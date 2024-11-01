¡VICTORIA! La macrogranja de las 24.000 vacas no verá la luz

Greenpeace y muchas otras organizaciones no hemos descansado hasta parar definitivamente la que hubiera sido la mayor macrogranja de España, Europa y hubiera estado entre las cinco más grandes del mundo. El 27 de diciembre de 2022, después de trabajarlo mucho también, se publicó el Real Decreto 1053/2022 que puso fin a este proyecto. Pero no solo eso, esta normativa impide que en España se vuelva a poner sobre la mesa un proyecto de macrogranja como este.