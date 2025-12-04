edición general
«Tu naturaleza no espera que comas ni pan de molde, ni galletas, ni refrescos»

La experta en alimentación saludable explica que mucha gente puede tener una inflamación crónica de bajo grado y no saberlo pese a que «el cuerpo, antes de gritar, susurra». Yhanna Sánchez, dietista, que su pasión por la salud digestiva comenzó como técnica de laboratorio clínico, estudiando «los bichitos» que siempre le habían gustado. «Por circunstancias de la vida, empecé a tener síntomas de inflamación: problemas digestivos, dolor de regla, alteraciones en la piel y cansancio»,

Kmisetas
Tampoco espera que comamos zamburiñas, menuda chorrada.
2
MPPC
#1 A mí me hace gracia cuando dicen que el ser humano es el único mamífero que toma leche de adulto, como prueba de que no debemos hacerlo. También somos los únicos mamíferos que nos metemos un cocido entre pecho y espalda. Que lo hagamos solo los humanos no me parece indicativo de si es adecuado o no.
4
javi618
#3 Del mismo artículo, sobre los lácteos:

—¿Cuál es su opinión de los lácteos? Nutricionalmente, es uno de los grupos de alimentos que más completos.

—Les di un capítulo aparte, porque desde hace un tiempo, ha habido mucha polémica en redes sociales con respecto a su consumo. En realidad, los lácteos son un alimento muy completo. Aportan grasas, proteínas, azúcar en forma de lactosa, tienen vitamina A y vitamina B. Son muy interesantes. Ahora bien, hay personas que no tolerarán bien

…   » ver todo el comentario
0
javi618
#1 Se refiere a que los alimentos procesados que consumimos no existen como tales en la naturaleza, y por tanto como especie no los hemos comido hasta hace relativamente poco tiempo (un par de siglos es poco tiempo desde un punto de vista biológico). Algo que no pasa con las zamburiñas, por cierto.
1
Tensk
#5 ¿Sabes qué tampoco existe en la naturaleza? La comida cocinada.
0
egon_
#1 No es ninguna chorrada, nuestro sistema digestivo no está preparado para digerir alimentos procesados.
0
Kmisetas
#9 Eso de que “nuestro sistema no está preparado” es la típica frase de póster paleo.

El sistema digestivo humano lleva miles de años digiriendo pan, cerveza, queso, vino, harina, miel cocinada… incluso grano molido desde el Paleolítico (hay restos con 30.000 años). Y lo hace sin drama.

Que los ultraprocesados sean malos por exceso de azúcar, grasas o aditivos es otra cosa. Pero decir que el cuerpo “no puede digerirlos” es como decir que un coche no puede circular por autopista: circular, circula; otra cosa es que te fundas el motor si vas siempre a 200.
0
A_S
El doctor que le dice al paciente: "No puede comer carne roja, ni mariscos, ni jamón ibérico"
- ¿Pero que es lo que tengo doctor?
- Una pensión de mierda
8
Popsandbangs
No sé esta mujer en concreto pero todos estos gurús de la digestión están haciendo mucho dinero a base de obsesionar a muchas personas con la comida y, sobre todo, que no creo que ayuden a nadie excepto a sí mismos.
Al final son como los gurús del entrenamiento basado en ciencia pero con un tema que es mucho más esencial aún para la salud
0

