El TSJM tumba de nuevo los parkings junto al Bernabéu que Almeida adjudicó al Real Madrid con un concurso a medida

Según el fallo judicial, al que ha tenido acceso Somos Madrid, el TSJM ratifica la sentencia que ya había tumbado en 2024 dos nuevos parkings bajo Padre Damián y el Paseo de la Castellana por falta de “interés público”. El alto tribunal sostiene que el Ayuntamiento de Madrid “no ha llegado a acreditar en el presente procedimiento que la ejecución de dos aparcamientos, de los cuales, uno proyecta una conexión directa con el parking propio del Estadio Bernabéu, satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el Planeamiento ...