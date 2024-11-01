TSJA confirma la absolución de un padre juzgado por abusos sexuales a su hija menor en Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de un padre que fue juzgado por presuntos abusos sexuales a su hija menor de edad en un pueblo de Granada, después de que haya quedado acreditado que el progenitor, transportista de profesión, se encontraba lejos de la localidad cuando se produjeron los presuntos tocamientos.