Von der Leyen se posiciona con EEUU e Israel frente a Irán y defiende que “no se derrame ninguna lágrima” por su régimen

La Comisión Europea cierra filas con Washington y Tel Aviv en la guerra contra Irán. Su presidenta, Ursula von der Leyen, ha defendido que “no debe derramarse ninguna lágrima” por el régimen iraní y ha descartado entrar en el debate sobre si la guerra era “necesaria” o “elegida”, insistiendo en que lo importante es la realidad geopolítica actual. Con estas palabras, pronunciadas este lunes en Bruselas durante la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea, la dirigente alemana ha vuelto a dejar patente el posicionamiento del Ejecutivo