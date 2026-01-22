edición general
12 meneos
17 clics
Vox no asistirá al funeral de Estado por Adamuz: «El mejor homenaje que podría hacer el Gobierno es dimitir»

Vox no asistirá al funeral de Estado por Adamuz: «El mejor homenaje que podría hacer el Gobierno es dimitir»

Garriga ha criticado el acto previsto como un «falso homenaje» y un «insulto a las víctimas», y ha asegurado que no tienen intención de «blanquear» al Gobierno. «El mejor homenaje de Estado que podía hacer el Gobierno a las víctimas es dimitir en pleno y sentarse en el banquillo», ha dicho. Sobre las acusaciones de «politizar la tragedia», Garriga ha señalado que tras los llamados a la calma se esconde una intención de «ganar tiempo para inventar más excusas».

| etiquetas: vox , adamuz , funeral , accidente
10 2 3 K 75 actualidad
16 comentarios
10 2 3 K 75 actualidad
Comentarios destacados:    
Lutin #1 Lutin
Madre mía qué partido.
7 K 80
Desideratum #14 Desideratum
#1 ¿Partido? Eso es un bestiario de la bajeza más inmunda del ser humano.

Cuando estos cafres incompetentes gobiernen con los ladrones del partido más corrupto de la democracia, PP, más de un fachitieso se va a enterar de lo que es desear que gobiernen los leopardos comecaras.
2 K 36
#5 Leon_Bocanegra
Vaya, se ve que en este accidente no van a poder recaudar fondos para "ayudas". Y claro, a quien interesa un accidente del que no puede lucrarse estafando a la población?
6 K 58
HeilHynkel #2 HeilHynkel
VOX defecando en El DeWater ... muy propio.
3 K 40
#6 Suleiman
Ojo, próximo partido en el gobierno. Este, que le importa una mierda las víctimas.
2 K 28
#9 Nasser
Mejor así no apesta a mierda el homenaje.
2 K 23
Cosmos1917 #11 Cosmos1917
Y no dudéis que esto les hará ganar más votos, estamos rodeados de muchos hijos de puta y cada día más.
2 K 18
frankiegth #7 frankiegth *
Esto es "propaganda" de la extrema derecha española y en consecuencia voto spam.
1 K 17
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Es perfectamente comprensible.

Les pilla en la hora del almuerzo.
Y lo importante es lo importante.
1 K 15
Kantinero #8 Kantinero
Que le interesa más el rédito político que los muertos
1 K 15
thorpedo #10 thorpedo
No tuvieron tantos reparos para apoyar a Mazon...
Y es una falta de respeto para las víctimas
1 K 13
Ramen #15 Ramen
En Vox prefieren estar con Trump y sus camisas pardas.
0 K 11
#13 capitan.meneito
Ni falta que hace.
0 K 10
Rogue #16 Rogue
Son una panda de retarder siguiendo a un enfermo mental
0 K 10
qwe_sin_la_q #12 qwe_sin_la_q
No se puede tener menos clase
0 K 9
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Pues mejor, que para hacer el paripe ya tienen otros medios
0 K 8

menéame