TSJA confirma la absolución de un padre juzgado por abusos sexuales a su hija menor en Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de un padre que fue juzgado por presuntos abusos sexuales a su hija menor de edad en un pueblo de Granada, después de que haya quedado acreditado que el progenitor, transportista de profesión, se encontraba lejos de la localidad cuando se produjeron los presuntos tocamientos.

pedrario #1 pedrario
Muy interesante los detalles del caso. Pese a estar demostrado incluso que el acusado estaba en otra provincia el día de los hechos que le acusaban, incluso la propia fiscalía siguió persiguiendole y recurriendo el caso a las más altas instancias.

Por lo que sea, este caso tampoco saldrá en las memorias de la fiscalía por posible denuncia falsa, ya que no deducirá testimonio ni investigará como posible denuncia falsa.

En este hilo de Twitter hay enlace a la sentencia y selección de párrafos interesantes >x.com/bouenmatrix/status/1991903453418074360

Escogió varias fechas en las que el hombre pudo acreditar que no estaba en el lugar, hay grabaciones de familiares donde la niña admite que no ha habido tocamientos...
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Pobre hombre.
oliver7 #6 oliver7
#1 para que después las Charos se le tiren al cuello a Soto Ivars, como el otro día en Espejo Público. Cada vez se sostienen menos sus argumentos y ya no engañan tanto.
pedrario #7 pedrario
#6 Imagino que te refieres a esta >youtu.be/6toAPmFagrA?si=hhqu6NzPfoBT-Het

Bastante lamentable el "debate" donde ponen a 6vs1 y apenas dejan que haya réplica sí. Luego dicen que A3 son fachas pero, efectivamente, vaya discusión de charos, que alegremente afirman cosas del libro haciendo el ridículo porque no se lo han leído. Que lo confiesan con orgullo y todo. Que bajo ha caído el nivel.
Suspicious #11 Suspicious *
#7 Seguro que @PasaPollo te lo desmonta en un momento demostrando una vez más que detrás de tanta queja no hay más que exageraciones. Que el relato contra todo lo masculino no existe, que la indefensión ante las instituciones frente a este tipo de denuncias es un cuento y que os vayáis a celebrar al día del terrorista hombre a vuestros foros de incels, pringaos.
#12 vituwaf *
#6 He visto el video de ese "debate". Una banda de charos, muy fuertemente fanatizadas, criticando un libro que ninguna ha leido a base de mentiras expresadas a grito pelado con la intención de no dejar hablar al autor del libro.

No sólo mentiras, sino que también demostraron ignorancia sobre los temas que tocaban.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Y no constará como denuncia falsa en las estadísticas al no deducir testimonio la fiscalía a la denunciante.

Este es el motivo por el cual las denuncias falsas no existen.
#10 vituwaf
#3 Las condiciones para entrar en esa estadística falsa son más. Aunque se dedujera testimonio y eso llevara a una condena por denuncia falsa, hace falta mucho más para ser contado en la estadística.
#5 Katos
Yo creo que ahora la FISCALIA va a denunciar a la madre por realizar la denuncia como marca la ley, ¿VERDAD?. VERDAD???.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#5 Que mal huele la justicia en España, jueces y fiscales inculpando inocentes.
#4 Katos
Venga.. vamos a darle una vuelta a las negligencias legales de la VIOGEN en pro de hacer abuso de las victimas reales.
#9 vituwaf
Cuando en la separación de una pareja, la madre, justo entonces, acusa al padre de abusos sexuales sobre sus propios hijos, esta acusación es falsa, siempre. Sin excepciones.

Lo que no impide que un juez injusto pueda condenar sin pruebas. A efectos de prueba, los informes psicológicos son irrelevantes (ninguna fiabilidad) y solamente se usan como excusa.
#13 La_fruta_de_ayuso
Otra denuncia falsa de una yo si te creo para arruinarle la vida a un hombre.
