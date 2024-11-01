edición general
17 meneos
17 clics
Von der Leyen pide “una transición creíble en Irán” y califica la respuesta iraní de “injustificada e inaceptable”

Von der Leyen pide “una transición creíble en Irán” y califica la respuesta iraní de “injustificada e inaceptable”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido que se dé “con urgencia una transición creíble en Irán” tras el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, por los bombardeos de EEUU e Israel. Von der Leyen ha calificado como “injustificados e inaceptables” los ataques iraníes contra bases estadounidenses en diferentes países de la zona como Bahrain, Jordania o Qatar.

| etiquetas: europa , union europea , guerra , iran , eeuu , israel
15 2 0 K 123 politica
24 comentarios
15 2 0 K 123 politica
Comentarios destacados:        
manuelpepito #2 manuelpepito
Está gente no tiene la más mínima dignidad
22 K 289
Mesto #18 Mesto
#2 ¿Por qué ha atacado Irán a Emiratos Árabes cuando EEUU no ha utilizado ninguna base en Emiratos para atacar a Irán y además ataca a un hotel turístico como es el hotel Burj al Ara?
1 K 6
Andreham #4 Andreham
No entiendo cómo pueden soltar tan felizmente "si te atacan te callas y no respondes".

Es que es absurdo desde cualquier punto de vista, ya sea político como social como ético como lógico.
13 K 194
#11 Toponotomalasuerte
#4 pueden hacer lo que les dé la gana. Tienen comemierdas por votantes que los mantienen ahí.
Y muchos se quejaran, pero la mierda que tienen por cerebro les impulsará a votarles igualmente por que tienen el cerebro derretido.
4 K 40
mmlv #8 mmlv
Que degeneración moral la de esta gentuza. Ojalá algún día paguen caro su inhumanidad y su sadismo.
6 K 96
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
Lo que es inaceptable es saltarse el derecho internacional, no se puede bombardear un país con la intención de cambiar el régimen. Irán es un país soberano. Si se aceptara esa política subjetiva que cada país pudiera bombardear a otro por la razón hipotética de que no se respetan los derechos, estaríamos en la ley de la selva.
Israel está comentiendo un genocidio contra los palestinos y Europa es cómplice porque suministra armamento a Israel.
La UE se está posicionando de una forma sumisa con EE.UU., y eso es inadmisible, porque tanto EE.UU. como Israel se están saltando el derecho internacional.
6 K 96
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Von der Leyen "Europa tiene los valores del talmud" www.youtube.com/shorts/QIL9Wbzt_as

Es decir esto es la secta de pederastas
7 K 93
Herumel #3 Herumel
En nombre de quién hablaba? por que el otro día cuando fueron a la reunión con Trump para su ONU privada parece que aparecieron por allí a titulo privado, con dinero público.
5 K 73
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Von der Leyen cuando EEUU vuelva a la carga a por Groenlandia "cualquier respuesta de la UE esta injustificada y es inaceptable"
4 K 68
Cometeunzullo #14 Cometeunzullo
Pasará a la historia como lo que es. Una perra asquerosa y vendida al gringo.
5 K 67
Gotsel #6 Gotsel
Putos psicópatas, los iranies, digo, ¡¡pero cómo se les ocurre defenderse!!
4 K 57
#5 drstrangelove
Le ha faltado decir el nombre del candidate que les gustaría que pusieran al frente.
2 K 50
Imag0 #19 Imag0
Lo que le importa a la zorra esta es que sea estética, que lo parezca sin necesidad de serlo... porqué está al frente de la UE esta hija de puta???
2 K 33
Torrezzno #13 Torrezzno *
Von der Juden. Que todavía este esta mujer después del pfizergate y sus mamoneos con Albert Bourla
1 K 28
Mauro_Nacho #20 Mauro_Nacho
Estas declaraciones de Von Der Leyen dejan claro lo mal que funciona Europa,sus instituciones y sus representantes. Para que nos sirve Europa para meternos a todos en un saco y se borre la diversidad y visiones diferentes de Europa y acabar siguiendo las directrices de EE.UU., que en el caso actual Trjump es un loco demente psicópata y que nos está llevando a una guerra regional muy peligros y a una crisis económica de graves consecuencias.
1 K 24
#7 encurtido *
Sin pretender decir nada bueno del régimen iraní, apenas ha habido alguna "transición creíble" en regímenes derrocados por EEUU desde la WWII. Corea del Sur en el contexto de la guerra fría y paramos de contar.
1 K 24
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#7 Una transición creíble como la de Siria buscan. De un país estructurado pasar a un estado fallido gobernando por un terrorista.
3 K 47
Gry #15 Gry *
Se va a quedar con la misma cara de idiota que con lo de Venezuela cuando tras las "negociaciones" queden los mismos en el poder y simplemente le cedan a Trump el control de sus exportaciones de petróleo. :-P
0 K 16
Dene #23 Dene *
Da asco esta señora
No se a que espera el Perro para decir que esta sicopata no nos representa
0 K 12
Priorat #24 Priorat
La respuesta iraní es defensa propia y está plenamente justificada.
0 K 12
PaulDurden #21 PaulDurden
G U A R R A
0 K 11
Pulpatine #16 Pulpatine
xD xD xD

Y lo escribo alegrándome de la caída de los Ayatolás pero vamos a ver... vamos a ver: Irán ha contraatacado objetivos militares y de una manera bastante predecible. De hecho, hasta habían avisado de sus planes hacía semanas.

Ni Trump ha dicho que las represalias actuales sean desmedidas. Ha dicho más o menos que "si se pasan con las represalias, se van a cagar"

Esta señora ha salido más servilista de Trump que el propio Trump.
0 K 10
A.more #17 A.more
Y esto señores, es la UE. Nazi hasta las patas.
0 K 9
#22 amusgada
y todo eso va a hacerlo, antes siquiera de haber tenido la reunión que prepararon para mañana en Europa, y con su socio estratégico el descuartizador de Khasoggi, bin Salmán, tócate el higo. Si quieren rebanar cafres, ahí lo tienen, entre Bibi y el saudí dan pa CPI y una transición ordenadita.
0 K 9

menéame