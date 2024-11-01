edición general
5 meneos
303 clics

Por qué tu Smart TV va cada vez más lenta: el error que todos cometemos al apagarla

Cuando compramos un televisor nuevo, al principio todo es fluidez y una calidad de imagen bestial, sin apenas transiciones o con las mínimas e imperceptibles. Sin embargo, tras unos pocos meses de uso, los menús comienzan a sentirse lentos y a tirones, y cambiar al decodificar o a la consola requiere demasiados segundos que agotan tu paciencia. Y ya ni hablar de los tiempos de carga de Netflix.

| etiquetas: smart tv , reiniciar , ram
4 1 2 K 33 tecnología
22 comentarios
4 1 2 K 33 tecnología
Comentarios destacados:      
#3 Suleiman
Un puto artículo para decir que reinicies la TV ... Que huevazos.
9 K 111
Aokromes #11 Aokromes
#3 es buloszone, que quieres xD
0 K 10
Falk #2 Falk
El error es q existan las smart tvs... Mucho mejor q sea un elemento externo el q permita tener aplicaciones y otras funcionalidades.
7 K 78
Veelicus #4 Veelicus
#2 Estoy convencido que no tardara alguna compañia china en sacar teles tontas de 1080P y las venderan como churros... y luego saldran Samgung, LG y compañia a llorar
0 K 11
Cantro #20 Cantro
#4 estoy buscando una de esas, pero la durabilidad de las que encuentro es dudosa
0 K 11
#5 Tronchador.
#2 Me di cuenta al poco de tenerla haya por 2011, sigo teniendo la misma. El problema es que ahora todas llevan el hardware incorporado.
0 K 7
Gry #7 Gry
#2 Las smartvs existen porque los fabricantes cobran por hacerlas smart así que las "tontas" no pueden competir en precios.
0 K 18
#18 silzul
#7 Las smart existen porque se han dado cuenta que cuando te vendían una TV hace años ahí había acabado el flujo de caja, y dado el abaratamiento de los componentes electrónicos y las pantallas y la alta competencia con los chinos, era poco lo que le ganaban por tele vendida.

El ponerte una smart, desde hace años... Hace que ganen dinero por tus datos, por aplicaciones en su ecosistema, por ponerte anuncios etc... Y eso les supone a largo plazo más dinero para los fabricantes.

PD: los chinos son principalmente los que apostaron por el negocio extremo del binomio datos/anuncios. Hasta tal punto que hay teles que te hacen una captura de pantalla cada X milisegundis para escanear que estás viendo y vender esos datos.
1 K 19
#9 poxemita
#2 estoy contigo, un elemento no integrado y la tele si acaso para TDT y visualizar via entradas. Si el panel y los puertos funcionan tu puedes actualizar el hardware "smart".

Mi tele de 2011 fullhd hace ese cometido a la perfección (TDT) y si quiero le enchufo el deco de Movistar, de satelite o el firetv o lo que me plazca.
0 K 10
cosmonauta #13 cosmonauta *
#9 Eso decía yo hasta que la cambié por una OLED.

Ayer la llevé al trastero pero a punto estuvo de ir directa al punto verde.
0 K 14
#15 poxemita
#13 no me digas eso, que me dan ganas de pillarme una para verle las patas de gallo a Pablo Motos.
0 K 10
cosmonauta #16 cosmonauta *
#15 De verdad..Arrastraba una Samsung de esa época, de las primeras full HD. Era buena y no se rompía la jodida.

Hasta que me dio un ramalazo en el black Friday y me pegué un homenaje. Puesta una al lado de la otra y no hay color, es otra cosa.

Si que ha envejecido, pero es como los coches viejos, te acostumbras a los ruiditos.

Además, con el mismo tamaño físico, unas 5 pulgadas más de diagonal. Se agradece con la presbicia
0 K 14
#22 poxemita
#16 aprovecharé la mudanza (espero que sea pronto) para hacer el cambio.
0 K 10
josde #17 josde
#2 Yo tengo una Smart de LG y es la mayor mierda que he comprado, se empeña cada varios días en meter sus canales en Ingles y de chorradas que no me interesan, los borro y al poco tiempo, otra vez me los mete con los que yo tengo sintonizados.
0 K 20
cosmonauta #19 cosmonauta *
#17 Ningún problema con eso. También una LG. Dale una vuelta a la config.

Yo lo tengo todo desactivado. Ni cookies, ni programas de enriquecido, ni hostias. Y se comporta bastante bien.
0 K 14
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Es un ordenador más, hay que reiniciar.
2 K 36
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Hay aplicaciones mal programadas como la guia de TV que de repente acumulan 500Mb de mierda en cache. Las tvs suelen ir cortas tanto de disco como de ram.
1 K 24
Sersupremo #1 Sersupremo
A mí me pasa hasta con el teléfono.
1 K 21
cosmonauta #14 cosmonauta
Cuidadín con las OLED que necesitan estar conectadas para regenerar pixels
0 K 14
Cidwel #10 Cidwel *
Ya, el error es que estan mas preocupados en ver como coño te colocan un placement nuevo en cualquier menú para vender putas salchichas oscar mayer que en una gestión de ram que libere cada x tiempo y no tenga memory leaks

La madre que los parió a todos. Voy a montar osfreetv.com y que muestre una lista de televisiones que no tengan puto retraso mental
0 K 9
tommyx #21 tommyx
Tenía una smart que dejó de funcionar Netflix, porque básicamente les salió de los huevos. Compré un stick de Amazon y a correr.
0 K 8
juliusK #12 juliusK
Yo tengo un smart "malo" o por lo menos barato. Tenía instalado YouTube, con mi usuario y desde hace un tiempo día cuando intento entrar me dice que nanay y hasta que no borro la app y el cache no puedo volver a entrar, pero si lo hago y salgo tras ver algo, vuelta a empezar, lo cual para un inválido soñoliento adicto a los docus de la 2 es un coñazo. Curiosamente no me ocurre con RTVPlay o con Amazon.
0 K 7

menéame