edición general
14 meneos
33 clics
La venta ilegal de citas en el SEPE se cronifica: “Pueden llegar a cobrarte 99 euros, es un abuso”

La venta ilegal de citas en el SEPE se cronifica: “Pueden llegar a cobrarte 99 euros, es un abuso”

Sofía se ha pasado los diez últimos días frente a la pantalla de su ordenador, actualizando cada pocos minutos la web para pedir una cita previa para el SEPE. Trabajaba en el departamento de marketing de una pequeña empresa de la provincia de Lleida hasta que la despidieron a principios de noviembre. Después de arreglar los papeles correspondientes, fue a solicitar la prestación del paro, pero no pudo. “No había citas. Ni en Lleida ni en ningún lugar”, cuenta.

| etiquetas: sepe , paro , empleo , trabajo , administración pública
12 2 0 K 139 actualidad
11 comentarios
12 2 0 K 139 actualidad
Olepoint #8 Olepoint
MIra que es sencillo, solo hay que ponerlas nominativas e intransferibles.
1 K 15
verocla #10 verocla
#8 Cuando pides cita te pide tus datos personales, otra cosa es que luego lo verifiquen cuando vas.
0 K 10
Kyoko #11 Kyoko
Mecanica
"En los locutorios que se dedican a ello, “van acumulando DNI y todos los días van pidiendo citas: 40, 50 o 60 citas, por ejemplo”. Cuando llega un cliente con una petición de cita, anulan la más idónea de las que ya tienen cogidas y “la cogen rápidamente para esta persona”,"
Aqui hay varias preguntas
"van acumulando DNI" de quien son los dni? si no son los de los pillos, pues es suplantación de identidad, y es muy grave. Si son los suyos tiene que cantar como una almeja que una persona va pidiendo citas que siempre anula o no se presenta.
Aqui lo que faltan son ganas.
0 K 11
verocla #2 verocla
Según he visto, se actualiza la agenda cada 15 minutos y hay que estar vivo para pillar una cita.
0 K 10
#6 meneandotela
#2 no es estar vivo, es que seguro que alguno ya tiene su script para pillarlas y venderlas.
1 K 17
verocla #9 verocla
#6 Por eso digo que hay que estar vivo para pillar una cita por que vuelan
0 K 10
#1 Borgiano
El cobete de Pedro.
3 K 4
Sinfonico #3 Sinfonico *
#1 Lo de las competencias se ve que no te suena, ni te dignas a informarte antes de soltar la chorrada:
A las CC.AA les corresponde la ejecución, es decir, la realización de todas aquellas acciones que resulten necesarias para la aplicación de la normativa.
1 K 26
#4 chisqueiro
#3 Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España
1 K 16
Sinfonico #5 Sinfonico *
#4 Y con eso qué pretendes decirme?
SI es que tenéis un nivel que me asombra :palm:
Y te quedas tan ancho jajajaja
0 K 13
#7 sorecer
#4 Estoooo... no.

Toma, para que veas las funciones que el SEPE HA TRANSFERIDO A CADA COMUNIDAD AUTONOMA. Y es cierto que subsidios por ahora creo que País Vasco, pero no estoy seguro y no me las voy a leer para responderte, obviamente.

www.mites.gob.es/es/Guia/transfer/index.htm#
0 K 10

menéame