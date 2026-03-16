VÍDEO: Podemos dice que el resultado de las elecciones "es muy duro": "He dormido menos que Morrissey en las Fallas de Valencia"

La formación liderada por Ione Belarra atraviesa uno de sus momentos más críticos tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, calificados internamente como "catastróficos" y "durísimos". Con apenas un 0,7% de los sufragios, Podemos ha desaparecido de las Cortes regionales, un golpe que ha dejado al partido en una situación de extrema vulnerabilidad.
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UPL (regionalista leonesista) [3 escaños]
Por Ávila (transversal [1 escaño]
Soria Ya(transversal) [1 escaño]
Sumar-IU (izq) [0 escaños]
Podemos (izq) [0 escaños]
Pacma (??)[0 escaños]
Edito: no he nombrado las rodilleras, no me vayas a acusar de nada.
Ese resultado de Podemos es impresentable y lo lamento porque soy simpatizante de esa formación política.
Al próximo líder de izquierdas los medios le van a hacer la ola, la justicia no le va a empapelar con querellas de recortes de periódicos y no habrá más policías patrióticas ni ucos distraídas...
Pero no os preocupéis, ya me quedo aquí esperando a que os caigáis del guindo.
Ya dependera de las estimaciones que haga ese partido regional, si le conviene o no hacerlo porque prevean perder más votos de los que ganasen, pero asi ahora mismo se están perdiendo muchos votos que quizá podrían aprovecharse con sentido, aunque no tiene porque ser una coalición como tal, aunque entiendo que no van a pedir el voto para los otros sin mas.
También depende de la historia que tengan junto con ese partido, algunos no querran saber nada de esa posibilidad.
Yo no veo a Compromís haciendo hueco a las violetas de turno, por poner un ejemplo.