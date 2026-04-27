La UE estudia sanciones contra israelíes por el robo de trigo ucraniano introducido de contrabando por Rusia

La UE declaró que condena "todas las acciones que ayudan a financiar el esfuerzo bélico ilegal de Rusia y a eludir las sanciones" después de que otro barco sospechoso de transportar grano robado de territorio ocupado en Ucrania llegara el domingo a la bahía de Haifa. Ucrania convocó a su embajador en Israel en señal de protesta.