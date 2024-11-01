Von der Leyen se posiciona con EEUU e Israel frente a Irán y defiende que “no se derrame ninguna lágrima” por su régimen

La Comisión Europea cierra filas con Washington y Tel Aviv en la guerra contra Irán. Su presidenta, Ursula von der Leyen, ha defendido que “no debe derramarse ninguna lágrima” por el régimen iraní y ha descartado entrar en el debate sobre si la guerra era “necesaria” o “elegida”, insistiendo en que lo importante es la realidad geopolítica actual. Con estas palabras, pronunciadas este lunes en Bruselas durante la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea, la dirigente alemana ha vuelto a dejar patente el posicionamiento del Ejecutivo
A lo que habría que preguntarla ¿quien cojones es ella para decir que país es un régimen y cual no?.
Ahora podría decir: Desautorizo a la presidenta de la comisión Europea.
Y cuando le digan que no puede:
-La UE se basa en reglas, incluido su tratado fundacional y su sistema judicial está supeditado a las reglas internacionales (DDHH). Por tanto, la presidenta de la comisión, sin pasar por la comisión europea y sin que lo ratifique el parlamento europeo, no puede decir que la UE puede ignorar… » ver todo el comentario
Lo que hay que darle es dos bofetadas
Lo que se merecería, mejor no lo digo que puede ser merecedor de strike. Así que me conformo con decir lo que podemos hacer, y que la dejaría fatal a nivel internacional (si la desautorizan miembros de la propia comisión, pasa a ser "nada" en el mundo).
Si estamos defendiendo el orden basado en normas, no debemos movernos en el simbolismo inútil.
Debemos ser firmes en la defensa del orden internacional y desautorizar a quien exceda sus competencias y nos diga, sin la legitimidad adecuada, lo que tenemos que hacer.
Pero no tenemos que buscar enemigos ni señalar a nadie. Ya nos los vamos a ganar. Así que los movimientos no pueden ser interpretados como políticos, solo pura y dura defensa del orden internacional.
Por supuesto, yo como persona individual, puedo decir muchas burradas de lo que habría que hacerle a esa señora. Pero como estado, hay que medir mucho los movimientos que haces.
Luego también deja ver el supremacismo blanco, que como los muertos los pone Irán, pues ni una lágrima, como si esa gente de Irán no son gente como tú y como yo, que además de tener que aguantar a su gobierno tiene ahora que aguantar las bombas del sionismo, del fascismo supremacista que prefiere verte arder a que desarrolles un simple proyecto… » ver todo el comentario
Lo bueno de todo esto? La masa de fachapobres de mierda que en Europa se van a dar de bruces con una realidad, son unos mierdas con un bmw y unas vacaciones en Bali a credito que estan a 3 meses sin ingresos de vivir en la puta calle.