"Me violó más de treinta veces": así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas

"No lo entiendo, mi otro abuelo no me hace eso". Así comenzó a relatar el infierno al que su abuelastro la sometía una de las tres víctimas del presunto pederasta de Serranillos del Valle (Madrid) ante los agentes del Equipo de Análisis del Comportamiento Delictivo (EACD) de la Guardia Civil. Los agentes exploraron a la niña, de 11 años, en 2022, después que la cría reconociera ante su madre que la pareja de su abuela, el hombre de 63 años al que ella consideraba su "abuelo", la violaba. La Fiscalía pide para Antonio A.V. 45 años de prisión po