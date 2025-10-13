“Las vaginas no tienen que oler a galletas”: el mercado se lucra de la ansiedad genital

¿De verdad son necesarios los desodorantes, suplementos y sprays íntimos o son una nueva forma de hacer negocio creando inseguridades a las mujeres? “Tu vagina es maravillosa. Si crees que tienes un problema de salud, consulta con un experto, no con una Kardashian. Utilizar desodorantes o toallitas aromáticas puede alterar ese ecosistema, favorecer irritaciones, alergias o incluso infecciones como la vaginosis bacteriana o la candidiasis. El olor natural de la vagina no es patológico.”
| etiquetas: vagina , olor , mujeres , mercado , ansiedad genital
—¿Mucho?
—Bastante si tenemos en cuenta que estamos hablando por teléfono.
Es para un amigo.
Efectivamente, mientras haya una higiene lógica y normal, creo que nadie tiene problemas con el olor de las vaginas, salvo que haya algún problema en concreto, que entonces hay que ir al médico, no usar perfumes.