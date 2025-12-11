Verifica RTVE desmonta algunos de los bulos más comunes de las balizas V16, obligatorias desde el 1 de enero

Desde este 1 de enero de 2026 si un coche tiene una avería deberá colocar la baliza V16 al apartarse al arcén. El clásico triángulo ya no sirve para indicar la inmovilización del vehículo en la carretera. "El V16 es un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma" (...) Mario Pérez, redactor de Verifica RTVE, nos aclara algunas de las dudas más comunes.
Podrían usarse para llamar la atención en protestas, para hacerse notar etc. Simplemente encediendo unas cuantas en un lugar bien elegido, podría generar más repercusiones que algunas huelgas.
Ahora dicen que se pueden utilizar los triángulos también... entonces ¿para qué sirve la baliza?
Es necesario llevarla siempre en la guantera
Hay guanteras muy pequeñas y hay coches sin guantera.
Lo adecuado es colocarla en el techo.
Si el coche queda patas arriba en un accidente pones la baliza en el techo. En los autobuses habrá que usar una escalera. Los coches… » ver todo el comentario
Hay más accidentes por atropellos de quienes salieron del coche en un accidente o avería previa, que por quedarse en el interior del vehículo.
Por no hablar de que hay conductores que no tienen una movilidad muy elevada como para garantizar su seguridad en medio de una autovía o autopista...
Hay que poner la baliza y las luces de emergencia, y quedarse en el interior del vehículo por seguridad.
Si paras en el arcén (lo más común), es bastante sencillo salir del coche por la puerta de la derecha, saltar el quitamiedos y esperar ahí las asistencias. Con mucha más seguridad que cualquier otra cosa.
Lo que no debes hacer es andar por la vía, y eso incluye andar por ella para poner los triángulos.