El TSJM tumba de nuevo los parkings junto al Bernabéu que Almeida adjudicó al Real Madrid con un concurso a medida

El TSJM tumba de nuevo los parkings junto al Bernabéu que Almeida adjudicó al Real Madrid con un concurso a medida

Según el fallo judicial, al que ha tenido acceso Somos Madrid, el TSJM ratifica la sentencia que ya había tumbado en 2024 dos nuevos parkings bajo Padre Damián y el Paseo de la Castellana por falta de “interés público”. El alto tribunal sostiene que el Ayuntamiento de Madrid “no ha llegado a acreditar en el presente procedimiento que la ejecución de dos aparcamientos, de los cuales, uno proyecta una conexión directa con el parking propio del Estadio Bernabéu, satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el Planeamiento ...

34 comentarios
Comentarios destacados:    
#2 mcfgdbbn3
Ya lo recurrirán hasta dar con el Juez Adecuado.
5 K 84
Malinke #5 Malinke
De nuevo, vamos a ver en qué queda si pueden llevarlo al Supremo o a las altas estancias a las que lo puedan llevar.
La vecindad de ese estadio, no es genta cualquiera.
2 K 42
#1 Suleiman
Como se entere tito floren, va a arder el tsjm.
2 K 42
PauMarí #3 PauMarí *
#1 Pues para que se "atrevan" a algo así contra tito Floren, con lo mafias que és, es que debe ser la hostia de descarado lo que sea que hayan hecho...
3 K 29
Ze7eN #8 Ze7eN *
#1 #3 Porque, lo de quitarse el gorrito de aluminio, aplicar la navaja de Ockham y daros cuenta de que simplemente es falso que sea un mafioso que tiene comprados a los jueces y que desayuna sangre de bebés vírgenes, no lo contemplais, ¿no?

Madre mía, 6 comentarios y todos en la misma línea. Las cabecitas bien.
1 K 23
PauMarí #9 PauMarí *
#8 es que no és eso lo que pasa, lo que ocurre realmente es que por primera vez se ha topado con la horma de su zapato, o ha caso no sabes que tipo de vecinos viven allí? Quizá por primera vez se las ha de tener con gente "de su nivel" y por éso no le van a dejar que haga lo que le dé la gana, como sí ha hecho con otros casos.
Fdo: uno a quien a su ex pareja, que vivía en el delta del Ebre, se le agrietó medio piso por el caso Castor y aún está esperando soluciones, cuando resulta que a quien indemnizaron fue, fijate tú, la empresa del tito Floren.
0 K 6
Ze7eN #11 Ze7eN *
#9 Entonces, ¿los que tienen comprado al juez son los vecinos de la Castellana por tener alto poder adquisitivo? :tinfoil:

¿O insinúas que los vecinos pagan por neutralidad judicial, como el Barça pagó al vicepresidente en activo de los árbitros por neutralidad arbitral? :-D
0 K 14
PauMarí #16 PauMarí *
#11 no lo pillas o tienes nula comprensión lectora? A quien tiene comprado es al alcalde, lo pillas? Y por eso se pensava que podría hacer lo que quisiera pero no tuvo en cuenta el vecindario!
Desde luego, mira que eres...., me guardo el insulto porqué no mereces un strike,dejémoslo en que eres patético.
0 K 6
Ze7eN #18 Ze7eN
#16 Ahhhh, amigo.

¿Y tienes por ahí alguna prueba de lo que afirmas?
0 K 14
PauMarí #19 PauMarí *
#18
Ale jodete, y no pienso decirte cual.
0 K 6
Ze7eN #23 Ze7eN
#19 Los dos sabíamos que la conversación iba a acabar contigo quedando en evidencia.
0 K 14
PauMarí #24 PauMarí *
#23 no porqué todo el mundo sabe que tanto los trolls como los madridistas no trabajáis con argumentos, solo estáis para echar mierda a cualquier cosa que no es guste y por eso te doy de comer con tu medicina, troll, no pienso perder más tiempo con tus tonterías cuando absolutamente todo el mundo ya sabe como calza Florentino Pérez vas tu y saltas con esas mierdas, anda ya.
0 K 6
Thornton #33 Thornton *
#21 A ver, la recalifciación de terrenos no es algo inhabitual.

Lo que es muy sospechoso es que en la recalificación de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid le asignaron al terreno recalifiado una edificabilidad de 7,5 m2 costruidos por m2 de suelo (225.000 m2 construibles).

Esa edificiabilidad está fuera de todo rango al entorno inmediato (en torno a 1,0 m2 costruidos por m2 de suelo) . Por ejemplo, la Operación Chamartín, tan…   » ver todo el comentario
0 K 20
#30 Marisadoro *
#18 Habrá que corregir el titular:

".. que Almeida adjudicó al Real Madrid con un concurso a medida 'por pura casualidad' ".
0 K 15
Ze7eN #31 Ze7eN
#30 Si supieras leer, verías que yo en ningún momento he criticado la decisión judicial ni he defendido la adjudicación, pero claro, leyéndote, es demasiado pedir :-)
0 K 14
#34 Marisadoro *
#31 Ahhhh, amigo.

