17
meneos
22
clics
Uno de cada cinco diputados del Congreso es rentista
El 19% de los diputados, incluidos Sánchez y Feijóo, cobra altos sueldos públicos y tramita leyes que facilitan los desahucios mientras vive de las rentas immobiliarias.
|
etiquetas
:
vivienda
,
rentistas
,
alquiler
14
3
1
K
22
actualidad
25 comentarios
#1
beltraneja
Y los otros 4 a nombre de su mujer, porque pocos me parecen.
7
K
44
#6
Eukherio
#1
Ya, creo que la noticia tiene el efecto contrario del deseado si la tomamos por correcta y aceptamos que 4 de cada 5 no reciben rentas por pisos ni garajes ni nada parecido.
0
K
8
#10
beltraneja
#6
Fue mi primer pensamiento, pero al fijarme en los números al revés, 4 de 5 no reciben rentas, es lo que me chirrió.
0
K
7
#19
Raziel_2
#1
La crisis de 2008 fue muy suculenta para quienes la provocaron o la fomentaron y luego no sufrieron sus efectos.
0
K
11
#7
Kasterot
#0
www.meneame.net/story/uno-cada-cinco-diputados-incluyendo-sanchez-feij
1
K
31
#9
Ze7eN
#7
Gracias, aunque leído el meneo y los comentarios, que señalan que es microblogging, lo mantengo. Ya que ese no llegará a ningún sitio, al menos que este llegue al máximo de personas posible.
0
K
13
#25
Ze7eN
*
Go to
#7
#9
. El tuyo está cosido a negativos por microbloggin.
0
K
13
#16
Andreham
#15
Un pobre se agarra a los rastrojos que tiene porque teme a un tipo que no tiene ni un rastrojo porque el poderoso que tiene ciudades enteras le ha dicho que se ande con ojo.
Y te parece lo normal.
1
K
20
#17
JohnnyQuest
*
#16
Por qué sacas conclusiones morales sobre una opinión que no conoces? Me gustaría entender por qué tienes que imaginarme como un monstruo para poder leer una opinión crítica. Podemos hablar de eso con tranquilidad?
0
K
10
#12
luckyy
#11
Para ser rentista tienes que tener más de una vivienda.
Un poquito de compresnsion lectora
1
K
19
#15
JohnnyQuest
#12
Perdón, intentaré cubrir mi estupidez soberana. Una propiedad tiene un valor de mercado, por lo que existe una razón para querer su revalorización.
De nuevo, mil disculpas por mi estulticia máxima. No pretendía molestarte con mi defectuosa comprensión.
Gracias y un saludo.
0
K
10
#20
Hipot
#11
si solo tienes una casa que más da su precio? La necesitas para vivir y si la vendes tendrás que comprar otra que también habrá subido de precio.
1
K
18
#21
JohnnyQuest
#20
Quizás no puedas comprar donde necesitas. Lo más probable es que la mayor parte de españoles tengan vivienda en un lugar con precios más bajos que donde necesitan trabajar. Una vivienda puede ser una herramienta perfectamente legítima para poder dar de comer a los tuyos sin tener que ser un rentista. Cosa que Per se, no me parece pecado, si no problemático sistémicamente.
0
K
10
#13
angelitoMagno
Pues viendo las cifras, salen a menos de dos viviendas por diputado. No les llamaría rentistas, porque su principal fuente de ingresos no son las rentas inmobiliarias.
No me parece demasiado escandaloso.
0
K
17
#14
angelitoMagno
un parlamentario acumula hasta 19 pisos
Si sería interesante saber quién es este.
0
K
17
#4
Bosck
Y los otros 4 tienen testaferros.
1
K
15
#22
To_lo_loco
#4
Y ese es el problema real.
Había un tiempo en España en que había un Impuesto de Patrimonio. Y que era público en el montante total.
Y recordar que estos son capataces (los políticos) no los dueños del cortijo (los que tienen perras, propiedades y empresas).
0
K
6
#24
YSiguesLeyendo
repe?
www.meneame.net/m/actualidad/uno-cada-cinco-diputados-incluyendo-sanch
0
K
14
#2
chavi
Esa es una parte importante del problema
0
K
11
#5
vviccio
En la política española llevan décadas sin abordar el problema de la vivienda y una gran parte del electorado vota por tonterías o se pierde en los fuegos artificiales de la lucha mediática de partidos.
0
K
10
#11
JohnnyQuest
#5
La mayor parte del electorado es propietaria. A lo mejor también está relacionado, no se.
0
K
10
#8
marola
En el caso de Sánchez el alquiler de una vivienda en Madrid ya le dará está pasta, lo mismo digo de Feijoo si tiene alquilado el piso en Milladoiro, cerca de Santiago, por poner un ejemplo.
Está claro que de las rentas solas no vivirían.
0
K
9
#3
Kuruñes3.0
Pocos me parecen.
0
K
7
#18
cocococo
Había leído "Uno de cada cinco diputados del Congreso es dentista".
0
K
7
#23
sliana
Ser rentista es malo, pero sin ellos no alquilas un piso. Y las empresas que se dedican al negocio son peores todavía, sin una cara al frente.
0
K
7
