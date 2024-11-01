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Ucrania ha atacado una terminal petrolera en el puerto ruso de Primorsk en el Mar Báltico

Ataques ucranianos alcanzaron anoche la terminal petrolera Transneft del puerto ruso del mar Báltico de Primorsk, por el que pasan unos 60 millones de toneladas de petróleo al año, y una refinería situada en Ufa, capital de la república rusa de Baskortostán y situada a unos 1.500 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana, que procesa entre 6 y 8 millones de toneladas de petróleo al año. El incendio también ha sido confirmado por las autoridades rusas, que han informado del derribo de 35 drones en la región de Leningrado.

| etiquetas: ucrania , ataque , terminal , petróleo , rusia , primorsk , báltico
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5 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Queda poco para el 2030 y hay que cumplir con la agenda.
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manzitor #3 manzitor
#1 Por la vía rápida además, al estilo ucraniano, como el Nord Stream.
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Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#_2 parece que ha dolido entre tu grupo de telegram

*esta calentita la terminal:  media
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Supercinexin #2 Supercinexin
¡Hacedme casito, mandarme más perras! ¡Tengo experiencia en combate, la dejo barata, Bibi! ¡Cómprame drones para matar iranises y moros! ¡Calidad certificada!
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#4 luckyy
#2 Qué ganas tengo de que desaparezca este payaso de una vez
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menéame