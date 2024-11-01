Venezolanos en Euskadi lamentan que Bildu y Sumar "apoyen la dictadura interina de Venezuela"  

En declaraciones a Europa Press el coordinador y fundador de la Plataforma "Venezolanos en Bilbao-Bizkaia", Pedro Gil, ha afirmado que la amnistía general anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abre "un compás de reconciliación y esperanza" y demuestra los "pasos acelerados" del país hacia "un cambio favorable".
| etiquetas: venezuela , euskadi , dictadura
Inaudito!
porfavor, podemos dejar la esquizofrenia un rato?
Punto para el naranjito.
Sabes de lo que si me entero? que no es que Bildu o Podemos (o IU ya puestos) aun sigan defendiendo a Maduro, es que lo han estado haciendo durante años, defendiendo unas elecciones fraudulentas, defendiendo asesinatos, defendiendo torturas, encarcelamientos sumarios, trapicheos, corrupción.. y todo por una ideología anti-occidental o anti-EEUU o anti-capitalista o lo que se les venga en gana, que ni ellos mismos ya ni saben que decir.
Y toda esa mierda es la que debería hacerle caérsele la cara de vergüenza a esos partidos de mierda y a sus votantes.
Esto no se va a olvidar, espero.