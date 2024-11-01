·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5231
clics
OTAN (Viñeta)
7529
clics
Los "fachatroll"
4596
clics
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
6390
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
5190
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
más votadas
395
Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix
322
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
365
La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU vuelve a llamar "terrorista" a la mujer que mató el ICE
453
Zapatero asesino
368
Trump pidió a las fuerzas especiales de EEUU que planeen la invasión de Groenlandia, se enfrenta a la resistencia de los generales (ING)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
41
clics
Un Trump sin límites
Nunca, desde 1945, el mundo se había sentido tan cerca de la guerra gracias a este presidente que se cree merecedor del Nobel de la Paz.
|
etiquetas
:
trump
,
internacional
,
venezuela
14
3
0
K
369
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
369
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ctrlaltsupr1
La Primera Guerra Mundial la declaró un emperador. La Segunda la instigó un loco. La tercera la va a declarar un imbécil. La Humanidad progresa.
5
K
85
#3
HeilHynkel
#1
No sobreestimes a Jorgito, Guillermito, Nicolasito ni a Paco Pepe que de locura y tontuna no andaban cortos.
0
K
17
#2
ansiet
Si alguien no para al Trumph... vamos mal, muy mal.
0
K
12
#4
calde
#2
Yo, mientras nadie relevante se ponga en frente, le tengo que reconocer a Trump que está jugando bien sus bazas (aunque también lleva bien merecido que le digamos que es un hijo de puta).
De momento, sigue haciendo lo que le da la gana. Europa nunca fue más sumisa. China no se moja mucho. El ruso es tan hijo de puta o más que Trump, así que sólo buscará ganar sus batallitas en la periferia de su país.
Igual la única opción es que los estadounidenses acaben en guerra civil, a ver...
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No sobreestimes a Jorgito, Guillermito, Nicolasito ni a Paco Pepe que de locura y tontuna no andaban cortos.
De momento, sigue haciendo lo que le da la gana. Europa nunca fue más sumisa. China no se moja mucho. El ruso es tan hijo de puta o más que Trump, así que sólo buscará ganar sus batallitas en la periferia de su país.
Igual la única opción es que los estadounidenses acaben en guerra civil, a ver...