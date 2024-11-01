Vox exige al alcalde de Sevilla que elimine las subvenciones a FACUA Sevilla entre sus condiciones para aprobarle los presupuestos

Vox ha exigido a José Luís Sanz, alcalde de Sevilla, que elimine cualquier financiación de acciones de FACUA Sevilla en defensa de los consumidores entre sus condiciones para aprobarle los presupuestos. Se trata de un suma y sigue en el incremento de los ataques del partido ultra contra la asociación después de que ayudase a destapar el fraude de 2,5 millones de euros en subvenciones públicas por el que tuvo que dimitir el exjefe de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, para el que la Fiscalía pide hasta 8 años de cárcel.
| etiquetas: facua , sevilla , vox , subvenciones , lgtbi , francisco serrano
El fascio tiene a Rubén Sánchez atravesado.
Les sale demasiado caro.
Están mucho mas lejos los votantes Junts, politicamente, del PSOE, de lo que lo puedan estar los de Vox del PP ,y sin embargo ese "arrejuntamiento" nos tiene que parecer bien y el de Vox no.
Y si vamos a ser quisquillosos con las subvenciones, pues se debería eliminar todo.
la alternativa es eliminar completamente las subvenciones a todas las asociaciones similares que trabajen en temas similares.
pero bueno, si es lo que la gente quiere, pues adelante.