Los vehículos eléctricos chinos ahora pueden proyectar películas completas desde sus faros [ING]

Huawei presentó la versión más reciente de su tecnología de faros, XPixel, en la Conferencia Tecnológica Huawei Qiankun, celebrada la semana pasada en el Salón del Automóvil de Pekín. Los faros ahora pueden proyectar una gama completa de colores, como un proyector de cine gigante montado en la parte delantera del coche. Esto significa que puedes aparcar y usar la pared más cercana para ver tu película o serie favorita, como si fuera un autocine personal.
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No son los VEHICULOS CHINOS ... es el coche de Huawei, que es otra cosa.
Ni me sonaba la marca. Pero vamos, ese titular es como si pillas un par de V8 de BMW y Mercedes y dices "los coches europeos tienen 8 cilindros"
Según Huawei, la nueva versión de XPixel, con capacidad a todo color, debutará en el Aito M9. Además, se prevé que esta tecnología se incorpore a otros vehículos, como el próximo Qijing GT7 shooting brake y el Luxeed V9 MPV.
Las marcas de los colonizadores solo hacen carretas de chatarra.
hace años, (muchos) los bmw de alta gama con cámara términca, por la noche, si detectaban un animal (persona o bicho) en el arcén por so calor, usaban los faros matriciales para iluminarlo. El conductor lo ve, y el bicho se queda paralizado.
éste es un avance importante.
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