este miércoles el apoyo de su formación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras arremeter contra España por no invertir en defensa más del 5% de su PIB.

HeilHynkel
Traidores a España, vendidos al puto yanki.
7
tul
#1 como el resto de la derecha parlamentaria (incluyendo al psoe)
0
#6 Hynkel
#1 Hasta los suyos se lo echan en cara. El general Rosety se fue del partido acusando a Abascal de lamebotas de Trump.

No falla, lo único que une a los hiperventilados es rajar de lo que hay. Pero nunca se ponen de acuerdo sobre con qué sustituirlo.
0
OCLuis
#1 No están solos... hay muchos españoles que cojean de la misma pata. Ese es el peligro.
Indigentes mentales siempre han habido, pero nunca han tenido tantos seguidores como en este siglo, en el que los medios se han vendido a los poderes oscuros.
1
#7 ombresaco
- Para reducir la brecha con los paises pobres deberíamos dar el 0.7% del PIB
+ Eso será catastrófico para la economía, además primero hay que arreglar lo nuestro...
- Sin ninguna cuenta, y mezclando acuerdos comerciales con la UE, ONU, OTAN, tocino y velocidad, hay que aumentar el gasto en defensa al 5%
+ Sin ninguna duda, sacaremos el dinero de donde sea, aunque tengamos que romper lo que ya tenemos.

...Alguno podría pensar que eso de que "el 0.7% sería catastrófico" era una excusa, y que en realidad estaban en contra de ayudar, o que lo de ahora es servilismo
3
Macadam
Ya tardaban los vendepatrias
1
#4 Suleiman
Pulseritas, banderas y legión... Pero a la primera de turno venden a España. Y eso que todavía no están al poder, cuando lleguen al poder, preparémonos para el desmantelamiento, Project 2025 2.0.
1
MiguelDeUnamano
"política de adultos", Trump y Vox. Hay que joderse, los abanderados de la política infantil creyendo que se comportan como adultos.
1
Bapho
Nos puede explicar VOX de donde quitará 50K millones de euros para invertirlo en defensa?
Y a qué empresas militares irán esos millones?

Es que sería muy aclaratorio que en su programa pusieran que van a llegar al 5% de gasto militar y que para ello quitarán pensiones o cerrarán colegios u hospitales, etc.
Que ya me los veo con el típico mensaje COBARDE diciendo que cerrarán chiringuitos y tendrán menos ministros, cuando eso te ahorra 100 millones como mucho (y luego lo pagas en reparaciones e indenminzaciones como con la Unidad de Emergencias Valenciana que también era un chiringuito)
1
#17 rekus *
#16 Si te arrodillas delante de un poderoso con la boca cerrada no podrás comer las migajas que te suelte.

(Soy dueño de lo que digo, no de lo que quiera entender un astroturfer).

Saludos.
0
#8 lestat
Si en el extranjero apoyas a un presidente de otro país en contra de los intereses del tuyo ... Eso no es traición?

O solo se aplica la traición a los catalanes que quieren votar en colegios en este chiste de país ?
1
Bapho
#8 Pues como poco debería haber algún tipo de figura que le advirtiera.
0
#14 rekus
Lo valientes que son con los débiles y lo que les gusta ponerse de rodillas (con la boca abierta) delante de los poderosos.

Y ahora tú, currito, vas y les votas porque ESPAÑAAAA.
0
#16 kilometro80 *
#14 Como mensaje contra los gays te ha quedado genial si es lo que pretendías
0
vviccio
Regalarían todo el patrimonio público a EEUU con tal de que les ayude a conseguir el poder.
0
oceanon3d
Traducido; si gobiernan a comprar armas inútiles a Trumpo como si no hubiera mañana con sus derivadas; recortes brutales en sanidad, copagos sanitarios, en educacion, en becas , fuera ayudas al transporte, congelaciones a jubilados, fuera el IMV, fuera ayudas a parados y por si fuera poco SUBIDA BRUTAL DE IMPUESTOS porque si no es imposible que salgan las cuentas.

No hay otra manera metiendo en esa mierda el 5% del PIB. Ninguna.

Y el 90% de sus votantes son lumbreras de clases bajas y medias ... lo mas selecto del intelectualismo patrio
0
ElmaEscobar
Cómo chupar bien una bota
0

