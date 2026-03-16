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VÍDEO: Podemos dice que el resultado de las elecciones "es muy duro": "He dormido menos que Morrissey en las Fallas de Valencia"

La formación liderada por Ione Belarra atraviesa uno de sus momentos más críticos tras los resultados de las elecciones en Castilla y León, calificados internamente como "catastróficos" y "durísimos". Con apenas un 0,7% de los sufragios, Podemos ha desaparecido de las Cortes regionales, un golpe que ha dejado al partido en una situación de extrema vulnerabilidad.

| etiquetas: podemos
9 2 8 K 45 politica
29 comentarios
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Comentarios destacados:        
antesdarle #7 antesdarle
#4 creo que el usuario se preocupa por el sueño de Morrissey
4 K 55
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Me parece fatal que hagan bromas sobre un tema tan serio y que a tanta gente preocupa.
3 K 51
#4 Martillo_de_Herejes
#3 No es cosa de broma el que desaparezca un partido político, porque se reduce el abanico de elección. Pero es consecuencia del principio darwiniano.
2 K 19
#21 Suleiman
#3 En Castilla León, a muchos no....
0 K 13
#2 Martillo_de_Herejes
En las próximas elecciones, los que formen las listas de Podemos y de Ciudadanos podrán pasar la jornada electoral jugando una partida de mus.
5 K 50
sadcruel #15 sadcruel
#2 No solo Podemos, el resto de fuerzas de centro o izquierda también deben tener la misma crítica. No deberían haberse presentado 5 partidos (a Pacma la dejo ya por imposible): deberían haber llegado a un acuerdo con la fuerza con más posibilidades y pactar algo como "si llegamos a X, nos das un único escaño" o "escaño compartido si se llega a Y", etc. Lo reconozco: cada vez soy más partidario de las palabras de Rufián.

UPL (regionalista leonesista) [3 escaños]
Por Ávila (transversal [1 escaño]
Soria Ya(transversal) [1 escaño]
Sumar-IU (izq) [0 escaños]
Podemos (izq) [0 escaños]
Pacma (??)[0 escaños]
1 K 29
obmultimedia #29 obmultimedia
#15 Por lo que sea siempre los que tienen que hacer autocritica son los de Podemos.
0 K 13
Mesto #1 Mesto
Los últimos estertores antes de lo irremediable.
4 K 40
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Se quedan sin sillones. Que van a hacer ahora, ¿trabajar?
4 K 32
DonNadieSoy #10 DonNadieSoy
#5 si... tendrán que preguntarle a Abascal que es eso.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#10 habla con ellos.
1 K 9
DonNadieSoy #16 DonNadieSoy
#13 Con el candidato de Podemos no, es profesor de universidad y socio fundador de un club de fútbol... algun año cotizado a la seguridad social creo tiene...
0 K 11
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#16 Abascal también. Por las pintas (me has hecho buscar al chaval), imagino que más.
1 K 9
DonNadieSoy #19 DonNadieSoy
#17 cotizados con méritos y esfuerzo, no con rodilleras y chiringuitos.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#19 quieres que vayamos político a político a ver quién tiene más rodilleras y chiringuitos?
1 K 9
DonNadieSoy #23 DonNadieSoy
#20 Abascal tiene poca competencia... desde los 23 años lleva viviendo de la política, solo otro del pp o del psoe le puede hacer sombra a su falta de conocimiento de lo que es el trabajo.
1 K 17
Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado *
#23 empiezo yo: la ceaucescu. Un año de cajera en el Saturn.
Edito: no he nombrado las rodilleras, no me vayas a acusar de nada.
1 K 9
DonNadieSoy #26 DonNadieSoy
#24 Perfecto, tiene la mitad de años que abascal y ya tiene mas experiencia laboral que el , si tiene que salir de la política, sabe hacer algo fuera.
1 K 17
Macnulti_reencarnado #28 Macnulti_reencarnado
#26 y además seguro que lo hacía muy bien. Nunca debió dar el salto.
1 K 9
Spirito #11 Spirito
#5 Que sepas que he puesto el dedo en tu comentario para taparlo y no lo he leído. Ea. ¬¬
0 K 9
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#11 no esperábamos menos de ti.
1 K 9
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Irene y vox lo están celebrando. Misión conseguida de la infiltrada.
2 K 30
Spirito #6 Spirito *
Pues si tiene que morir Podemos o Sumar o... para que nazca algo más fuerte y grande, que así sea.

Ese resultado de Podemos es impresentable y lo lamento porque soy simpatizante de esa formación política. :-|
1 K 29
#22 harverto
#6 Jajajajaajja
Al próximo líder de izquierdas los medios le van a hacer la ola, la justicia no le va a empapelar con querellas de recortes de periódicos y no habrá más policías patrióticas ni ucos distraídas...
Pero no os preocupéis, ya me quedo aquí esperando a que os caigáis del guindo.
1 K 19
Kantinero #9 Kantinero *
Podemos, yo ficharía a Toni Cantó, votos no os dará, pero si queréis relevancia esa semana hacéis portadas hasta en el ABC y seguro que no se niega
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estemenda #12 estemenda
Esto no iba mal en [HUMOR], joder xD
0 K 12
hazardum #27 hazardum *
#25 Eso es cierto, si, cuando fue junto con izquierda unida, perdieron votos al unirse, no fueron la suma de todos, no se si en neto ganaron escaños eso si.

Ya dependera de las estimaciones que haga ese partido regional, si le conviene o no hacerlo porque prevean perder más votos de los que ganasen, pero asi ahora mismo se están perdiendo muchos votos que quizá podrían aprovecharse con sentido, aunque no tiene porque ser una coalición como tal, aunque entiendo que no van a pedir el voto para los otros sin mas.

También depende de la historia que tengan junto con ese partido, algunos no querran saber nada de esa posibilidad.
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hazardum #18 hazardum
Podemos a nivel nacional todavía tiene algo de presencia, pero a nivel autonómico creo que es más rentable para la izquierda que todos vayan juntos con el partido de izquierdas regional más fuerte que haya en cada caso (si lo hay) y luego ya se repartan diputados.
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#25 Martillo_de_Herejes
#18 Si el partido de izquierdas regional es lo bastante fuerte, ¿para qué van a querer meter a miembros de Podemos en sus filas y arriesgarse a perder apoyo?

Yo no veo a Compromís haciendo hueco a las violetas de turno, por poner un ejemplo.
0 K 7

menéame