¿Y tienes por ahí alguna prueba de lo que afirmas?

(pregunta retórica)
0 K 15
#10 Suleiman
#8 Porque lo de informarse... que tal lo llevas? Y por cierto, te lo cuento por si acaso.... Era una exageración.
0 K 13
Ze7eN #12 Ze7eN
#10 Estoy bastante seguro al 101% de que estoy bastante más informado que tú, así que haces bien en recoger cable.
0 K 14
Ze7eN #17 Ze7eN
#14 Hombre, Fonsi Loaiza, el Eduardo Inda de los culés y los independentistas. Chupito. Si llamas informarse a leer un libro de un tío que ha sido condenado por publicar bulos, tenemos poco que discutir.

A mi me daría vergüenza decir que me informo a través de escoria como Inda o Loaiza.
0 K 14
#20 Suleiman
#17 A mi si que me da vergüenza comparar Inda con Loaiza.... Por cierto "El Constitucional acepta estudiar el recurso de Fonsi Loaiza contra su condena por atribuir a la Policía la muerte de Mame Mbaye"
0 K 13
Ze7eN #22 Ze7eN *
#20 Fonsi Loaiza deberia dar las gracias a Florentino por no denunciarle por todos y cada uno de los bulos que hay en ese libro y que apuesto que ni te has leído. Si lo hiciera, le deja en la ruina más absoluta.

Y por cierto, siento ser yo quien te lo diga, pero ese libro no hablaba de los aparcamientos. Por eso se que ni te lo has leído.
0 K 14
#27 Suleiman
#22 Si, si, seguro.... Si pudiera demostrarlo, ya lo habría hecho. No es alguien que se calle. Por cierto, no solo lo dice Loaiza, esta plagado de artículos que dicen lo mismo

www.diario-red.com/articulo/espana/cartel-constructoras-empresas-corru
www.lamarea.com/2022/10/27/bernardo-caal-guatemala-florentino-perez/&h;   » ver todo el comentario
0 K 13
PauMarí #29 PauMarí *
#14 pregúntale al señor informado de #12, ya que alardea de eso, que te explique el intento de Florentino Pérez de montar un partido político, (junto con Roca Junyent), y de lo mal que les salió, como está tan informado seguro que estará al tanto de todos los intentos de acceder al poder de ese señor...
Desde luego, díme de que presumes...
0 K 6
Ze7eN #32 Ze7eN *
#29 Estoy al tanto, si, de hecho no fue un intento, lo llevaron a cabo (PRD no lograron escaños), pero no entiendo muy bien ni que tiene con la noticia del meneo algo que sucedió hace caso 50 años, ni que tiene de reprochable. ¿Una persona que crea un partido político es, per se, un mafioso que quiere el poder?¿A que otros intentos te refieres?
0 K 14
#15 sorecer
#8 Y las 14 anteriores que le ha funcionado todo bien, esas son casualidad, no?? Todo el que intentó recalificar la ciudad deportiva fracasó... menos cuando llamas a quien tienes que llamar.

Madre mia, cuanta miopia

www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2021-03-01/florentino-perez-rea
0 K 10
Ze7eN #21 Ze7eN *
#15 Una recalificacion de terrenos es algo normal en todas las ciudades y países. El FC Barcelona se ha beneficiado de varias de ellas, o más recientemente el Atlético de Madrid. La justicia europea ya determinó que el Real Madrid no recibió ayudas públicas ilegales.

El problema aquí no es que Florentino sea un corrupto, es que tú eres un indocumentado. De ahí que seas incapaz de argumentar sobre el tema de la notícia y tengas que irte a buscar otro que nada tiene que ver.
0 K 14
Thornton #25 Thornton *
#8 desayuna sangre de bebés vírgenes

:shit: :shit: :shit:

¿Es habitual encontrar bebés que no sean vírgenes? Y en caso afirmativo ¿no surte el mismo efecto que la sangre de bebés no vírgenes?
0 K 20
#7 concentrado
#1 El alcalde se presentará esta semana en los plenos con una rojez de cuidado en el cuello de la colleja que le habrá pegado Floren.
0 K 18
Dene #28 Dene
#1 van a jubilar forzosamente al que ha firmado esa sentencia
0 K 12
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Floren va a apelar al VAR y a Gil Manzano. xD
1 K 39
cd_autoreverse #6 cd_autoreverse
Le acompaño en el sentimiento al juez/a que ha dictado el fallo.
1 K 31
autonomator #26 autonomator
Pronto cambiarán el Plan Especial de Urbanismo para adaptarlo al capo. Si no al tiempo.
0 K 15
Big_Muzzy #13 Big_Muzzy
El sujeto más nefasto de la política española. La mano que mueve a la "marioneta". You know....
0 K 8

