La venta ilegal de citas en el SEPE se cronifica: “Pueden llegar a cobrarte 99 euros, es un abuso”

Sofía se ha pasado los diez últimos días frente a la pantalla de su ordenador, actualizando cada pocos minutos la web para pedir una cita previa para el SEPE. Trabajaba en el departamento de marketing de una pequeña empresa de la provincia de Lleida hasta que la despidieron a principios de noviembre. Después de arreglar los papeles correspondientes, fue a solicitar la prestación del paro, pero no pudo. “No había citas. Ni en Lleida ni en ningún lugar”, cuenta.