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Los vehículos eléctricos chinos ahora pueden proyectar películas completas desde sus faros [ING]

Huawei presentó la versión más reciente de su tecnología de faros, XPixel, en la Conferencia Tecnológica Huawei Qiankun, celebrada la semana pasada en el Salón del Automóvil de Pekín. Los faros ahora pueden proyectar una gama completa de colores, como un proyector de cine gigante montado en la parte delantera del coche. Esto significa que puedes aparcar y usar la pared más cercana para ver tu película o serie favorita, como si fuera un autocine personal.

| etiquetas: vehículos eléctricos , faros , china , huawei , xpixel , aito m9
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
taSanás #2 taSanás
Me parece estupendo, ya era hora de que se inventasen más cosas en los coches en relación con el porno. Hasta ahora solo teníamos la palanca de cambios…
6 K 90
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Y el gancho del remolque  media
2 K 38
taSanás #10 taSanás
#9 uy, qué erección más tonta así a media tarde...
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LoboAsustado #5 LoboAsustado
Esperate a que empiecen a proyectar partidos de la liga en directo pirata xD
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taSanás #13 taSanás
#5 Tebas te apaga el coche en remoto
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
Sensacionalista.

No son los VEHICULOS CHINOS ... es el coche de Huawei, que es otra cosa.
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#16 Grahml *
#7 Bueno, creo que hay más marcas chinas.
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HeilHynkel #18 HeilHynkel
#16

Ni me sonaba la marca. Pero vamos, ese titular es como si pillas un par de V8 de BMW y Mercedes y dices "los coches europeos tienen 8 cilindros"
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gelatti #1 gelatti
La tecnología XPixel que Huawei utiliza para la nueva función de proyección a todo color lleva en el mercado unos tres años. Vehículos como el Huawei Stelato S9 ya la incorporan, y lo más interesante es su perfecta integración con las funciones de asistencia al conductor. Esto significa que puede ayudar a cambiar de carril mostrando una ruta guiada, o incluso indicar a los peatones cuándo cruzar delante del coche. También es posible proyectar juegos interactivos para niños (como la rayuela).

Según Huawei, la nueva versión de XPixel, con capacidad a todo color, debutará en el Aito M9. Además, se prevé que esta tecnología se incorpore a otros vehículos, como el próximo Qijing GT7 shooting brake y el Luxeed V9 MPV.
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azathothruna #4 azathothruna
Lo repito.
Las marcas de los colonizadores solo hacen carretas de chatarra.
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#3 mcfgdbbn3
Por si no había pocas pantallas al volante, añadimos una más. :palm:
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taSanás #12 taSanás
#3 te están mostrando la capacidad técnica, puedes proyectar en la carretera informacion util, como giros, avisos de seguridad, etc.

hace años, (muchos) los bmw de alta gama con cámara términca, por la noche, si detectaban un animal (persona o bicho) en el arcén por so calor, usaban los faros matriciales para iluminarlo. El conductor lo ve, y el bicho se queda paralizado.

éste es un avance importante.
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#19 Razhan
#12 y no sería mejor mostrarlo en un hud?
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taSanás #21 taSanás
#19 mejor o peor… ya cada uno tendrá su opinión. A mi el que los faros sean más listos que simplemente proyectar luz en línea recta me parece muy útil para Muchas cosas
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mono #17 mono
Deberían obligarles a poner los faros achinados, para poder diferenciarlos de otras marcas
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#8 Onaj
Es tan útil y tan necesario que me ha traido al recuerdo la grandiosa pierdra-mascota usb

www.usb-memorias.com/noticias/el-curioso-caso-de-la-piedra-usb/  media
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anv #14 anv
#8 Yo siempre me acuerdo de los cascos para gallinas.

es.aliexpress.com/w/wholesale-casco-para-gallina.html?spm=a2g0o.home.s  media
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#15 dsj
#8 mierda me han quitado la idea
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Cantro #6 Cantro
Y luego que si los chinos no tienen imaginación...
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anv #11 anv
#6 Es que sólo saben copiar. Los únicos que crean son los estadounidenses. :roll: :troll:
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arka #20 arka *
Lo usarán para ver fútbol ilegalmente y prohibirán los coches en España
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menéame