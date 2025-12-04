«Tu naturaleza no espera que comas ni pan de molde, ni galletas, ni refrescos»

La experta en alimentación saludable explica que mucha gente puede tener una inflamación crónica de bajo grado y no saberlo pese a que «el cuerpo, antes de gritar, susurra». Yhanna Sánchez, dietista, que su pasión por la salud digestiva comenzó como técnica de laboratorio clínico, estudiando «los bichitos» que siempre le habían gustado. «Por circunstancias de la vida, empecé a tener síntomas de inflamación: problemas digestivos, dolor de regla, alteraciones en la piel y cansancio»,