"Votaron por Trump, y ahora están llorando" Los agricultores dicen que los aranceles y los costos los están empujando hacia la quiebra [ENG]

Después de años de perdurabilidad altos costos y bajos precios de las cosechas, muchos ahora dicen que se sienten abandonados por el mismo líder que ayudaron a elegir. Desde que China dejó de comprar soja estadounidense en mayo como represalia por los aranceles de Trump, muchos agricultores perdieron el acceso a su mayor mercado de exportación.
Si votas a un delincuente golpista no eres mejor que él,ahora os toca aguantar y joderse.
No hay nada más tierno que un fornido agricultor llorando sobre un tractor de 760.000$...
Los demos llevaban advirtiendo de todo lo malo, y estos MONOS ARIOS lo negaron al 100%
¿Es que no habéis visto The Wire?