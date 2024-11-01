Trump, en su último arrebato de ira, dice a sus aliados: «Id a buscaros vuestro propio petróleo» (Eng)

Crisis en Oriente Medio en directo: Estados Unidos ha comenzado a sobrevolar Irán con bombarderos B-52, según el Pentágono El alto mando militar estadounidense Dan Caine afirma que Estados Unidos cuenta con una superioridad aérea cada vez mayor sobre Irán;
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Y todavía se creen que eso es lo que cuenta, como cuando tenían superioridad contra el ejército nazi. Aquí los aviones son pocos y extremadamente caros y las defensas tierra aire no tienen nada que ver con las de hace unos años. Y se puede alcanzar un aeropuerto desde cientos de kilómetros.
Por cierto, Irán es como 3 veces España y cada vez tienen menos radares para mover con cierta tranquilidad aparatos de cientos de millones que tiene que pagar el contribuyente usano, poco proclive a pagar a escote en una guerra en la que cada día creen menos
Con B-52 que ya eran derribados en Vietnam con vetustos SA-2 Guideline.
Tiro al pato. Son espejos radar con alas