Vox exige al alcalde de Sevilla que elimine las subvenciones a FACUA Sevilla entre sus condiciones para aprobarle los presupuestos

Vox ha exigido a José Luís Sanz, alcalde de Sevilla, que elimine cualquier financiación de acciones de FACUA Sevilla en defensa de los consumidores entre sus condiciones para aprobarle los presupuestos. Se trata de un suma y sigue en el incremento de los ataques del partido ultra contra la asociación después de que ayudase a destapar el fraude de 2,5 millones de euros en subvenciones públicas por el que tuvo que dimitir el exjefe de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, para el que la Fiscalía pide hasta 8 años de cárcel.

etiquetas: facua , sevilla , vox , subvenciones , lgtbi , francisco serrano
vvjacobo
De verdad, que para votar a estos hay que ser profundamente retrasado o vivir en una burbuja alimentada con mentiras. O ambas.

Hynkel
#1 La desesperación también cuenta. Hace casi un siglo un señor que mejor que se hubiese dedicado a las acuarelas prometía cosas que sonaban bien. Y salvo algunos que lo vieron venir desde lejos, muchos eligieron taparse la nariz. Y cuando quisieron reaccionar ya era tarde.

Antipalancas21
#1 No, lo que hay que ser es tan hijo de frutas como ellos

karakol
xD xD xD

El fascio tiene a Rubén Sánchez atravesado.

Les sale demasiado caro. :-D

Cuchifrito
#14 Serán hipócritas, piden al ayuntamiento que deje de subvencionarle y no dejan ellos de hacerlo a base de demandas xD

TheIpodHuman
COX utilizando el chantaje como medida de presión para salirse con suya. ¡Muy democratico todo! :shit: :wall:

DatosOMientes
#2 Se llama negociar y lo hacen todos.

TheIpodHuman
#11 A eso no se le llama negociar se le llama directamente ¡CHAN-TA-JE!

Mala
#11 ¡¡¡Nooo!!!. Slo se llama negociar cuando lo hace el PSOE con el partido progresista Junts.
Están mucho mas lejos los votantes Junts, politicamente, del PSOE, de lo que lo puedan estar los de Vox del PP ,y sin embargo ese "arrejuntamiento" nos tiene que parecer bien y el de Vox no.

Mala
#2 De chantajes Junts sabe mucho; igual más que Vox.

strike5000
#18 Desde luego han obtenido mucho más que Vox, y lo que les falta por obtener.

Suleiman
#20 Porque uno hace un bien público y el otro no.

Suleiman
#8 Por si no quedava claro,por si acaso,me refería a Facua.

Hynkel
#9 Sí, si lo decía más por #3. Puestos a subvencionar, que sean cosas útiles.

Y si vamos a ser quisquillosos con las subvenciones, pues se debería eliminar todo.

Mk22
¿ Por qué hay que subvencionar a FACUA?

Suleiman
#3 Porque hay que subvencionar a los toros? Estos como mínimo hacen una función social muy útil para los ciudadanos.

Hynkel
#4 Algunos, puestos a elegir a qué va nuestro dinero, si hay que elegir entre FACUA y los toros u otras cosas parecidas, no hay color.

strike5000
#4 ¿Por qué hay que subvencionar a ninguno de los dos?

Andreham
#3 ¿Por qué hay que subvencionar a la Cofradía de la Madre del Sufrimiento? ¿O al sindicato Solidaridad?

Malinke
#3 supongo que porque los ayuntamientos subvencionan diferentes organismos de todo tipo y subvecionar uno que luche por el consumidor es bueno.

Leon_Bocanegra
#3 porque hace una grandísima labor para con los ciudadanos españoles.

Dene
#3 no se subvenciona a nadie en concreto. se subvenciona actuaciones de interes publico. luego, se presentan las asociaciones que sea para optar a eso. si cumples, entras. es ilegal dejar a alguien fuera arbitrariamente.
la alternativa es eliminar completamente las subvenciones a todas las asociaciones similares que trabajen en temas similares.
pero bueno, si es lo que la gente quiere, pues adelante.


