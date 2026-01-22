Vox no asistirá al funeral de Estado por Adamuz: «El mejor homenaje que podría hacer el Gobierno es dimitir»

Garriga ha criticado el acto previsto como un «falso homenaje» y un «insulto a las víctimas», y ha asegurado que no tienen intención de «blanquear» al Gobierno. «El mejor homenaje de Estado que podía hacer el Gobierno a las víctimas es dimitir en pleno y sentarse en el banquillo», ha dicho. Sobre las acusaciones de «politizar la tragedia», Garriga ha señalado que tras los llamados a la calma se esconde una intención de «ganar tiempo para inventar más excusas».