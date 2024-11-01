La venta ilegal de citas en el SEPE se cronifica: “Pueden llegar a cobrarte 99 euros, es un abuso”

Sofía se ha pasado los diez últimos días frente a la pantalla de su ordenador, actualizando cada pocos minutos la web para pedir una cita previa para el SEPE. Trabajaba en el departamento de marketing de una pequeña empresa de la provincia de Lleida hasta que la despidieron a principios de noviembre. Después de arreglar los papeles correspondientes, fue a solicitar la prestación del paro, pero no pudo. “No había citas. Ni en Lleida ni en ningún lugar”, cuenta.
"En los locutorios que se dedican a ello, “van acumulando DNI y todos los días van pidiendo citas: 40, 50 o 60 citas, por ejemplo”. Cuando llega un cliente con una petición de cita, anulan la más idónea de las que ya tienen cogidas y “la cogen rápidamente para esta persona”,"
Aqui hay varias preguntas
"van acumulando DNI" de quien son los dni? si no son los de los pillos, pues es suplantación de identidad, y es muy grave. Si son los suyos tiene que cantar como una almeja que una persona va pidiendo citas que siempre anula o no se presenta.
Aqui lo que faltan son ganas.
A las CC.AA les corresponde la ejecución, es decir, la realización de todas aquellas acciones que resulten necesarias para la aplicación de la normativa.
SI es que tenéis un nivel que me asombra
Y te quedas tan ancho jajajaja
Toma, para que veas las funciones que el SEPE HA TRANSFERIDO A CADA COMUNIDAD AUTONOMA. Y es cierto que subsidios por ahora creo que País Vasco, pero no estoy seguro y no me las voy a leer para responderte, obviamente.
