Von der Leyen se posiciona con EEUU e Israel frente a Irán y defiende que “no se derrame ninguna lágrima” por su régimen

Von der Leyen se posiciona con EEUU e Israel frente a Irán y defiende que “no se derrame ninguna lágrima” por su régimen

La Comisión Europea cierra filas con Washington y Tel Aviv en la guerra contra Irán. Su presidenta, Ursula von der Leyen, ha defendido que “no debe derramarse ninguna lágrima” por el régimen iraní y ha descartado entrar en el debate sobre si la guerra era “necesaria” o “elegida”, insistiendo en que lo importante es la realidad geopolítica actual. Con estas palabras, pronunciadas este lunes en Bruselas durante la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea, la dirigente alemana ha vuelto a dejar patente el posicionamiento del Ejecutivo

23 comentarios
Verdaderofalso
Ni por las niñas y niños muertos en dos crímenes de guerra al ser bombardeados en sus colegios?
20
Deviance
#3 si es que ya uno no entiende el CUAJO que hay que tener para defender la postura de esta caterva de HDLGP. As de claro.
1
josete15
#3 que HDLGP que es, ella, y todos los lame ojetes empezando por Merz y terminando por Rutte.
0
bibubibu
Una alemana que le importa una higa asesinar a todo el que haga falta para quedarse con sus recursos, que cosa más rara.

A lo que habría que preguntarla ¿quien cojones es ella para decir que país es un régimen y cual no?.
11
MiguelDeUnamano
#4 Antes era lo que "el mundo basado en reglas" decía, pero como ahora consideran que lo de "seguir las reglas está sobrevalorado", pues a saber quien decide qué país es un régimen.
4
mente_en_desarrollo
Le está dejando a Sánchez a huevo la oportunidad de sacarse la chorra internacionalmente otra vez.

Ahora podría decir: Desautorizo a la presidenta de la comisión Europea.
Y cuando le digan que no puede:
-La UE se basa en reglas, incluido su tratado fundacional y su sistema judicial está supeditado a las reglas internacionales (DDHH). Por tanto, la presidenta de la comisión, sin pasar por la comisión europea y sin que lo ratifique el parlamento europeo, no puede decir que la UE puede ignorar…   » ver todo el comentario
11
elgranpilaf
#7 "debemos desautorizar a Von Der Leyen en esto"
Lo que hay que darle es dos bofetadas
2
mente_en_desarrollo
#8 De eso hablo. Bofetadas dialécticas, eso sí.

Lo que se merecería, mejor no lo digo que puede ser merecedor de strike. Así que me conformo con decir lo que podemos hacer, y que la dejaría fatal a nivel internacional (si la desautorizan miembros de la propia comisión, pasa a ser "nada" en el mundo).
0
jfgaliza
#7 Está faltando tiempo para declararla persona non grata en España.
0
mente_en_desarrollo
#19 Ganas no me faltarían, pero no creo que sea buena idea.

Si estamos defendiendo el orden basado en normas, no debemos movernos en el simbolismo inútil.
Debemos ser firmes en la defensa del orden internacional y desautorizar a quien exceda sus competencias y nos diga, sin la legitimidad adecuada, lo que tenemos que hacer.

Pero no tenemos que buscar enemigos ni señalar a nadie. Ya nos los vamos a ganar. Así que los movimientos no pueden ser interpretados como políticos, solo pura y dura defensa del orden internacional.

Por supuesto, yo como persona individual, puedo decir muchas burradas de lo que habría que hacerle a esa señora. Pero como estado, hay que medir mucho los movimientos que haces.
0
Sergio_ftv
¿Y si a los de Irán, o a cualquier otro, se le ocurre decir que lo de Von der Leyen es un "régimen" entonces todos están legitimados a bombardear la UE?
9
soberao
Recordemos que ha esta mujer le hizo gracia cuando le preguntaron si iba a enviar a sus hijos al frentre porque no tiene hijos ni nietos en el ejercito.
Luego también deja ver el supremacismo blanco, que como los muertos los pone Irán, pues ni una lágrima, como si esa gente de Irán no son gente como tú y como yo, que además de tener que aguantar a su gobierno tiene ahora que aguantar las bombas del sionismo, del fascismo supremacista que prefiere verte arder a que desarrolles un simple proyecto…   » ver todo el comentario
7
hakcer_dislexico
Von der Mierden es una traidora retrasada, como todos los miembros del PP Europeo, y sus votantes, que parece que les mola que les mientan, puteen y traicionen.

Lo bueno de todo esto? La masa de fachapobres de mierda que en Europa se van a dar de bruces con una realidad, son unos mierdas con un bmw y unas vacaciones en Bali a credito que estan a 3 meses sin ingresos de vivir en la puta calle.
8
XtrMnIO
Políticos como está señora han quitado la dignidad a Europa.
6
soberao
#10 Esta mujer no es política es lobbista, ningún ciudadano, ni los de su país la han votado y está en su puesto a dedo.
5
XtrMnIO
#12 Por eso pertenece al PP, el partido lobbista por excelencia.
0
Gry
Blablabla. ¿Ha dicho como afectaría a la economía de la UE que el petroleo se pusiera a más de 150$? :-P
4
cajadecartonmojada
Ninguna persona decente derramará una lágrima por por tí tampoco, Úrsula.
2
cocolisto
¡ Japerra !
1
ochoceros
Espero que después de la diana que nos ha puesto a los europeos con tamañas declaraciones, los "follacabras" practiquen el medievo en el culo de sus ponies.
1
pirat
La antiempática de úlcera recogiendo cable sin dejar de ser despreciable en extremo.
0

