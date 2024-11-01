Vox respalda a Trump frente a Sánchez por el gasto en Defensa: "Sólo le ha dicho que esto es una política de adultos" El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha expresado este miércoles el apoyo de su formación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras arremeter contra España por no invertir en defensa más del 5% de su PIB.