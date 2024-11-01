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Trump, en su último arrebato de ira, dice a sus aliados: «Id a buscaros vuestro propio petróleo» (Eng)

Crisis en Oriente Medio en directo: Estados Unidos ha comenzado a sobrevolar Irán con bombarderos B-52, según el Pentágono El alto mando militar estadounidense Dan Caine afirma que Estados Unidos cuenta con una superioridad aérea cada vez mayor sobre Irán;

| etiquetas: trump , b-52 , tenso , arrebato , petróleo , eeuu , irán , europa
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
manzitor #2 manzitor
La verdad es que hay que ser sinvergüenza para liarla parda y ahora escurrir el bulto. Se merece que la historia le recuerde como el punto determinante de la caída de US como potencia.
8 K 69
Falk #10 Falk
#2 le dolería más que su nombre desapareciera de la historia como cualquier don nadie.
0 K 7
#4 perica_we
pues ha conseguido que todos "los aliados" se pongan de acuerdo, incluso se monten una estrategia para librarse del fregao en el que se ha metido él solito.
5 K 37
#1 capitan.meneito
Se ha enfadao.:foreveralone:
3 K 27
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#1 Con la que ha liado en su país, este no llega a verano vivo.
0 K 12
DDJ #6 DDJ *
"El alto mando militar estadounidense Dan Caine afirma que Estados Unidos cuenta con una superioridad aérea cada vez mayor sobre Irán"

Y todavía se creen que eso es lo que cuenta, como cuando tenían superioridad contra el ejército nazi. Aquí los aviones son pocos y extremadamente caros y las defensas tierra aire no tienen nada que ver con las de hace unos años. Y se puede alcanzar un aeropuerto desde cientos de kilómetros.

Por cierto, Irán es como 3 veces España y cada vez tienen menos radares para mover con cierta tranquilidad aparatos de cientos de millones que tiene que pagar el contribuyente usano, poco proclive a pagar a escote en una guerra en la que cada día creen menos
2 K 24
Ripio #8 Ripio
Brillante.
Con B-52 que ya eran derribados en Vietnam con vetustos SA-2 Guideline.

Tiro al pato. Son espejos radar con alas
xD xD xD
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magnifiqus #3 magnifiqus
Joder, debería votar cansina... :palm:
1 K 13
#7 albx
Israel quiere el estrecho de Hormuz cerrado o inestable para convencer a Arabia Saudi de exportar a través de Haifa por un oleoducto.
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Rixx #5 Rixx
Malvados Unidos quiere el control del petróleo para poder jodernos a todos
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menéame