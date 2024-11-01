edición general
9 meneos
8 clics
La UCO señala que la trama de Cerdán exigía un 2% en presuntos sobornos de constructoras

La UCO señala que la trama de Cerdán exigía un 2% en presuntos sobornos de constructoras

El diario El Confidencial ha publicado este lunes que la trama del PSOE tenía una tarifa del 2% por obra amañada. Son los datos que arrojan el nuevo informe de la UCO centrado en Santos Cerdán, y que apunta a que hasta el pasado junio, el exsecretario de Organización socialista utilizó varias sociedades para ocultar sobornos de constructoras. La mayoría de los sobornos se quedaron en la empresa Servinabar pero un millón de euros fue destinado a dos cooperativas opacas: Noran y Erkolan.

| etiquetas: cerdán , koldo , acciona , psoe , comisión , uco
7 2 2 K 74 actualidad
12 comentarios
7 2 2 K 74 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 bizcobollo
A ver si les queda un ratito para mirar lo de Montoro.
6 K 90
#2 concentrado
#1 O las peticiones de la jueza en el caso del novio de Ayuso.
5 K 88
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 y tambien lo del novio de Ayuso.
0 K 10
#7 gorg
#1 en España, política y corrupción van de la mano, sólo hay que rascar un poquito
0 K 18
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#1 Ese es de los suyos, coño, como se van a meter con el.
1 K 39
Findeton #3 Findeton
Menos que el 3% catalán. Baratito oigan.
4 K 45
denocinha #8 denocinha
#3 A este ritmo se va a hacer imposible vivir de la corrupción
0 K 11
#6 Marisadoro
¿Otra filtración de otro informe de la UCO?
1 K 33
Carnedegato #9 Carnedegato
La UCO ha descrito lo de Cerdán como una tarifa del 2%, pero seamos serios: eso no es una trama, es la marca registrada de la PSOE, el PSOE Tax. Desde FILESA hasta los ERE, pasando por Koldo, Tito Berni, la niñera, los contratos covid y ahora las cooperativas opacas de Cerdán, el patrón es tan repetitivo que deberían enseñarlo en ADE como “corrupción en serie”.

Y mientras cae otro caso más, ahí está Sánchez dando lecciones de ética como si no tuviera a su alrededor un ecosistema que vive entre…   » ver todo el comentario
1 K 13
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Pero esta vez tienen pruebas de verdad?
0 K 12
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#10 Recorte de algún panfleto y un documento creado por una IA. xD
0 K 20
reithor #5 reithor
A saber el corta y pega que han hecho, ¿Que pondría en los originales?
0 K 11

menéame