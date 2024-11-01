Por qué tu Smart TV va cada vez más lenta: el error que todos cometemos al apagarla

Cuando compramos un televisor nuevo, al principio todo es fluidez y una calidad de imagen bestial, sin apenas transiciones o con las mínimas e imperceptibles. Sin embargo, tras unos pocos meses de uso, los menús comienzan a sentirse lentos y a tirones, y cambiar al decodificar o a la consola requiere demasiados segundos que agotan tu paciencia. Y ya ni hablar de los tiempos de carga de Netflix.