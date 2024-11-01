edición general
Visualizacion de la velocidad de la luz con una camera a 2,000,000,000 imagenes por segundo, hecha en casa

El youtuber Alphaphoenix nos muestra como la luz de un laser avanza y rebota en espejos, todo esto grabado a 2,000 millones de imagenes por segundo.
Esta visualizacion de la velocidad de la luz y la altisima velocidad de la camera normalmente requieren equipos carisimos, pero con inventiva y perseverancia, tambien se puede hacer en casa sin grandes inversiones.

powernergia #1 powernergia
Hace un poco de trampa, aunque el resultado es espectacular.

No hace la grabación de un solo evento, si no un mosaico de eventos diferentes grabados a 1 solo pixel cada vez, luego se monta todo y sale el video del haz de luz avanzando.

Sorprendente.
