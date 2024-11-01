edición general
17 meneos
21 clics

Ucrania apoya el ataque militar de EEUU a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro

El Gobierno ucraniano ha reaccionado al ataque militar estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, recordando que no reconoce la legitimidad de Maduro y abogando por que Venezuela tenga "una oportunidad de libertad".

| etiquetas: usa , ucrania , venezuela , trump
14 3 4 K 54 politica
9 comentarios
14 3 4 K 54 politica
#1 HangTheRich
El chiste se cuenta solo
15 K 184
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Trump ha bombardeado Venezuela con la resolución en contra del congreso de EEUU y sin la aprobación de la ONU, se convierte oficialmente en dictador pederasta naranja, segun la lógica de EEUU ha de ser derrocado.

Boycott EEUU como se hace con Israel YA
6 K 89
Spirito #3 Spirito
El dictador corrupto Zelenski, y su camarilla, apoya lo que EEUU diga que debe apoyar.
3 K 47
Amoniaco #4 Amoniaco
Los venezolanos de toda España lo están celebrando jajajjaja.
Uno de mi curro ha mandado un menaje a todo WhatsApp felicitando el año nuevo y que maduro se pase la vida en la cárcel. Estoy que lloro
3 K 34
Spirito #6 Spirito
#4 Sorprendenos a las personas normales:

Estás amoníaco, ¿a qué sí? :popcorn:
1 K 18
#9 NoMeVeas
Bueno... Zelensky tambien apoya el genocidio y la invasión en Palestina. Nada que me sorprenda.
1 K 19
#7 chavi
Vaya, igual que Putin, que no reconoce la legitimidad de Zelenski.

Entonces todo normal.
0 K 12
#8 NoMeVeas *
#7 Pues eso parece. La invasión de Rusia a Ucrania acaba de ser blanqueada y justificada. Ya no hay leyes, solo fuerza.
1 K 20
#5 guillersk
¿ Que boycot se hace a Israel?
0 K 10

menéame