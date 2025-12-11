edición general
Verifica RTVE desmonta algunos de los bulos más comunes de las balizas V16, obligatorias desde el 1 de enero

Desde este 1 de enero de 2026 si un coche tiene una avería deberá colocar la baliza V16 al apartarse al arcén. El clásico triángulo ya no sirve para indicar la inmovilización del vehículo en la carretera. "El V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma" (...) Mario Pérez, redactor de Verifica RTVE, nos aclara algunas de las dudas más comunes.

Pertinax #1 Pertinax *
Por la noche ya vi alguna.  media
#9 Marisadoro
#4 Entendí que la señal la podían recoger otros usuarios, no solo la dgt.
#3 Marisadoro
¿Encender la baliza sin motivo está regulado y/o sancionado?

Podrían usarse para llamar la atención en protestas, para hacerse notar etc. Simplemente encediendo unas cuantas en un lugar bien elegido, podría generar más repercusiones que algunas huelgas.
Gry #4 Gry
#3 Creo que sobrestimas el caso que les va a hacer la DGT a las señales que emiten...
Romfitay #5 Romfitay
Excelente artículo de El Mendigo, como siempre:
esmola.wordpress.com/2025/12/11/la-baliza-v-16-punto-para-vox/
#6 cocococo
Ni Franco se atrevía a dar esos pelotazos.
#10 cocococo *
El V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos
Ahora dicen que se pueden utilizar los triángulos también... entonces ¿para qué sirve la baliza?

Es necesario llevarla siempre en la guantera
Hay guanteras muy pequeñas y hay coches sin guantera.

Lo adecuado es colocarla en el techo.
Si el coche queda patas arriba en un accidente pones la baliza en el techo. En los autobuses habrá que usar una escalera. Los coches…   » ver todo el comentario
txutxo #2 txutxo
Yo recomendaría a todo el mundo que coloque la baliza, salga del coche y se ponga a salvo. Quedarse dentro del coche, es un peligro si algún otro conductor no ve la baliza a tiempo o va despistado y choca contra nosotros.
Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#2 Qué consejo más peligroso.
Hay más accidentes por atropellos de quienes salieron del coche en un accidente o avería previa, que por quedarse en el interior del vehículo.
Por no hablar de que hay conductores que no tienen una movilidad muy elevada como para garantizar su seguridad en medio de una autovía o autopista...
Hay que poner la baliza y las luces de emergencia, y quedarse en el interior del vehículo por seguridad.
bronco1890 #8 bronco1890
#7 Sentido común, si estás en el arcén de una autovía salir solo si estás seguro que no viene nadie y mejor por la puerta del pasajero, si estás en una carretera detrás de una curva o en un cambio de rasante sin visibilidad contra menos tiempo te quedes dentro del coche mejor.
Varlak #11 Varlak
#8 yo si estoy en un sitio sin visibilidad voy a poner los triángulos además de la baliza
#12 fingulod
#2 #7 El protocolo dice que hay que poner la baliza y salir del coche y de la vía. Si no puedes hacer esa maniobra con seguridad, quedarse dentro del coche con los cinturones puestos.

Si paras en el arcén (lo más común), es bastante sencillo salir del coche por la puerta de la derecha, saltar el quitamiedos y esperar ahí las asistencias. Con mucha más seguridad que cualquier otra cosa.

Lo que no debes hacer es andar por la vía, y eso incluye andar por ella para poner los triángulos.
