Vilaplana desvela que Mazón "whatsappeaba" en El Ventorro y escribía mensajes que no han sido divulgados

Vilaplana desvela que Mazón "whatsappeaba" en El Ventorro y escribía mensajes que no han sido divulgados

La testigo aseguró que, además de las llamadas, el jefe del Consell escribía con su teléfono móvil. Recuerda que sobre todo whatsappeaba, o escribía mensajes”, indica el acta de la declaración de Vilaplana.

Rogue
Estaría mandando fotopollas
angelitoMagno
Estaba respondiéndo a su mujer, para que no sospechara.
