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Verdeliss, madre de 8 hijos: «Si das a luz en casa en España te tratan como una loca y una egoísta que solo piensas en ti misma»

«Creo que en España tenemos una mirada muy cerrada acerca del parto. Creo que hay un discurso que no se está cambiando ni que se está actualizando según la evidencia. Tú pares en tu casa y eres una loca, egoísta que solo piensas en ti misma y además has sometido a tu hijo a unos riesgos», comenta remitiéndose a las críticas que recibió en su día. «Pero eso no es un parto en casa, un parto en casa también está regulado, también se atiende de manera responsable y no es menos seguro», continuaba argumentando la navarra.

| etiquetas: verdeliss , parto en casa , estefanía unzu , familia numerosa
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
Fisionboy #5 Fisionboy
Imagino que a partir del tercero los niños prácticamente se te caen del chirri durante el parto... pero por lo general, y en primerizas, un parto es algo MUY serio. Antes de la medicina moderna que niño o madre murieran durante el parto era relativamente habitual, como para andar jugando a las casitas.

Mi mujer, sin ir más lejos, no habría vivido para ver crecer al primero de nuestros hijos si no hubiera estado en un quirófano aquel día.
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Kyoko #23 Kyoko
#5 Los partos primerizos suelen ser los mas difíciles, pero una emergencia puede pasar con cualquiera.
Mi abuela me explicaba el parto dificilisimo de mi madre, solo decir que avisaron al medico lo que en esa epoca (años 30) era para casos desesperados.
Eso me curó de tonterías...
Igual con las vacunas, al explicarme mi abuela tambien como se murió un sobrino de viruela, una amiga de sarampión y como el vecino iba cojo por la polio.
Uno de los problemas es que las nuevas generaciones ya no han oido estas historias de primera mano...
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Veelicus #1 Veelicus
Loca no, pero un poco imprudente si, parir es algo muy serio, puede haber muchas complicaciones y lo mas sensato es hacerlo en donde te den mas seguridad sanitaria, pero cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno, eso si, luego que se haga responsable de las consecuencias.
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Barbol_Pelao #13 Barbol_Pelao *
#1 Y de hecho había que revisar eso de que "cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno". El año pasado enterramos a un familiar que tuvo la mala suerte de nacer en casa (gracias a la maravillosa dictadura) y por culpa de una matrona negligente ha pasado los 67 años de toda su vida con retraso cerebral, dependencia al 93% y ataques epilépticos bestias. Y evidentemente esa dependencia no ha salido nada gratis a los familiares que lo hemos querido tanto, y que también hemos pagado con creces las consecuencias.
En pleno 2026 hacer eso ya no es que sea de loca y egoísta (que claramente lo es), es de ser una irresponsable hija de **. Y debería estar penado por ley.
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Gry #22 Gry
#1 Cuando ya llevas más de media docena seguramente ya como que te da un poco igual que se pierda alguno.
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Pepepaco #2 Pepepaco *
Pues sí. Tiene toda la razón; si escoges un parto en casa, sometes a tu hijo a unos riesgos innecesarios.
Miles de años de evolución para acabar intentando poner de moda la sanidad de la Edad de Piedra.
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Alegremensajero #7 Alegremensajero
#2 Yo nací en casa porque vine con ganas de salir al mundo y todo fue perfecto, mi hermano mayor y mi hermana pequeña nacieron en el hospital y mi madre pilló infecciones en el paritorio con los dos.
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#9 hipernes
#7 cuando aciertas pareces el más listo pero si no aciertas las consecuencias pueden ser brutales. Una infección puede ser tratada fácilmente. Un parto complicado puede ser la muerte de uno o los dos. Tú caso no es representativo
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Alegremensajero #15 Alegremensajero *
#9 #10 #11 No quiero decir que el parto en tu casa sea lo mejor, lo que quiero decir es que si no se prevén problemas en el parto tampoco es ninguna chaladura con su matrona correspondiente que es la que te dirá si puedes o no hacerlo en tu casa.
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#18 hipernes *
#15 en la especie humana el canal del parto se estrechó cuando empezamos a ir erguidos. El paso por el es mas dificil y es un momento delicado. Mi suegra tuvo cuatro hijos, el segundo se atascó en el parto, en casa, y el bebé murió. Antes y después partos normales. No vale la pena correr el riesgo
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#10 PerritaPiloto
#7 Y si hubiese tenido una hemorragia quizás no lo cuenta.

Mi abuela tuvo al primero en el hospital pero las monjas le hicieron la vida imposible por ser madre soltera. Mi madre nació en casa, pero al menos mi abuela tenía una vecina comadrona.

Las condiciones de salubridad en casa de mi abuela no eran adecuadas. Mi bisabuela tenía la cocina de hierro y la ducha o bañera era un barreño de zinc en el patio. Allí la basuraa tiraban por la cantera.
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u_1cualquiera #11 u_1cualquiera
#7 y mis hijas nacieron en el hospital y no hubo problema
Y a mi la homeopatía me funciona :troll:
Busca un poco y verás estudios del riesgo de acabar mal si das a luz en casa
Pero vamos si pensamos que hacer las cosas como hace 200 años es mejor volveremos a la esperanza de vida y mortalidad infantil de hace 200 años
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Alfon_Dc #14 Alfon_Dc
#7
Y a mí, la homeopatía me funciona.
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Alegremensajero #17 Alegremensajero
#14 Enhorabuena, ¿quieres un pin?
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Gadfly #21 Gadfly
#7 y que?
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Dakaira #16 Dakaira
#2 en muchos países de europa la seguridad social ofrece poder parir en casa, con supervisión de matronas, evidentemente.
No hay estadísticas que en estos países tengan más mortandad que en otros sitios que es más común en el hospital.

Por otro lado, antes de llamar loca a las personas. Quizás deberíamos preguntar porque muchas mujeres en España escogen esta opción.

Es interesante oír testimonios de mujeres que pasaron por hospital y fue una auténtica pesadilla por malas praxis. Desaconsejadas por los países, esos locos donde te permiten y ayudan a parir en casa :roll:
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cocolisto #20 cocolisto *
#16 En Cataluña ya hace 30 años que era así,no sé cómo estará la cosa actualmente.Y en los países nórdicos si el embarazo va sin problemas igual.Se evitan muchas enfermedades hospitalarias según estos países.
Pero en España hay somos más papistas que el papa.
Ahora,lo de 8 hijos,eso sí es un peligro.
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#24 Tok_Tok
#20 A este paso, ella sola tendrá tantos partos en casa como para hacer un "estudio científico" :troll:
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#3 Kuruñes3.0
Egoista no se, loca que lo diga un siquiatra, imbécil parir 8 en tu puta casa, eso es algo notorio y sabido.
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#6 Feliberto
Loca.
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#4 HangTheRich
lo que pasa es que a esta señora a partir del segundo se le han debido de salir con la fuerza del cagar, y aqui esta dando lecciones
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MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo *
Y así sería, con la salvedad de que probablemente haya sucumbido a cantos de sirena magufos y esté engañada.
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lixivia #8 lixivia
Las eléctricas siempre estarán en contra de que tu gestiones la luz en casa.
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Gadfly #19 Gadfly
Y tienen toda la razón!!!!
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menéame