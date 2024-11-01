Verdeliss, madre de 8 hijos: «Si das a luz en casa en España te tratan como una loca y una egoísta que solo piensas en ti misma»

«Creo que en España tenemos una mirada muy cerrada acerca del parto. Creo que hay un discurso que no se está cambiando ni que se está actualizando según la evidencia. Tú pares en tu casa y eres una loca, egoísta que solo piensas en ti misma y además has sometido a tu hijo a unos riesgos», comenta remitiéndose a las críticas que recibió en su día. «Pero eso no es un parto en casa, un parto en casa también está regulado, también se atiende de manera responsable y no es menos seguro», continuaba argumentando la navarra.