Por qué tu Smart TV va cada vez más lenta: el error que todos cometemos al apagarla

Cuando compramos un televisor nuevo, al principio todo es fluidez y una calidad de imagen bestial, sin apenas transiciones o con las mínimas e imperceptibles. Sin embargo, tras unos pocos meses de uso, los menús comienzan a sentirse lentos y a tirones, y cambiar al decodificar o a la consola requiere demasiados segundos que agotan tu paciencia. Y ya ni hablar de los tiempos de carga de Netflix.
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El ponerte una smart, desde hace años... Hace que ganen dinero por tus datos, por aplicaciones en su ecosistema, por ponerte anuncios etc... Y eso les supone a largo plazo más dinero para los fabricantes.
PD: los chinos son principalmente los que apostaron por el negocio extremo del binomio datos/anuncios. Hasta tal punto que hay teles que te hacen una captura de pantalla cada X milisegundis para escanear que estás viendo y vender esos datos.
Mi tele de 2011 fullhd hace ese cometido a la perfección (TDT) y si quiero le enchufo el deco de Movistar, de satelite o el firetv o lo que me plazca.
Ayer la llevé al trastero pero a punto estuvo de ir directa al punto verde.
Hasta que me dio un ramalazo en el black Friday y me pegué un homenaje. Puesta una al lado de la otra y no hay color, es otra cosa.
Si que ha envejecido, pero es como los coches viejos, te acostumbras a los ruiditos.
Además, con el mismo tamaño físico, unas 5 pulgadas más de diagonal. Se agradece con la presbicia
Yo lo tengo todo desactivado. Ni cookies, ni programas de enriquecido, ni hostias. Y se comporta bastante bien.
La madre que los parió a todos. Voy a montar osfreetv.com y que muestre una lista de televisiones que no tengan puto retraso mental