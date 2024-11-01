La UCO señala que la trama de Cerdán exigía un 2% en presuntos sobornos de constructoras

El diario El Confidencial ha publicado este lunes que la trama del PSOE tenía una tarifa del 2% por obra amañada. Son los datos que arrojan el nuevo informe de la UCO centrado en Santos Cerdán, y que apunta a que hasta el pasado junio, el exsecretario de Organización socialista utilizó varias sociedades para ocultar sobornos de constructoras. La mayoría de los sobornos se quedaron en la empresa Servinabar pero un millón de euros fue destinado a dos cooperativas opacas: Noran y Erkolan.