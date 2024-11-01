TSJA confirma la absolución de un padre juzgado por abusos sexuales a su hija menor en Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de un padre que fue juzgado por presuntos abusos sexuales a su hija menor de edad en un pueblo de Granada, después de que haya quedado acreditado que el progenitor, transportista de profesión, se encontraba lejos de la localidad cuando se produjeron los presuntos tocamientos.
| etiquetas: granada , tsja , absolucion , abuso sexual
Por lo que sea, este caso tampoco saldrá en las memorias de la fiscalía por posible denuncia falsa, ya que no deducirá testimonio ni investigará como posible denuncia falsa.
En este hilo de Twitter hay enlace a la sentencia y selección de párrafos interesantes >x.com/bouenmatrix/status/1991903453418074360
Escogió varias fechas en las que el hombre pudo acreditar que no estaba en el lugar, hay grabaciones de familiares donde la niña admite que no ha habido tocamientos...
Bastante lamentable el "debate" donde ponen a 6vs1 y apenas dejan que haya réplica sí. Luego dicen que A3 son fachas pero, efectivamente, vaya discusión de charos, que alegremente afirman cosas del libro haciendo el ridículo porque no se lo han leído. Que lo confiesan con orgullo y todo. Que bajo ha caído el nivel.
terroristahombre a vuestros foros de incels, pringaos.
No sólo mentiras, sino que también demostraron ignorancia sobre los temas que tocaban.
Este es el motivo por el cual las denuncias falsas no existen.
Lo que no impide que un juez injusto pueda condenar sin pruebas. A efectos de prueba, los informes psicológicos son irrelevantes (ninguna fiabilidad) y solamente se usan como excusa.