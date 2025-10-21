UBIOS: el nuevo firmware para placas base con el que China rompe con Intel, AMD y Microsoft

El nuevo marco se llama Unified Basic Input Output System (UBIOS) y ha sido aprobado oficialmente como estándar T/GCC 3007-2025 por la Global Computing Alliance. China busca autonomía tecnológica con UBIOS, un firmware de nueva generación que sustituye la estructura heredada del BIOS y deja atrás la arquitectura UEFI. El estándar ha sido elaborado por trece entidades, entre ellas el Instituto de Estandarización Electrónica de China, Huawei, Nanjing BAI AO Software y Kunlun Tech, que han trabajado juntas para definir el primer sistema de firm..
| etiquetas: ubios , firmware , placas base , china
Por otro lado, está bien que haya innovación y competencia.
El detalle es que igual en un par de años los chinos descartan 13 de esos 15 standards. Y eso no quita que en 5 años tengan ellos otros 10 más.
GCC-3007-2025 Especificación de infraestructura del sistema básico unificado de entrada/salida (UBIOS): obsgcc.obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com/Uploads/file/20251021/3007-202
Y con licencias libres:
en.wikipedia.org/wiki/TianoCore_EDK_II
en.wikipedia.org/wiki/Coreboot
y sus derivados.
Ahora, si quieres, preocúpate por las puertas traseras chinas.