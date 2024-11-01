edición general
Venezolanos en Euskadi lamentan que Bildu y Sumar "apoyen la dictadura interina de Venezuela"  

En declaraciones a Europa Press el coordinador y fundador de la Plataforma "Venezolanos en Bilbao-Bizkaia", Pedro Gil, ha afirmado que la amnistía general anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abre "un compás de reconciliación y esperanza" y demuestra los "pasos acelerados" del país hacia "un cambio favorable".

Supercinexin
Y muchos lamentamos su trumpismo, su racismo y su derechismo disfrazado de "lucha contra una dictadura".
MiguelDeUnamano
#2 Podrían aplicarse su cuento de mierda y, si no son españoles, que no opinen de política española. xD
aPedirAlMetro
#9 a mi me produce hasta vergüenza leer eso de "dictadura interina" xD
Veelicus
El señor Gil es mas de apoyar las dictaduras buenas, como las de Trump, y toda la ralea venezolana que se hizo rica explotando a los criollos ha tenido que venir a una dictadura comunista a explicarnos que es la libertad y tal pascual...
gale
La dictadura interina de Venezuela también es apoyada por Trump, y por tanto por Abascal y toda la tropa derechista.
fofito
Como, venezolanos opinando sobre lo que ocurre en terceros países?
Inaudito!
pepel
Por lo visto estos venezolanos dicen que apoyar la dictadura es doblegarse al Trumpismo y aprobar los secuestros del mismo. Los problemas nacionales es mejor resolverlos en la Nación, sin injerencias ni deserciones.
Gandark_S1rk
pero si la apoya trump...
porfavor, podemos dejar la esquizofrenia un rato?
CosaCosa
e! Que son inmigrantes, un respeto
desastrecolosal
#13 Que si, listo, que aquí el que lo sabe eres tú.
desastrecolosal
Trump saca a los presos del regimen de las carceles, Zapatero se da paseos mientras calla y otorga.

Punto para el naranjito.
luckyy
#4 no te enteras de nada y espero que si eres venezolano te vuelvas a tu país, que ya no tienes a maduro
desastrecolosal
#6 De algo me entero. No soy venezolano, no haces falta que me intentes largar.

Sabes de lo que si me entero? que no es que Bildu o Podemos (o IU ya puestos) aun sigan defendiendo a Maduro, es que lo han estado haciendo durante años, defendiendo unas elecciones fraudulentas, defendiendo asesinatos, defendiendo torturas, encarcelamientos sumarios, trapicheos, corrupción.. y todo por una ideología anti-occidental o anti-EEUU o anti-capitalista o lo que se les venga en gana, que ni ellos mismos ya ni saben que decir.

Y toda esa mierda es la que debería hacerle caérsele la cara de vergüenza a esos partidos de mierda y a sus votantes.

Esto no se va a olvidar, espero.
luckyy
#11 repito: no te enteras de nada y seguro que votas
