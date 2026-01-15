edición general
"Votaron por Trump, y ahora están llorando" Los agricultores dicen que los aranceles y los costos los están empujando hacia la quiebra [ENG]

Después de años de perdurabilidad altos costos y bajos precios de las cosechas, muchos ahora dicen que se sienten abandonados por el mismo líder que ayudaron a elegir. Desde que China dejó de comprar soja estadounidense en mayo como represalia por los aranceles de Trump, muchos agricultores perdieron el acceso a su mayor mercado de exportación.

Veremos en las elecciones de medio mandato cuanto lloran realmente
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 Como se estan desarrollando los acontecimientos actualmente, esas elecciones no van a llegar.
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#2 Ojalá, pero este último año ha sido desquiciado. No podemos imaginar lo que puede venir en un año más del viejo pederasta al mando.
#6 laruladelnorte
muchos ahora dicen que se sienten abandonados por el mismo líder que ayudaron a elegir

Si votas a un delincuente golpista no eres mejor que él,ahora os toca aguantar y joderse.
pip #1 pip
Que planten pasteles.
maspipinobreve #10 maspipinobreve
#1 Que bruto...
No hay nada más tierno que un fornido agricultor llorando sobre un tractor de 760.000$...
azathothruna #9 azathothruna
Es patetico.
Los demos llevaban advirtiendo de todo lo malo, y estos MONOS ARIOS lo negaron al 100%
sotillo #11 sotillo
Anda y que les den
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Las elecciones en EEUU se compran.
¿Es que no habéis visto The Wire?
#5 cocococo
A disfrutar de lo votado y lo abstenido.
Islamotransfeministe #3 Islamotransfeministe
Tíos, venga. No deberíamos estar abriendo el melon de la corrupción del psoe, Machismo, etc y que no se hace nada? Ni por el propio psoe, ni sus socios.
