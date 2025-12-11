Verifica RTVE desmonta algunos de los bulos más comunes de las balizas V16, obligatorias desde el 1 de enero

Desde este 1 de enero de 2026 si un coche tiene una avería deberá colocar la baliza V16 al apartarse al arcén. El clásico triángulo ya no sirve para indicar la inmovilización del vehículo en la carretera. "El V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma" (...) Mario Pérez, redactor de Verifica RTVE, nos aclara algunas de las dudas más comunes.