Venezolanos en Euskadi lamentan que Bildu y Sumar "apoyen la dictadura interina de Venezuela"  

En declaraciones a Europa Press el coordinador y fundador de la Plataforma "Venezolanos en Bilbao-Bizkaia", Pedro Gil, ha afirmado que la amnistía general anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abre "un compás de reconciliación y esperanza" y demuestra los "pasos acelerados" del país hacia "un cambio favorable".