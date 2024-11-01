Verdeliss, madre de 8 hijos: «Si das a luz en casa en España te tratan como una loca y una egoísta que solo piensas en ti misma»

«Creo que en España tenemos una mirada muy cerrada acerca del parto. Creo que hay un discurso que no se está cambiando ni que se está actualizando según la evidencia. Tú pares en tu casa y eres una loca, egoísta que solo piensas en ti misma y además has sometido a tu hijo a unos riesgos», comenta remitiéndose a las críticas que recibió en su día. «Pero eso no es un parto en casa, un parto en casa también está regulado, también se atiende de manera responsable y no es menos seguro», continuaba argumentando la navarra.
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Mi mujer, sin ir más lejos, no habría vivido para ver crecer al primero de nuestros hijos si no hubiera estado en un quirófano aquel día.
Mi abuela me explicaba el parto dificilisimo de mi madre, solo decir que avisaron al medico lo que en esa epoca (años 30) era para casos desesperados.
Eso me curó de tonterías...
Igual con las vacunas, al explicarme mi abuela tambien como se murió un sobrino de viruela, una amiga de sarampión y como el vecino iba cojo por la polio.
Uno de los problemas es que las nuevas generaciones ya no han oido estas historias de primera mano...
En pleno 2026 hacer eso ya no es que sea de loca y egoísta (que claramente lo es), es de ser una irresponsable hija de **. Y debería estar penado por ley.
Miles de años de evolución para acabar intentando poner de moda la sanidad de la Edad de Piedra.
Mi abuela tuvo al primero en el hospital pero las monjas le hicieron la vida imposible por ser madre soltera. Mi madre nació en casa, pero al menos mi abuela tenía una vecina comadrona.
Las condiciones de salubridad en casa de mi abuela no eran adecuadas. Mi bisabuela tenía la cocina de hierro y la ducha o bañera era un barreño de zinc en el patio. Allí la basuraa tiraban por la cantera.
Y a mi la homeopatía me funciona
Busca un poco y verás estudios del riesgo de acabar mal si das a luz en casa
Pero vamos si pensamos que hacer las cosas como hace 200 años es mejor volveremos a la esperanza de vida y mortalidad infantil de hace 200 años
Y a mí, la homeopatía me funciona.
No hay estadísticas que en estos países tengan más mortandad que en otros sitios que es más común en el hospital.
Por otro lado, antes de llamar loca a las personas. Quizás deberíamos preguntar porque muchas mujeres en España escogen esta opción.
Es interesante oír testimonios de mujeres que pasaron por hospital y fue una auténtica pesadilla por malas praxis. Desaconsejadas por los países, esos locos donde te permiten y ayudan a parir en casa
Pero en España hay somos más papistas que el papa.
Ahora,lo de 8 hijos,eso sí es un peligro.