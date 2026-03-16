VÍDEO: Podemos dice que el resultado de las elecciones "es muy duro": "He dormido menos que Morrissey en las Fallas de Valencia"

La formación liderada por Ione Belarra atraviesa uno de sus momentos más críticos tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, calificados internamente como "catastróficos" y "durísimos". Con apenas un 0,7% de los sufragios, Podemos ha desaparecido de las Cortes regionales, un golpe que ha dejado al partido en una situación de extrema vulnerabilidad.