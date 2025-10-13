edición general
“Las vaginas no tienen que oler a galletas”: el mercado se lucra de la ansiedad genital

¿De verdad son necesarios los desodorantes, suplementos y sprays íntimos o son una nueva forma de hacer negocio creando inseguridades a las mujeres? “Tu vagina es maravillosa. Si crees que tienes un problema de salud, consulta con un experto, no con una Kardashian. Utilizar desodorantes o toallitas aromáticas puede alterar ese ecosistema, favorecer irritaciones, alergias o incluso infecciones como la vaginosis bacteriana o la candidiasis. El olor natural de la vagina no es patológico.”

etiquetas: vagina , olor , mujeres , mercado , ansiedad genital
Comentarios
pip #1 pip
Ni las galletas a coño. Me parece muy bien que empecemos a fijar conceptos porque la verdad, yo cada vez entiendo menos este mundo.
#6 Ominous
#1 Bueno a ver, habla por ti. Yo unas Oreo con sabor a bollicao me hacen.
Frantastic_R #11 Frantastic_R
#1 La expresión "yo cada vez entiendo menos este mundo" nunca me ha convencido del todo, es demasiado pasiva. Creo que no se trata de “entender el mundo”, sino de elegir cómo lo habitamos: con educación sexual, pensamiento crítico y respeto por la diversidad de cuerpos. El olor natural no es patología; y por desgracia, la vergüenza, muchas veces, sí es negocio.
Moderdonia #2 Moderdonia *
—Te huele la vagina.
—¿Mucho?
—Bastante si tenemos en cuenta que estamos hablando por teléfono.
#4 Leon_Bocanegra *
Algo parecido le pasó a Colubi. Se compró una garrafa de vaginesil... y "no sabe a lo que promete".
fareway #5 fareway
El consumismo enfermizo que sufrimos los está jodiendo todo. Recuerdo cuando los rabos tenían su requesón, su mata de pelo, podrían parecer primitivos pero no estaban anestesiados, como hoy, por el exceso de porno. El que trabaja en una fábrica de aceitunas sin hueso, es difícil que con el paso de los años las siga comiendo. Así os pasa con el porno, cada día veis más, cada día practicáis menos y si lo hacéis, con la cabeza en otro lado o hasta el culo de alcohol/viagra/droga o lo que se tercie que no os recuerde lo adictos que sois a la pantalla.
El_Tio_Istvan #7 El_Tio_Istvan
¿Pero qué coño? :shit: ?(
TipejoGuti #8 TipejoGuti
Si compras estas cosas, creo que es el mejor momento para decirte que la gente disfruta sobremanera hocicando entre tus piernas como un mastín en un bebedero. :-*
#9 Tecar
¿A qué tienen que oler los sobacos?
Es para un amigo.
:troll:
hazardum #10 hazardum
El mercado se basa en intentar encontrar necesidades y explotarlas, e incluso forzar dichas necesidades si pueden hacerlo.

Efectivamente, mientras haya una higiene lógica y normal, creo que nadie tiene problemas con el olor de las vaginas, salvo que haya algún problema en concreto, que entonces hay que ir al médico, no usar perfumes.
