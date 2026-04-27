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La UE estudia sanciones contra israelíes por el robo de trigo ucraniano introducido de contrabando por Rusia

La UE estudia sanciones contra israelíes por el robo de trigo ucraniano introducido de contrabando por Rusia

La UE declaró que condena "todas las acciones que ayudan a financiar el esfuerzo bélico ilegal de Rusia y a eludir las sanciones" después de que otro barco sospechoso de transportar grano robado de territorio ocupado en Ucrania llegara el domingo a la bahía de Haifa. Ucrania convocó a su embajador en Israel en señal de protesta.

| etiquetas: ue , israelís , sanciones , grano , rusia , ucrania
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8 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
salteado3 #3 salteado3 *
¿Es grano robado que estaba almacenado y se lo han quedado? ¿O son cultivos en la zona robada y todo lo que se produce ahí se considera robo?

Porque si es esto último Israel todo lo que exporta es robado.
3 K 62
#8 txepel
#3 Eso supondría hacer paralelismos entre las invasiones ilegales de Rusia y las invasiones ilegales de Israel, lo que automáticamente nos convertiría en antisemitas.
2 K 45
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
xD xD xD xD xD xD xD

No le aplican sanciones por cometer un genocio e invadir parte del Líbano y Siria, lo van a hacer por comprar trigo producido en zonas ucranianas invadidas por Rusia

xD xD xD xD xD xD xD




Mejor me cojo una silla, os recomiendo lo mismo
1 K 35
javibaz #4 javibaz
Ni uno de los dos países involucrados pertenece a la UE. Que se arreglen entre ellos.
1 K 32
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 van a sancionar a Israel por comprar grano robado pero no van a sancionar a Israel por robar tierras
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Ripio #1 Ripio
#0 Es duplicada.
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Gry #2 Gry *
#1 La otra no decía nada de sanciones de la UE.
meneame.net/story/tension-entre-ucrania-israel-buque-grano-robado-kiev
1 K 27
Ripio #5 Ripio *
#2 Como veas.
No aporta nada.
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menéame