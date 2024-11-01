Von der Leyen pide “una transición creíble en Irán” y califica la respuesta iraní de “injustificada e inaceptable”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido que se dé “con urgencia una transición creíble en Irán” tras el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, por los bombardeos de EEUU e Israel. Von der Leyen ha calificado como “injustificados e inaceptables” los ataques iraníes contra bases estadounidenses en diferentes países de la zona como Bahrain, Jordania o Qatar.