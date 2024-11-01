edición general
Un Trump sin límites

Nunca, desde 1945, el mundo se había sentido tan cerca de la guerra gracias a este presidente que se cree merecedor del Nobel de la Paz.

ctrlaltsupr1 #1 ctrlaltsupr1
La Primera Guerra Mundial la declaró un emperador. La Segunda la instigó un loco. La tercera la va a declarar un imbécil. La Humanidad progresa.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

No sobreestimes a Jorgito, Guillermito, Nicolasito ni a Paco Pepe que de locura y tontuna no andaban cortos.
ansiet #2 ansiet
Si alguien no para al Trumph... vamos mal, muy mal.
calde #4 calde
#2 Yo, mientras nadie relevante se ponga en frente, le tengo que reconocer a Trump que está jugando bien sus bazas (aunque también lleva bien merecido que le digamos que es un hijo de puta).

De momento, sigue haciendo lo que le da la gana. Europa nunca fue más sumisa. China no se moja mucho. El ruso es tan hijo de puta o más que Trump, así que sólo buscará ganar sus batallitas en la periferia de su país.

Igual la única opción es que los estadounidenses acaben en guerra civil, a ver...
