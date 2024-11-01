edición general
Uno de cada cinco diputados, incluyendo Sánchez y Feijóo, recibe ingresos por alquilar viviendas y locales

Hay dos grupos parlamentarios cuyos diputados no tiene ninguna de sus propiedades en alquiler. Se trata de Esquerra Republicana, que cuenta con siete diputados, y los distintos partidos que conforman el Grupo Mixto (Podemos, BNG, CC, Compromís y UPN), que suman ocho parlamentarios...

18 comentarios
El_pofesional
Y el pesado de #_0 sigue usando esto como su puto blog personal. Todos sus meneos son microblogging con el primer comentario secuestrado.

Haced lo que queráis con vuestra página, pero esto cada vez da más asco. Las normas necesitan una revisión ya.

Entrad a su perfil y mirad su historial. Es vergonzoso y no es el único que abusa esto.

PD: Te lo voy a poner en todos los meneos que hagas hoy, campeón. Al menos que la gente vea lo que haces
taSanás
#3 siempre que el primer comentario está en azul, es un meneo para vender su libro. De #0 y de cualquier otro.

Deberia estar prohibido comentar en un meneo propio
El_pofesional
#4 Gracias. Es lo que llevo tiempo diciendo y por eso estoy tan pesado hoy. Este tío, sólo hoy, ha hecho esto 7 putas veces.

O bien implementamos tu sugerencia de norma, o bien que no se pueda comentar tu propio meneo a no ser que sea para responder a alguien o a no ser que haya ya 10 comentarios en el mismo.
wata
#4 Y más cuando lo único que hace es copiar el propio texto de la noticia.
taSanás
#6 lo veo en muchos Meneos, es una forma de multiplicar karma.
Meneo karmawhore te da karma y si copias algo en el primer comentario, mas karma al ser doblemente karmawhore
guillersk
#7 ostras!! Voy a intentarlo yo, que quiero ser karmaworr 8-D
taSanás
#9 pues haz como estos, ponte un Google alerts de ayuso, y un script de grease monkey para publicarla inmediatamente. Es fácil.

ChatGPT te lo monta en 5 mins. Está todo inventado
El_pofesional
#6 Ojalá sólo hiciese eso. Muchas veces envía algo para criticarlo, cambiando totalmente el sentido del meneo. Microblogging de puto manual.

Y después ignora a todo kiski, se mete en modo incógnito y contesta por alusiones, sin que nadie pueda replicar. Todo súper sano para la comunidad.
rogerius
#4 ¿Tiene el meneante derecho a opinar en su propio envío? ¿A comentar el primero? ¿Para qué están los negativos?

Decir «siempre» es siempre demasiado decir. :troll:
Flamazares
#3 hola @eirene, si esto no es acoso, que baje dios y lo vea

www.meneame.net/search?u=El_pofesional&w=comments&q=Pesado

#0 podrá ser todo lo pesado que quieras, pero no incumple ninguna norma
El_pofesional
#10 Y por eso estamos aquí, inmovilista. Para hacerlo ver y cambiar las normas. Por suerte la mayoría no está contigo aquí, hay algo de esperanza.

Yo seguiré a lo mío.
insulabarataria
#10 joder #0 se crea un usuario solamente para criticar que le crítican por hacer micro blogging y spam, no sea que le baje 2 décimas su preciado karma. Es ridículo y patético a partes desiguales. Más patético que ridículo

Cc #11 #16
beltzak
#10 ¿Dar su opinión y contar lo que en su opinión ocurre en cada una de las 7 publicaciones que ha hecho la misma persona es acoso?

¿Si alguien está aprovechándose del sistema para beneficiarse y luego así poder perjudicar a otros debido al karma que acumula y denunciarlo es acoso?

Pues si, que baje dios y lo vea. Como si no tuviera otros problemas que solucionar antes el maldito dios ese al que muchos le mencionan y que no hace absolutamente nada pero bueno…
Lutin
#3 Gracias por avisar, le casco microblogin
beltzak
67 diputados tienen 650 propiedades en alquiler. Echad cuentas.

No hay nada de malo en ser pobre, pero ser un necio no tiene perdón ya que es a voluntad propia.
taSanás
#13 y eso es sin contar intereses “cercanos”, hermanos, pareja, padres, hijos…

Van a cambiar las leyes y perder dinero por los cojones!
YSiguesLeyendo
nadie legisla en contra de sus propios intereses. sí, la ministra de vivienda también es una rentista
YSiguesLeyendo
... Por último, de los cuatro grandes líderes nacionales, sólo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, declararon en 2023 tener viviendas alquiladas, por las que el primero dice recibir 12.845 euros al año y el segundo, 5.584 euros...
