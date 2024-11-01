Vox respalda a Trump frente a Sánchez por el gasto en Defensa: "Sólo le ha dicho que esto es una política de adultos" El líder de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha expresado este miércoles el apoyo de su formación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras arremeter contra España por no invertir en defensa más del 5% de su PIB.
No falla, lo único que une a los hiperventilados es rajar de lo que hay. Pero nunca se ponen de acuerdo sobre con qué sustituirlo.
Indigentes mentales siempre han habido, pero nunca han tenido tantos seguidores como en este siglo, en el que los medios se han vendido a los poderes oscuros.
+ Eso será catastrófico para la economía, además primero hay que arreglar lo nuestro...
- Sin ninguna cuenta, y mezclando acuerdos comerciales con la UE, ONU, OTAN, tocino y velocidad, hay que aumentar el gasto en defensa al 5%
+ Sin ninguna duda, sacaremos el dinero de donde sea, aunque tengamos que romper lo que ya tenemos.
...Alguno podría pensar que eso de que "el 0.7% sería catastrófico" era una excusa, y que en realidad estaban en contra de ayudar, o que lo de ahora es servilismo
Y a qué empresas militares irán esos millones?
Es que sería muy aclaratorio que en su programa pusieran que van a llegar al 5% de gasto militar y que para ello quitarán pensiones o cerrarán colegios u hospitales, etc.
Que ya me los veo con el típico mensaje COBARDE diciendo que cerrarán chiringuitos y tendrán menos ministros, cuando eso te ahorra 100 millones como mucho (y luego lo pagas en reparaciones e indenminzaciones como con la Unidad de Emergencias Valenciana que también era un chiringuito)
(Soy dueño de lo que digo, no de lo que quiera entender un astroturfer).
Saludos.
O solo se aplica la traición a los catalanes que quieren votar en colegios en este chiste de país ?
Y ahora tú, currito, vas y les votas porque ESPAÑAAAA.
No hay otra manera metiendo en esa mierda el 5% del PIB. Ninguna.
Y el 90% de sus votantes son lumbreras de clases bajas y medias ... lo mas selecto del intelectualismo patrio