Los vehículos eléctricos chinos ahora pueden proyectar películas completas desde sus faros [ING]

Huawei presentó la versión más reciente de su tecnología de faros, XPixel, en la Conferencia Tecnológica Huawei Qiankun, celebrada la semana pasada en el Salón del Automóvil de Pekín. Los faros ahora pueden proyectar una gama completa de colores, como un proyector de cine gigante montado en la parte delantera del coche. Esto significa que puedes aparcar y usar la pared más cercana para ver tu película o serie favorita, como si fuera un autocine personal.