La UE estudia sanciones contra israelíes por el robo de trigo ucraniano introducido de contrabando por Rusia

La UE declaró que condena "todas las acciones que ayudan a financiar el esfuerzo bélico ilegal de Rusia y a eludir las sanciones" después de que otro barco sospechoso de transportar grano robado de territorio ocupado en Ucrania llegara el domingo a la bahía de Haifa. Ucrania convocó a su embajador en Israel en señal de protesta.
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Porque si es esto último Israel todo lo que exporta es robado.
No le aplican sanciones por cometer un genocio e invadir parte del Líbano y Siria, lo van a hacer por comprar trigo producido en zonas ucranianas invadidas por Rusia
Mejor me cojo una silla, os recomiendo lo mismo
meneame.net/story/tension-entre-ucrania-israel-buque-grano-robado-kiev
No aporta nada.